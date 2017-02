Silber und Bronze für Wellinger und Eisenbichler auf Normalschanze

Lahti - Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler haben Silber und Bronze beim Springen von der Normalschanze in Lahti gewonnen. Die beiden Bayern mussten am Samstag lediglich dem Österreicher Stefan Kraft den Vortritt lassen.

Die Skispringer Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler haben bei der WM in Lahti Silber und Bronze von der Normalschanze gewonnen. Das deutsche Duo musste sich in einem hochklassigen Wettkampf einzig dem neuen Weltmeister Stefan Kraft aus Österreich geschlagen geben. Ein deutsches Doppelpodest bei einer WM hatte es zuletzt 1999 gegeben, als Martin Schmitt vor Sven Hannawald gesiegt hatte.

"Dass wir zu zweit zur Siegerehrung dürfen, ist einfach der Hammer", sagte Wellinger, der bei den vergangenen acht Weltcup-Springen siebenmal auf dem Podest gestanden hatte. Zu Gold fehlten umgerechnet nur 120 Zentimeter. "Das ist ein Riesenerfolg für uns, ich bin sehr dankbar. Das war ein super Wettkampf unserer Jungs", sagte Bundestrainer Werner Schuster.

Richard Freitag (Aue) rundete als Neunter das sehr gute deutsche Ergebnis ab, Stephan Leyhe (Willingen) belegte den 13. Platz.

WM in Lahti: Stefan Kraft nicht zu schlagen

Nicht zu schlagen war Kraft, der auf 99,5 und 98, m segelte. Der 23-Jährige ist der erste Weltmeister aus Österreich seit 2011, als Thomas Morgenstern in Oslo vom kleinen Bakken gewonnen hatte. Kraft hatte alleine im Februar drei Weltcup-Springen gewonnen - immer vor Wellinger.

Schon Severin Freund hatte vor zwei Jahren in Falun als Zweiter den WM-Titel auf der kleineren Anlage knapp verpasst. Damit wartet der Deutsche Skiverband weiter auf den ersten Weltmeister auf der Normalschanze. Gold auf dem kleinen Bakken holten bislang einzig die DDR-Springer Hans-Georg Aschenbach (1974, 1976), Matthias Buse (1978) und Jens Weißflog (1985, 1989).

Der sechsmalige Weltmeister Gregor Schlierenzauer (Österreich) musste sich drei Wochen nach seinem schweren Sturz in Oberstdorf mit dem 24. Rang begnügen. Der 39 Jahre alte Finne Janne Ahonen, Weltmeister von 1997, kam in seiner Heimatstadt auf den 25. Platz. "Ich spüre noch immer das Skisprung-Fieber. Es ist großartig, hier in meiner Heimat eine WM zu erleben", sagte der fünfmalige Gewinner der Vierschanzentournee.

Einen schwarzen Tag erlebten die drei Prevc-Brüder (Slowenien): Peter Prevc (24), der nach zuletzt guten Ergebnisen als Medaillenkandidat gehandelt worden war, kam nur auf den elften Rang. Der viermalige Saisonsieger Domen Prevc (17) verpasste ebenso wie Cene Prevc (20) sogar den zweiten Durchgang.

Weiter geht es bereits am Sonntag (16.30 Uhr MEZ/ZDF und Eurosport) mit dem Mixed-Wettbewerb. Das DSV-Quartett ist bei dem Wettkampf mit zwei Frauen und zwei Männern pro Team Titelverteidiger und nach dem WM-Triumph von Carina Vogt am Freitag auch heißer Kandidat auf den Titel.

