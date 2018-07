Auf dem Weg ins ZDF-Sportstudio - Leichtathletik-Europameisterin verunglückt

Christina Schwanitz ist ein Jahr nach der Geburt ihrer Zwillinge sportlich wieder ganz vorne mit dabei. Samstagabend auf dem Weg zu einem Auftritt im ZDF wurde sie in einen Autounfall verwickelt.

Nürnberg - Kugelstoß-Europameisterin Christina Schwanitz ist am Samstagabend auf dem Weg zu einem Auftritt im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF mit dem Auto verunglückt.

Die 32 Jahre alte Sächsin wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte es aber noch in der Nacht verlassen. "Es ist alles relativ in Ordnung. Sie ist nur leicht verletzt", sagte ZDF-Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein.

Schwanitz war am Freitag mit der Weltklasseweite von 20,06 Metern deutsche Meisterin in Nürnberg geworden und hatte damit ihre Favoritenrolle für die Europameisterschaften in zwei Wochen in Berlin bestätigt. Die Werferin hatte vor einem Jahr Zwillinge zur Welt gebracht und konnte nach der Babypause wieder in die internationale Spitze zurückkehren.

Lesen Sie auch: Diskuswerfer Robert Harting muss um EM-Ticket zittern.

dpa