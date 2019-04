Zverev und Kohlschreiber scheitern in Marrakesch im Achtelfinale

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev (Hamburg) und Routinier Philipp Kohlschreiber (Augsburg) sind im Achtelfinale des ATP-Turniers in Marrakesch ausgeschieden.

Marrakesch - Der topgesetzte Zverev musste sich am Donnerstag überraschend gegen den Spanier Jaume Munar nach hartem Kampf mit 6:7 (1:7), 6:2, 3:6 geschlagen geben, der an Nummer sieben gesetzte Kohlschreiber unterlag Pablo Andujar (Spanien) 6:7 (6:8), 4:6.

Damit verpatzte Zverev in Marokko seinen Auftakt in die Sandplatz-Saison. Gegen Munar kämpfte sich der 21-Jährige im ersten Satz nach 2:5-Rückstand in den Tie-Break, zog aber den Kürzeren. In der Folge fand Zverev im ersten Duell gegen den Weltranglisten-60. besser ins Spiel und entschied den zweiten Durchgang für sich. Doch in der entscheidenden Phase gab Zverev drei Aufschlagspiele ab, der 21-jährige Munar verwandelte seinen ersten Matchball nach 2:27 Stunden.

Kohlschreiber schlug beim Stand von 5:3 im ersten Durchgang zum Satzgewinn auf, kassierte aber das Re-Break. Im Tie-Break vergab er schließlich einen Satzball und musste den Durchgang nach über einer Stunde abgeben. Der zweite Durchgang verlief ebenfalls ausgeglichen, ehe Andujar das Match mit dem einzigen Break des Satzes nach 1:53 Stunden beenden konnte.

Mischa Zverev (Hamburg) war ebenso wie Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen), der sein Comeback nach 15-monatiger Verletzungspause gab, bereits in der ersten Runde gescheitert.

SID