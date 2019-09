Arzt warnt vor diesem Gratis-Werbegeschenk - Aldi stellt jetzt eines klar

„Leider hat sie die OP nicht überlebt“

Der Discounter Aldi verteilt Give-Aways. Manchen Kunden blieb das Lachen aber im Halse stecken, wie ein Arzt auf Facebook warnt. Nun reagierte der Discounter.

Update vom 17. September 2019: Kleine, bunte Geschenke - mit diesen Gummiteilchen überraschen Discounter momentan Kunden. Nachdem ein Tierarzt jedoch vor den kleinen Spielzeug-Emojis aus Plastik eindringlich gewarnt hatte, äußert sich nun auch Aldi Süd zu den Vorwürfen.

Über den Facebook-Account des Unternehmens äußerten sich bereits dutzende Kunden in den vergangenen Tagen verärgert über die kleinen Kassen-Geschenke. Offenbar fielen dem kleinen Spielzeug bereits Katzen zum Opfer.

Unter der Warnung eines Users erklärt der Discounter nun: „Ich verstehe deine Bestürzung über diesen Vorfall, das ist wirklich sehr tragisch. Unsere Emoji-Sammelfiguren sollte man - so wie andere kleine Spielzeuge und Objekte - außerhalb der Reichweite von Katzen, Babys usw. aufbewahren.“

Der Discounter erklärt in der Stellungnahme weiter: „Wir glauben jedoch, dass dies für die meisten Tierbesitzer und Eltern kleiner Kinder selbstverständlich ist oder zumindest sein sollte. Schließlich können Katzen nicht nur unsere Emojis verschlucken, sondern potenziell auch alle anderen kleinen Gegenstände. Wir wollen natürlich nicht, dass so etwas in der Zukunft wieder passiert.“

Auf die Plastik-Kritik einer anderen Kundin erklärt der Discounter: „Schade ist aber, dass du unsere Emoji-Aktion so negativ siehst. Wir sehen aber, dass die Aktion bei den meisten Kunden super ankommt und sie sich darüber freuen. Außerdem handelt es sich dabei nicht um ‚Plastikmüll‘.“

Arzt warnt vor diesem Gratis-Werbegeschenk von Aldi - für eine Kundin allerdings zu spät

Ursprungsartikel vom 13. September 2019: Ein Tierarzt warnt Katzenbesitzer vor kleinen Spielzeug-Emojis, die Aldi derzeit an seine Kunden verschenkt. „Achtung! Diese kleinen Gratis-Gaben von diversen Lebensmitteldiscountern sind aus einem Gummi gefertigt, das eigenartigerweise magisch anziehend und appetitlich auf Katzen wirkt. Sie verschlucken diese kleinen Figuren und erleiden in der Regel einen Darmverschluss, der in einer Operation behoben werden muss, um die Katze zu retten“, schreibt eine Tierarztpraxis auf Facebook, „Bitte ‚katzensicher‘ verwahren, wenn sich Katzen im Haus befinden. Danke!“

Aldi-Smileys lassen Katzenbesitzerin traurig zurück

Unter dem Post kommentieren hunderte Tierliebhaber und berichten von ihren Erfahrungen: „Kann ich nur bestätigen, hatte ich mit meiner Katze auch, zum Glück alles gut gegangen“, schreibt eine Nutzerin. „Meine kleine Elli hat die Teilchen auch gefressen, 6 Stück an der Zahl. Konnte gerade noch gerettet werden!“, kommentiert eine andere. Bei einer Katze kam die Hilfe leider zu spät. Die Besitzerin schreibt: „Meine Katze hatte auch einen Darmverschluss durch so ein Ding... leider hat sie die OP nicht überlebt... ich dachte auch, ich hätte die Dinger gut und ‚katzensicher‘ verstaut, leider hat sie in meiner Abwesenheit die Kiste mit den Gummitieren geöffnet.“

Eine Nutzerin macht darauf aufmerksam, dass die Give-Aways auch für Hunde gefährlich sein können. „Gilt nicht nur für Katzen. Auch Hunde, vor allem Welpen, finden die Toll“, schreibt sie bei Facebook. Eine andere Kundin stört sich generell daran, dass Aldi Spielzeug aus Plastik verteilt: „Ein Cent für die Obst- und Gemüseplastikbeutel erheben aber zur gleichen Zeit kleine Plastikfiguren verschenken. Hat ALDI dafür eine Erklärung??“, fragt sie unter dem Facebook-Post. Aldi hat sich bisher noch nicht in die Diskussion eingeschalten.

