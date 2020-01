Aldi Süd: Neues Angebot auf Parkplätzen soll erweitert werden - doch dabei gibt es einen Haken

„Wird gut angenommen“

Einkaufen und tanken - das ist an neun Aldi-Standorten in Deutschland bereits möglich.

Auf einigen ausgewählten Parkplätzen des Discounters Aldi Süd können Kunden bereits ein spezielles Angebot wahrnehmen. Weitere Standorte sollen schon bald folgen.

Auf neun Kundenparkplätzen von Aldi Süd kann in Deutschland getankt werden.

Weitere Standorte sollen schon bald hinzukommen.

Der Discounter lockt mit Kampfpreisen.

München - Mit dem Auto zum Einkaufen fahren und direkt auf dem Kundenparkplatz günstig tanken - an einigen Standorten von Aldi Süd* in Deutschland ist dies inzwischen möglich. Und das Angebot soll noch ausgeweitet werden, wie die WirtschaftsWoche berichtet.

Im August 2018 hatte der Discounter in Zusammenarbeit mit der Firma FE-Trading, Tochter des Ölkonzerns OMV, im baden-württembergischen Ludwigsburg und in Stuttgart-Obertürkheim mit dem Projekt begonnen. Ziel sei es gewesen, den Kunden den Einkauf „so praktisch wie möglich“ zu machen, erklärte damals eine Unternehmenssprecherin. „Dazu gehört auch, sie in ihrer Mobilität zu unterstützen.“

Aldi Süd weitet Tankstellen-Angebot aus: „Wird von unseren Kunden gut angenommen“

Die Testphase verlief offenbar durchaus erfolgreich, denn mittlerweile gibt es bundesweit insgesamt neun Filialen mit den Zapfsäulen des Unternehmens FE-Trading, das in Deutschland unter der Marke Avanti auftritt. „Wir stellen an den gemeinsam mit Aldi* entwickelten neun Standorten eine sehr hohe Kundenakzeptanz unseres Angebots fest“, sagte ein Unternehmenssprecher der WirtschaftsWoche. Das Netz soll deshalb „bedarfsorientiert weiter ausgebaut werden“.

Eine Aldi-Sprecherin schlägt in dieselbe Kerbe: „Das Angebot wird von unseren Kunden gut angenommen“. Ein Hauptgrund dürfte die agressive Preispolitik sein. So lockte beispielsweise die neue Avanti-Tankstelle auf dem Aldi-Parkplatz im oberbayerischen Moosburg die Autofahrer mit einem speziellen Eröffnungsangebot, wie Merkur.de* berichtete: Diesel für 1,099 Euro und Super für 1,189 Euro pro Liter.

Tankstellen bei Aldi Süd: Das sind die neun Standorte in Deutschland

An diesen neun Aldi-Standorten in Deutschland kann man nicht nur einkaufen gehen, sondern auch tanken: Stuttgart-Obertürkheim, Ludwigsburg, Metzingen, Gaimersheim, Moosburg an der Isar, Erding, Burgthann, Ansbach-Eyb und Mainleus.

Im Folgenden finden Sie die genauen Adressen der Aldi-Süd-Filialen:

Aldi Süd, Augsburger Straße 740, 70329 Stuttgart-Obertürkheim

Aldi Süd, Aldinger Straße 170, 71638 Ludwigsburg

Aldi Süd, Gutenbergstraße 46, 72555 Metzingen

Aldi Süd, Lilienthalstraße 54, 85080 Gaimersheim

Aldi Süd, Degernpoint A 1, 85368 Moosburg an der Isar

Aldi Süd, Am Kletthamer Feld 1, 85435 Erding

Aldi Süd, Espenpark 11, 90559 Burgthann

Aldi Süd, Windsbacher Straße 24, 91522 Ansbach-Eyb

Aldi Süd, Tiefe Äcker 2, 95336 Mainleus

Kampfpreise an Aldi-Tankstellen - es gibt aber einen Haken

Den im unteren Segment angesiedelten Preisen zum Trotz gibt es einen Haken. Denn Tankstellen, die von Avanti betrieben werden, bieten Kunden kaum Service. Es gibt keinen Tankwart und bei Problemen kann nur auf Knopfdruck Hilfe angefordert werden.

Übrigens: Auf dem Gelände von Aldi-Nord-Filialen sind aktuell keine Tankstellen geplant, wie ein Sprecher der Bild-Zeitung bestätigte: „Für Aldi Nord in Deutschland gibt es derzeit keine konkreten Pläne, Tankstellen auf Parkplätzen der Märkte zu errichten.“

Video: Neu an der Tankstelle: Diese Sprit-Symbole müssen Autofahrer jetzt kennen

