Mehrere Aldi-Mitarbeiter in Niedersachsen mit Corona infiziert – Behörde appelliert an Kunden

In Niedersachsen haben sich Mitarbeiter in einer Aldi-Filiale mit Corona infiziert. Bei einer Mitarbeiterin wurde die Variante aus Großbritannien nachgewiesen.

Corona in Niedersachsen*: Virus-Mutation B1.1.7 in Aldi*-Filiale in Metten nachgewiesen worden.

Am Dienstag (09.02.2021) blieb die Filiale geschlossen.

Die Mitarbeiter wurden aufgrund der Corona-Infektionen freigestellt.

Melle – Die neuen Mutationen des Coronavirus sorgen dafür, dass die Angst vor einer dritten Corona-Welle steigt. Bei der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch (10.02.2021), wurde deshalb der Lockdown zunächst bis zum 7. März 2021 verlängert.

In Niedersachsen ist die Virus-Mutation aus Großbritannien (B1.1.7) bei Mitarbeitern einer Aldi-Filiale festgestellt worden. Die Zahl der Mitarbeiter, die sich mit Corona infiziert haben, steigt immer weiter.

Corona-Pandemie in Niedersachsen: Behörden wenden sich an Aldi-Kunden

Die britische Corona-Variante B1.1.7 gilt im Vergleich zum allgemeinen Coronavirus als ansteckender. Bisher wurden acht Mitarbeiter in der Aldi-Nord*-Filiale in der Nachtigallenstraße in Melle (Niedersachsen) positiv auf das Coronavirus getestet.

Typische Symptome sind:

Husten

Fieber

Schnupfen

Geruchs- und Geschmacksstörungen

Weitere Symptome:

Kurzatmigkeit

Atemnot

Halsschmerzen

Kopf- und Gliederschmerzen

Bauchschmerzen

Magen-Darm-Symptome

Hautausschlag

Augenbindehautentzündung

Lymphknotenschwellung

Schläfrigkeit

Bewusstseinsstörungen

Nun wendet sich sogar die Behörde direkt an die Kunden der Filiale. Demnach soll jeder der nach dem 01.02.2021 in der Aldi-Filiale eingekauft hat, verstärkt auf seinen Gesundheitszustand achten. Wer Symptome feststellt, soll sich direkt testen lassen, so die Behörde.

Corona in Niedersachsen: Aldi ergreift umfassende Maßnahmen

In Abstimmung mit den Behörden hat Aldi-Nord die betroffene Filiale in Melle am Dienstag (09.02.2021) geschlossen. Der Tag wurde dazu genutzt die Räumlichkeiten der Corona-Filiale in Niedersachsen* gründlich zu desinfizieren.

Als weitere Maßnahme wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale freigestellt. Seit Mittwoch (10.02.2021) ist die von Corona betroffene Filiale wieder geöffnet. Besetzt wird diese nun mit Mitarbeitern aus anderen Aldi-Märkten.

Coronavirus in Niedersachsen: Ansteckung ereignete sich nicht in der Aldi-Filiale

Bereits am 15.01.2021 wurde Aldi-Nord von einem externen Dienstleister darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Mitarbeiter dieses Dienstleisters einen positiven Corona-Test hatte. In der Filiale in Niedersachsen hatte dieser Mitarbeiter einen Termin.

Nach aktuellem Kenntnisstand hat der Infizierte drei Aldi-Mitarbeiter der Filiale angesteckt. Die Person bei der die Corona-Variante B1.1.7 nachgewiesen wurde, hat sich nach Angaben des Unternehmens mit einer hohen Wahrscheinlichkeit im privaten Umfeld angesteckt. (Lucas Maier) *hna.de und merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.