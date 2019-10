Kundin schockiert von Aldi-Produkt: „Sowas darf man nicht essen!“ - Discounter stimmt ihr zu

Schock nach Einkauf

+ © dpa / Bernd Thissen Aldi: Kundin macht Ekel-Fund. © dpa / Bernd Thissen

Als eine Aldi-Kundin ein eigentlich verzehrfertiges Produkt auspackt, macht sie eine extrem ekelerregende Entdeckung. Vorsicht! Sensible Personen sollten hier besser nicht weiterlesen!

Essen - Eine Kundin kauft ein Hähnchen bei Aldi, packt es aus und ist über den Anblick des toten Tieres extrem schockiert. Auf der Facebook-Seite des Discounters macht sie ihrem Entsetzen Luft. Sie postet Bilder ihres Einkaufs und schreibt dazu: „Aldi Hähnchen!! War dieses Hähnchen vorm Tod verprügelt oder ist sie vom Prügeln gestorben??? Sowas darf man nicht essen!!!“

Aldi Süd reagiert und nimmt die Beschwerde ernst

Der Discounter Aldi Süd nimmt die Beschwerde ernst. „Hey, das sieht in der Tat nicht schön aus, da gebe ich dir absolut recht. Kannst du dich bitte mit den genauen Produktdaten an unseren Kundenservice wenden? Dann informieren meine Kollegen den Lieferanten“, kommentiert das Unternehmen mit einem traurigen Smiley.

Unter dem Ekelfoto häufen sich auch Kommentare weiterer Verbraucher: „Die Misshandlung der Tiere ist leider Standard und nicht die Ausnahme.... auch wenn man keine blauen Flecken sieht...“, schreibt ein User. „Wer Billigfleisch kauft und glaubt, nur weil Tierwohl auf der Verpackung steht, wirds schon passen, der ist selber schuld!“, bemerkt ein weiterer.

+ Dieses Foto postete die Kundin auf Facebook © Screenshot Facebook Aldi Süd

Aldi-Kundin: Hähnchen für den Kater gekauft

Diese Bemerkung kontert die Aldi-Kundin: „Ich habe das Hähnchen bei Aldi für meinen Kater gekauft !!! Ich esse kein Fleisch“, schreibt sie. „Aber du kaufst es doch, obwohl du weißt wie die Tiere gehalten werden?! Dann kauf deinem Kater anständiges Fleisch oder hör auf über das Billigfleisch zu meckern“, findet ein weiterer.

Neben den Problemen mit dem Tierwohl wird auch die schlechte CO2-Bilanz bei Aldi-Transporten quer durch Europa kritisiert. Kürzlich erhielt der Konzern dafür einen Negativpreis. Ein kleines Tier hatte bei diesem Kunden dagegen viel Glück - er hat es gerettet.

