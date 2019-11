Lebensgefahr! Käsesorte zurückgerufen - sogar Katwarn ausgelöst

Schon wieder Listerien

+ © Schwyzer Milchhuus Bei der Käsesorte „Rohluft Cruair kräftig“ der Firma Schwyzer Milchhuus wurden Listerien festgestellt. © Schwyzer Milchhuus

Achtung vor diesem Käse, es besteht Lebensgefahr! Ein bei Edeka verkaufter Käse wurde jetzt zurückgerufen - schon wieder wurden Listerien gefunden. Sogar das Warnsystem Katwarn wurde ausgelöst.

Der Hersteller Schwyzer Milchhuus ruft einen Käse zurück, der bei Edeka verkauft wird.

Es wurden potenziell lebensbedrohliche Listerien gefunden.

gefunden. Aufgrund des Rückrufs wurde sogar das Warn- und Informationssystem Katwarn ausgelöst - was äußerst ungewöhnlich ist.

München - In der Regel warnt das Warn- und Informationssystem Katwarn die Bevölkerung vor schweren Unglücksfällen wie Großbränden und Wirbelstürmen. Doch am Freitag, 29. November, wurde Katwarn wegen einer Käsesorte ausgelöst, die bei Edeka verkauft wird. Und die Lebensmittelwarnung hatte einen guten Grund, denn die in dem Käse gefundenen Listerien können für bestimmte Bevölkerungsgruppen lebensbedrohlich sein.

Edeka: Käsesorte „Rohluft Cruair kräftig“ zurückgerufen - Verdacht auf Listerien

Betroffen ist die Käsesorte „Rohluft Cruair kräftig“ der Firma Schwyzer Milchhuus. Der Hersteller ruft den Käse jetzt zurück, der in ganz Süddeutschland bei Edeka verkauft wurde. Es wurden Listerien nachgewiesen. Die Warnung wurde am Freitag auf dem Portal Lebensmittelwarnung.de veröffentlicht, nachdem das Unternehmen Schwyzer Milchhuus eine Pressemitteilung veröffentlicht hatte.

Kunden, die den betroffenen Artikel gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben,

Käse-Rückruf bei Edeka wegen Listerien: Diese Produkte sind betroffen

Zurückgerufen werden Packungen der Käsesorte mit circa 200 Gramm Gewicht. Betroffen sind Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30. Dezember 2019 und der Losnummer 9324 sowie Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 1. Januar 2020 und der Losnummer 9326. Der Käse wurde in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Teilen Hessens und Teilen Bayerns über Filialen von Edeka Südwest verkauft.

Nicht der erste Käse-Rückruf wegen Listerien - deshalb sind die Bakterien so gefährlich

Die Verbraucherzentrale warnt vor allem bestimmte Bevölkerungsgruppen vor Listerien: Demnach sind Listerien Lebensmittelkeime, die vor allem für Schwangere, Kleinkinder und Kranke lebensgefährlich werden können. Insbesondere Schwangere sollten auf keinen Fall in Kontakt mit Listerien kommen, da die Bakterien nach einer Infektion der Mutter die Plazentaschranke überwinden können. Sogar eine Totgeburt kann die Folge sein, da das Ungeborene noch keine Abwehrmechanismen besitzt.

Kürzlich hatte auch der französische Käsehersteller „Le Moulis“ gleich mehrere Produkte aus seinem Sortiment zurückgerufen - ebenfalls wegen des Verdachts auf Listerien.

spl