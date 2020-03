Rückruf bei Lidl: Falsche Zutat in beliebtem Produkt - Allergikern droht Gefahr 

Gefahr bei Verzehr

+ © dpa / Marcel Kusch Lidl - Rückruf bei beliebtem Produkt © dpa / Marcel Kusch

Bei Lidl soll ein beliebtes Produkt zurückgerufen werden. Viele Filialen des Landes sind davon betroffen. Vor allem diese Allergiker sind in Gefahr.

Der Discounter Lidl ruft ein beliebtes Produkt zurück

ruft ein beliebtes Produkt zurück Die Mehrheit der Bundesländer ist davon betroffen

Allergiker müssen sich jetzt in Acht nehmen

München - Der Discounter Lidl Deutschland ruft eines seiner beliebten Produkte zurück. Von dem Rückruf sind insgesamt 11 Bundesländer betroffen. Das Produkt ist derzeit vor allem für bestimmte Allergiker eine Gefahr. Es handelt sich um eine Reispfanne griechischer Art der Marke Eridanous. Das Produkt wird in Deutschland bei dem Unternehmen Copack Tiefkühlkost Produktionsgesellschaft mbH in Hamburg hergestellt und in Lidl Deutschland Filialen verkauft.

Konkret handelt es sich um das Produkt Gyros Reispfanne (Gyros Rice Dish) im 750g Beutel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.04.2021 und der Losnummer L0045F13.

Rückruf bei Lidl: Filialen in Bayern betroffen

Fast alle Bundesländer sind von dem Rückruf betroffen - auch Bayern ist darunter. Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommer, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind ebenfalls unter den genannten Bundesländern.

Vor allem Allergikern droht bei Verzehr des Produktes Gefahr. Denn in der Zutatenliste wurde ein Produkt nicht aufgeführt: Sellerie. „Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl Deutschland sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkehr genommen“, zitiert produktrueckrufe.de Lidl. Betroffenen Allergikern wird ausdrücklich empfohlen, das Tiefkühlprodukt auf keinen Fall zu verzehren.

Betroffene Kunden können sich an LIDL wenden

Für Kunden, die das vom Rückruf betroffene Produkt bereits gekauft haben, bietet Lidl eine Kaufpreiserstattung. In allen Filialen kann das Reisgericht zurückgegeben werden - und das ohne Kassenbon. Kunden die keine Sellerieallergie haben können das Produkt jedoch weiterhin ohne Einschränkung verzehren. Für sie besteht keine Gefahr. Der Verzehr bei einer Allergie gegen Sellerei kann beispielsweise Reaktionen wie Schwellungen im Mund, Nasen- und Rachenraum herbeiführen oder im schlimmsten Fall kann es sogar zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen.

Für den Rückruf entschuldigt sich Lidl Deutschland öffentlich bei allen Betroffenen und betont, dass zurzeit keine anderen Produkte von Lidl-Deutschland oder der Marke Eridanous betroffen sind.

mk