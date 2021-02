PS5 kaufen: Zu dieser Uhrzeit ist die Chance auf eine Playstation am höchsten

Beliebte Playstation 5

Viele warten sehnsüchtig auf Nachschub der Playstation 5 -um welche Uhrzeit ist ein Kaufversuch der Sony-Konsole sinnvoll?

Die PS5 lässt Gamer-Herzen höher schlagen. Eine zu ergattern, ist jedoch mehr als schwierig. Wir erklären, zu welchen Uhrzeiten man sie am besten kaufen kann.

Die Playstation 5 ist immer wieder rasch vergriffen.

ist immer wieder rasch vergriffen. Gamer und PS5 -Fans müssen bei Händlern wie Amazon schnell sein.

-Fans müssen bei Händlern wie schnell sein. Experten erwarten offenbar bald Nachschub der beliebten Sony-Konsole.

Kassel – Einem bekannten Sprichwort zufolge fängt der frühe Vogel den Wurm. Für die Playstation 5 gilt das allerdings nur bedingt. Denn selbst Frühaufsteher haben zurzeit nur selten eine Chance auf eine der begehrten Spielkonsolen von Sony.

Jedoch wecken bei vielen Gaming-Fans kleine Nachschübe bei Amazon, Saturn und Co. immer wieder neue Hoffnung. So konnten Zocker beispielsweise am 02.02.2021 eine Playstation 5 vom Hersteller Sony ergattern - wenn sie schnell genug gewesen sind.

PS5 ist auch bei Amazon immer wieder schnell ausverkauft

Beim Online-Versandriesen Amazon und im Otto-Onlineshop waren wie aus dem Nichts kleine Kontingente zum Bestellen aufgetaucht. Die wenigen PS5-Konsolen waren innerhalb weniger Minuten vergriffen. Aber immerhin gab es eine Chance auf die begehrte Hardware.

In beiden Fällen konnten Kunden die beliebte Playstation 5 vormittags kaufen: bei Amazon ab 9 Uhr und bei Otto ab 8.30 Uhr. Zufall? Vermutlich nicht. Es scheint logisch, dass die Konsole auch weiterhin am frühen Morgen angeboten werden wird. Denn: Das Spielgerät dürfte auf der Prio-Liste der Online-Händler sehr weit oben stehen. Da wundert es wohl nicht, wenn die erste Aufgabe des Tages lautet: Die Playstation 5 zum Kauf anzubieten.

Playstation 5 Hersteller Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ Stationäre Spielkonsole Generation 9. Konsolengeneration Speichermedium Blu-Ray Release 19. November 2020

Amazon und Co.: Experten erwarten bald PS5-Nachschub

Gamer sollten den üblichen Händlern wie Amazon am besten am Morgen einen Besuch abstatten. Der Zeitraum ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Aber: Logik und Erfahrung sprechen klar für den Vormittag.

Die Experten vom Gaming-Portal ingame.de erwarten in der nächsten Zeit neue Nachschübe von der Playstation 5. Media Markt und Saturn sollen zurzeit all ihre restlichen Vorbestellungen ausgeliefert haben. Viele spekulieren zurzeit wohl auf einen Scheibchen-Nachschub - beginnend mit der zweiten Februar-Hälfte. Ein weiterer Trick von PS5-Fans ist der Griff zum Telefon.

Playstation 5 von Sony: Verkaufswelle der PS5-Konsole am Monatsende?

Über die richtige Hotline hatten einige bereits Erfolg und konnten übers Telefon eine Playstation 5 kaufen, wie auch ingame.de* berichtet. Zudem haben Insider spekuliert, wann die Playstation 5 bei Amazon und Otto wieder im Angebot sein könnte. Auch eine große Verkaufswelle am Ende des Monats wollen die Experten nicht ausschließen.

In diesem Fall würden Händler wie Amazon vermutlich feste Zeiten ankündigen, wann Kunden auf die Jagd nach einer neuen PS5 gehen können. Vorher wird es vermutlich keine größere PS5-Verkaufswelle geben. (Jan Wendt) *hna.de und ingame.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks