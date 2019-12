Eltern aufgepasst: Rückruf für Baby-Pflegeprodukt - KATWARN ausgelöst

Aufforderung an Verbraucher

Ein Rückruf für ein Pflegeprodukt für Babys ist aktuell über die Gefahrenapp KATWARN geteilt worden. Das Produkt einer Biomarke könnte für Babys gefährlich werden.

München - Gerade, was Produkte für Babys betrifft, sind Eltern besonders vorsichtig. Umso drastischer ist es deshalb, wenn speziell für Babys und Kleinkinder entwickelte Produkte zurückgerufen werden - wie aktuell ein Pflegeprodukt der Marke „Urtekram“, das in ganz Deutschland verkauft wird.

Rückruf für Baby-Produkt - Warnung per KATWARN ausgelöst

Am Mittwoch (18.12.) ist eine Warnung für die „Urtekram“-Waschlotion „No Perfume Baby All-Over Wash“ herausgegeben worden. Bei „Urtekram“ handelt es sich um eine Biomarke. Sogar über die Gefahrenwarn-App KATWARN wurde vor dem Produkt gewarnt. „Grund der Warnung: Es besteht die Möglichkeit einer mikrobiellen Kontamination“, lautete die KATWARN-Meldung im genauen Wortlaut.

Betroffen sind Produkte mit unterschiedlichen Mindesthaltbarkeitsdaten und Lotnummern, informiert das Portal Produktwarnung.eu:

MHD: 240821 Lotnummer: 3015057; MHD: 300821 Lotnummer: 3016020 und 900906 und MHD: 300521 Lotnummer: 900906. Die Lotnummern sind auf dem Etikett auf der Rückseite aufgedruckt.

KATWARN-Warnung: Rückruf für Baby-Produkt - Aufforderung an Verbraucher

Wo genau in Deutschland die betroffenen Produkte zum Verkauf stehen, ist vom Hersteller allerdings nicht bekannt gegeben worden - ebenso wenig, um welchen Erreger-Typ es sich bei den Bakterien, die in den Produkten zu finden sind, handelt. Wie Midsona Denmark A/S, das zuständige Unternehmen, lediglich erklärt, bestehe die Möglichkeit einer bakteriellen Kontamination oberhalb des Schwellenwertes für Babys, ist auf Produktwarnung.eu zu lesen.

Verbraucher, die die betreffenden Produkte gekauft haben, werden aufgefordert, sie im Haushaltsmüll zu entsorgen. Eine Erstattung des Kaufpreises des Baby-Waschgels erfolgt nicht.

