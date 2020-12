Weihnachten 2020: Das sind in diesem Jahr die beliebtesten Geschenke

Weihnachten

Weihnachten rückt immer näher. Für zahlreiche Menschen bedeutet das Einkaufsstress: Weihnachtsgeschenke müssen her. Doch welche Geschenke sind besonders beliebt?

Offenbach – Es ist wieder so weit: Weihnachten steht vor der Tür. Trotz Corona*-Krise kaufen Millionen Deutsche auch im Jahr 2020 haufenweise Weihnachtsgeschenke – besonders der Online-Handel boomt in der Pandemie. Doch welche Geschenke sind besonders beliebt?

Das Online-Portal „Vergleich.org“ hat die meistgelesenen Produktvergleiche in der Adventszeit ausgewertet und zeigt, welche Produkte bei Konsumenten vor Weihnachten hoch im Kurs stehen. Eines vorweg: Elektronik ist weiterhin extrem populär, viele Technik-Geschenke werden wohl unter dem Christbaum liegen.

Geschenkideen 2020: Diese Produkte stehen vor Weihnachten hoch im Kurs

Auf den fünften Platz vor Weihnachten hat es das IPL-Gerät geschafft. Zahlreiche Frauen und Männer sind es leid, ständig zum Rasierer oder Epilierer zu greifen, trotzdem wollen viele nicht auf glatte Haut verzichten. IPL-Geräte schaffen hier Abhilfe. Die Hersteller versprechen den Käufern eine dauerhafte Haarentfernung mithilfe von Lichtimpulsen – so kann in Zukunft eine Menge Arbeit gespart werden. Aufgrund der erzeugten Hitze veröden die Haarwurzeln, ein Nachwachsen der Haare wird verhindert.

Verbraucher sollten bei diesem möglichen Weihnachtsgeschenk jedoch wichtige Hinweise beachten. Sind die Haare hellblond, weiß oder grau, wirkt ein IPL-Gerät kaum. Beste Ergebnisse erreichen die Haarentferner bei Menschen mit heller Haut und von Natur aus dunklen Haaren.

+ Geschenkideen für Weihnachten 2020: Bei vielen Verbrauchern sind Elektronikprodukte sehr beliebt. © Markus Scholz/dpa

Achtung: Die Warn- und Gebrauchshinweise müssen unbedingt eingehalten werden. Bei einer zu häufigen und unsachgemäßen Anwendung des IPL-Gerätes kann es zu einer Überdosierung der Lichtimpulse kommen: Verbrennungen sind die Folge.

Geschenkideen für Weihnachten: Im Home-Office vermissen viele Verbraucher einen schnellen Wachmacher

Auf Platz vier der meistgeklickten Vergleiche vor Weihnachten liegt der Kaffeevollautomat. Logisch: Normalerweise steht die Kaffeemaschine im Büro, ein Knopfdruck reicht und schon können zahlreiche Spezialitäten gebrüht werden – vom Cappuccino bis zum Espresso. Doch in der Corona-Krise arbeiten viele von zu Hause. Auf den schnellen Wachmacher am Morgen können zahlreiche Menschen jedoch nicht verzichten. Ein Kaffeevollautomat muss als Geschenk her.

Die Preise der beliebten Weihnachtsgeschenke schwanken stark. Günstige Einsteigermodelle starten bereits ab 250 Euro, Liebhaber sollten für ein Modell mit Feinheiten und vielen Funktionen eher mit 350 bis 650 Euro rechnen. Nach oben gibt es aber keine Grenze: Die Kaffemaschinen können auch schnell weit mehr als 1000 Euro kosten.

Weihnachten 2020: Rasierer sind für Männer unabdingbar und eine Top-Geschenkidee

Bei der Bartpflege ist ein guter Rasierer für Männer Gegenstand eines morgendlichen Rituals. Auf Platz drei liegt daher der Rasierer. Die Frage aller Fragen ist grundsätzlich: Sollen Männer bei empfindlicher Haut nass oder trocken rasieren? Beides hat seine Vor- und Nachteile. Unbestritten ist jedoch, dass ein guter Rasierer für fast alle Herren zur Grundausstattung gehört – als Weihnachtsgeschenk eignet sich ein elektrischer Rasierer in jedem Fall.

Dieser Moment, wenn du realisierst, dass Weihnachten schon in 14 Tagen ist und du:



- keine Geschenke hast,

- keine Plätzchen hast und

- der Baum auch noch fehlt.



Der Weihnachtsstress beginnt – Online-Shopping lässt grüßen.#DailyDoseOfKathi #My5Tweets — Kathi Frankowiak (@kathii_7) December 10, 2020

Wichtig zu beachten: Der Rasierapparat sollte wasserdicht sein, sodass er neben der Trockenrasur auch für die Nassrasur eingesetzt werden kann. Damit die Rasur mit dem brandneuen Geschenk nicht ein zu schnelles und plötzliches Ende findet, sollte die Akkulaufzeit mindestens 60 Minuten betragen.

Weihnachtsgeschenke 2020: Wie wäre es mit einem Akku-Staubsauger?

Den zweithöchsten Platz auf dem Podest vor Weihnachten belegt der Akku-Staubsauger. Klarer Vorteil zu herkömmlichen kabelgebundenen Staubsaugern: der Komfort. Sie sind klein, platzsparend, wendig und die Saugleistung kann bei vielen Modellen auch überzeugen. Doch irgendwann geht ihnen der Saft aus. Kabelstaubsauger dagegen laufen so lange sie an der Steckdose hängen.

Jedoch ist Akku-Staubsauger nicht gleich Akku-Staubsauger. Die beiden verbreiteten Typen Tischsauger und Handstaubsauger eignen sich für unterschiedliche Anwendungsgebiete. Der Tischstaubsauger ist für kleinere Flächen (Tische, Sofa, andere Möbel) an denen man schnell eine kleine Verschmutzung bereinigen will.

Ein Handstaubsauger ist dagegen für den größeren Hausputz. Besonders vielseitig sind 2-in-1-Modelle, die über beide Funktionen verfügen. Bei diesen innovativen Geräten kann man den kleinen Tischsauger vom Handstaubsauger abkoppeln.

Geschenkideen für Weihnachten: Der Top-Platz geht an einen kleinen Haushaltsroboter

Warum die Hausarbeit überhaupt selbst erledigen? Das scheinen sich viele Verbraucher vor Weihnachten zu denken. Platz eins der im Dezember am häufigsten angesehenen Produktvergleiche: der Staubsauger-Roboter. Die kleinen, autonomen Staubsauger fahren eigenständig – und ohne klagende Worte – den Wohnraum ab. Ein Top-Geschenk für alle Putzmuffel, die es während Kontaktbeschränkungen, Lockdown und Co. trotzdem schön und sauber in den eigenen vier Wänden mögen.

+ Ein Staubsauger-Roboter bei der Arbeit. © imago images / Panthermedia

Wichtig zu wissen: Die Geräte können den herkömmlichen Bodenstaubsauger nicht vollständig ersetzen. In die hintersten Ecken von Räumen kommen die Roboter nämlich nicht. Außerdem sollten sie nur in Räumen eingesetzt werden, in denen sie gut manövrieren können. Als Weihnachtsgeschenk erfreuen sich die kleinen Helfer in diesem Jahr anscheinend trotzdem großer Beliebtheit.

Zusammengefasst – Diese Geschenke liegen an Weihnachten vermutlich sehr häufig unter dem geschmückten Tannenbaum:

1. Platz Staubsauger-Roboter 2. Platz Akku-Staubsauger 3. Platz Rasierer 4. Platz Kaffeevollautomaten 5. Platz IPL-Geräte (Haarentferner) 6. Platz Vibrationsplatten 7. Platz Schallzahnbürsten 8. Platz Elektrische Zahnbürsten 9. Platz Saug-Wisch-Roboter 10. Platz Smartwatches

Weihnachten in der Corona-Krise: Online-Handel boomt

Insgesamt bescherte das Corona-Jahr 2020 dem Elektronikhandel in Deutschland gute Geschäfte. Die Branche in diesem Jahr mit Umsätzen von 63,6 Milliarden Euro – auch dank der Geschenke-Einkäufe vor Weihnachten. Das bedeute ein Plus von 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes Technik (BVT), Steffen Kahnt, der Deutschen Presse-Agentur im November.

„Zwei Lockdowns und Homeoffice sorgen dafür, dass die Deutschen ihr Urlaubsgeld innerhalb der eigenen vier Wände investieren“, beschrieb Kahnt die Auswirkungen der Pandemie auf die Branche. Vom Laptop bis zum großen Fernseher, vom Kaffeevollautomaten bis zum Staubsauger-Roboter: Gekauft werde alles, was das Leben und Arbeiten zu Hause angenehmer mache. Kräftige Einbußen gab es dagegen im Geschäft mit Fotoapparaten und Kameras. Da der Urlaub oft ausfiel, gab es hier weniger Kaufanreize. (Tim Vincent Dicke) *op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © imago images / Sabine Gudath