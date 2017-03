101-Jährige gibt Tipps fürs Leben

New Jersey - Wenn jemand Lebenserfahrung hat, dann doch wohl eine Frau über 100 Jahre. Caroline aus New Jersey wird bald 102 Jahre alt. Im Netz gibt sie wertvolle Tipps, die jeder befolgen sollte.

Genieße jeden Tag. Diesen Tipp hat sicher jeder schon einmal gehört. Trotzdem vergisst man das immer wieder. Jemand, der wieder daran erinnert, ist Caroline aus New Jersey. Und sie muss es wissen. Die Frau wird nämlich bald 102 Jahre alt und hat reichlich Lebenserfahrung gesammelt. Die teilt sie auf der Online-Plattform Reddit. Im Forum „Ask me Anything“ beantwortet sie Fragen von Jüngeren. Sie hat so viele Zuschriften bekommen, dass die Fragerunde nach einem Tag geschlossen werden musste, damit Caroline alle Zuschriften in Ruhe beantworten kann. „Sie ist so berührt von den vielen Fragen“, erklärt „Wnurse1949“, die für Caroline auf Reddit schreibt. Einige ihrer Lebensweisheiten konnte Caroline bereits teilen. Eine Auswahl:

Was sollte ich in meinem Leben machen? „ Genieße dein Leben in vollen Zügen, meine Liebe. Habe vor nichts Angst .“

in vollen Zügen, meine Liebe. .“ Was sagst du 18- bis 25-Jährigen, die nichts auf die Reihe bekommen? „Kopf hoch. Die Welt ist nicht so schlecht . Du bist jung und nicht alt. Du hast noch viele Jahre vor dir.“

. Du bist jung und nicht alt. Du hast noch viele Jahre vor dir.“ Welche Erfahrung und welches Wissen möchtest du Jüngeren weitergeben? „Verbringe mehr Zeit mit denen, die du liebst , mach Fotos , unternehme mehr .“

, mach , .“ Was hättest du gerne in deinem Leben gemacht? „Ich wünschte, ich hätte Kinder bekommen. Wenn du alt wirst, wird es einsam.“

bekommen. Wenn du alt wirst, wird es einsam.“ Was ist der Sinn des Lebens? „Dem Leben Sinn zu geben.“

zu geben.“ Welche Drinks sind aus der Mode gekommen, sollten Jüngere aber kennen? „Old Fashioned, Whisky Sour, Americano“

War hat die Menschheit in den vergangenen 100 Jahren verloren? „Klasse. Niemand hat mehr Klasse .“

.“ Und wer auch 101 werden möchte, kann sich vielleicht etwas von Carolines täglicher Routine abschauen: Zum Frühstück gibt es Kaffee und Toast oder Ei. Sie schaut viele Nachrichten. Und jeden Abend nach dem Essen gönnt sie sich ein Eis .

. Ja, jeden Tag ein Eis. dazu sagt Caroline, dass sie ohnehin nichts gemacht habe, um so alt zu werden. Es liege nicht an den Genen (Ihre Mutter starb in ihren 80ern, der Vater in seinen 60ern und der Bruder in seinen 30ern). „Ich hab geraucht und getrunken - ohne es zu übertreiben. Liebte meine Hamburger und Pommes. Und ich bin ein Schleckermäulchen.“

Caroline ist in New Jersey geboren und lebte lange in Las Vegas. Inzwischen wohnt sie in einem Altenheim. Die 101-Jährige hat die Menschen auf Reddit bewegt. Ihr „Ask me Anything“ wurde fast 6000 Mal kommentiert. Caroline bekommt immer wieder Zuschriften, in denen sich die Menschen für ihre Ehrlichkeit und ihre herzlichen Kommentare bedanken. Manche können gar nicht glauben, dass Caroline schon 101 Jahre alt ist. Und hoffen, später einmal genauso wir die Amerikanerin sagen zu können: „Ich würde nichts in meiner Vergangenheit ändern wollen. Ich hatte ein tolles Leben.“

scw