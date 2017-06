73-Jähriger tot in Mülltonne in Oberösterreich gefunden

Am Dienstag wurde in einer Garage in einem Einfamilienhaus im oberösterreichischen Mattsee die Leiche einer vorerst unbekannten Person gefunden.

In Oberösterreich ist die Leiche eines 73-jährigen Mannes in einer Mülltonne gefunden worden. Polizisten entdeckten den eingewickelten Toten am Dienstag in einem Müllcontainer in der Garage des Opfers in Mattsee, wie die Nachrichtenagentur APA am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei berichtete.

Eine deutsche Bekannte des Toten, die in den vergangenen Tagen laut Zeugen Gegenstände aus dem Haus getragen hatte, wurde festgenommen. Die 59-jährige Deutsche gab dem Bericht zufolge an, sie habe dem 73-Jährigen mehrere Schlaftabletten gegeben, die dieser zusammen mit einem Potenzmittel genommen habe. Am nächsten Tag sei er tot gewesen. Bei der Obduktion der Leiche, die bereits stark verwest war, konnte den Angaben zufolge zunächst keine Todesursache festgestellt werden.

Das Ergebnis toxikologischer Untersuchungen stand noch aus. Der Mann sei vermutlich seit Anfang Juni tot, hieß es weiter. Bei der festgenommenen Deutschen handelt es sich um kein unbeschriebenes Blatt: die Frau war bereits mit drei Haftbefehlen wegen Eigentumsdelikten gesucht worden, wie APA berichtete.

afp

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa