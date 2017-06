Amsterdam: Auto fährt in Menschenmenge - Verletzte

Am Samstagabend ist am Hauptbahnhof der niederländischen Hauptstadt ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Polizei schließt einen Anschlag aus. Alle Neuigkeiten im News-Blog.

Vor dem Hauptbahnhof in Amsterdam ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren.

Mindestens fünf Menschen wurden verletzt.

Laut der Polizei gibt es „nicht die geringsten Hinweise“ auf einen terroristischen Hintergrund.

Der Fahrer des Wagens wurde festgenommen, er wird derzeit verhört.

23.00 Uhr: Die Polizei ließ in einer Stellungnahme auf Twitter verlauten, der Verdächtige habe im Gespräch „eher krank“ gewirkt.Es sähe nicht so aus, als habe er vorsätzlich gehandelt.

Verdachte gesproken. Lijkt niet te gaan om opzet maar een onwelwording, uiteraard doen we verder onderzoek om eea uit te sluiten. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) June 10, 2017

22.44 Uhr: Die Amsterdamer Polizei gibt die Zahl der Verletzten jetzt mit acht an, zwei davon seien schwer verletzt.

Incident CS: 8 mensen gewond, waarvan 2 zwaargewond. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) June 10, 2017

22.40 Uhr: Nach neuesten Erkenntnissen zufolge parkte der Autofahrer im Halteverbot und fuhr los, als Polizisten sich dem Wagen näherten.

22.24 Uhr: Die Nachrichtenagentur AP zitiert die Polizei mit den Worten, es gebe „nicht die geringsten Hinweise" auf einen terroristischen Hintergrund.

22.13 Uhr: Noch ist nicht klar, ob es sich bei dem Vorfall in Amsterdam um einen Unfall handelte, doch nachdem Anschlag am vergangenen Wochenende in London, bei dem drei Menschen starben, als ein Lieferwagen in eine Menschenmenge raste, ist die Terror-Angst in der niederländischen Metropole groß.

Medienberichten zufolge wurden mindestens fünf Menschen verletzt, als ein Auto gegen 21 Uhr in der Nähe des Hauptbahnhofs von Amsterdam in eine Menschenmenge fuhr. Zwei von ihnen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Der britische Mirror berichtet, der Autofahrer sei in einen für den Autoverkehr gesperrten Bereich auf dem Platz vor dem Hauptbahnhof vorgedrungen, wo er gegen eine Betonabsperrung fuhr. Dabei zersplitterte die Windschutzscheibe des Wagens. Als sich ihm Polizisten näherten, habe er versucht zu fliehen. Dabei sei er in eine Menschengruppe gefahren.

Auf Fotos in sozialen Medien sieht man, wie Rettungskräfte am Tatort die am Boden liegenden Verletzten versorgen.

Auto rijdt op mensen in op het #Stationplein in Amsterdam Meerdere gewonden. pic.twitter.com/gD8qU1eHJQ — Robby Hiel (@PersburoUNN) June 10, 2017

Ein niederländischer Journalist twitterte das Bild des stehenden schwarzen Fahrzeugs.

The car that was involved at the incident at Amsterdam central station after driver was arrested pic.twitter.com/3xRtRDrfiJ — Martin van Norel (@MartinvNorelRTL) June 10, 2017

Der Mann wurde demnach festgenommen. Er werde derzeit vernommen, heißt es. Sein Motiv sei derzeit noch völlig unklar.

Der Zugverkehr sei durch den Vorfall nicht beeinflusst worden, wird berichtet, nur die Straßenbahnen fuhren eine Stunde lang nicht. Es habe auch keine Sperrung des Hauptbahnhofes gegeben, der Ort des Geschehens sei nur teilweise für Fußgänger abgeriegelt worden.

Rubriklistenbild: © picture alliance / Daniel Reinha