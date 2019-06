Riesiger Asteroid rast am 27. Juni an Erde vorbei - NASA bezeichnet ihn als „gefährlich“

Ein Asteroid kommt am 27. Juni der Erde ungewöhnlich nahe. Seine Größe ist bemerkenswert und bedrückend zugleich.

Abertausende Gesteinsbrocken schwirren im Moment durch unser Sonnensystem. Einige davon sind von majestätischer Größe. Womöglich streuten sie vor ewiger Zeit die Lebenssaat auf die Erde. Vielleicht sind wir alle Kinder der Sterne. Doch so harmonisch die Entstehungsgeschichte sich anfangs liest, umso zerstörerischer könnte ihr Ende sein. Denn es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Brocken auf die Erde prallt und beinahe im Vorbeigehen alles Leben auslöscht. Ein erster Vorgeschmack auf Armageddon könnte uns bereits früher heimsuchen, als erhofft.

Am Donnerstag, 27. Juni, kommt nämlich etwas Riesiges auf die Erde zu. Der außerirdische Tourist misst die Größe von drei Fußballfeldern. Das sind in etwa 330 Meter. Unter dem Namen 2008 KV2 zieht er unbeirrt seine Bahnen durch das All - bisher noch in ausreichender Entfernung zu unserem Planeten. Dennoch stuft die NASA, die übrigens die Internationale Raumstation für Touristen öffnen will, ihn aufgrund seiner unfassbaren Größe und Länge als "potenziell gefährlichen Asteroiden" ein.

NASA: Asteroid wird die Erde in naher Zukunft nicht treffen

Allerdings droht uns eine Apokalypse in naher Zukunft nicht. Denn der NASA zufolge passiert er die Erde in einer Distanz von rund 6,7 Millionen Kilometern. Ein Abstand, der selbst im überdimensionalen Weltraum-Maßstab beruhigend groß ist. Zum Vergleich: Der Mond ist von der Erde 384.400 Kilometer entfernt.

Die NASA verfolgt den Gesteinsbrocken bereits seit 2008. Der Asteroid umrundet ebenso die Sonne wie unser Planet. Dennoch kommt er uns nur selten so nahe. Generell scheint er einem Blick auf die Erde aber nicht abgeneigt zu sein. Schließlich wird er auch 2021 und zweimal im Jahr 2022 an uns vorbeifliegen.

