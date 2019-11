ESA-Forscher haben einen Asteroiden entdeckt, der direkt auf die Erde zurast. Wird unser Planet in naher Zukunft von dem riesigen Himmelskörper getroffen?

München - Die Europäische Weltraumagentur (ESA) hat in den Tiefen des Weltalls einen neuen Asteroiden entdeckt, der unserer Erde gefährlich werden kann. Die Astronomen konnten bereits genau berechnen, wann der Asteroid uns nahe kommt - nämlich genau am 16. September 2084. Das berichtete zuerst das US-Portal International Business Times. Der Asteroid wurde erst am 23. September entdeckt.

Die mögliche Bedrohung durch „2019 SU3“ ist so groß, dass er von der ESA zu den vier gefährlichsten Asteroiden derzeit gezählt wird. Er steht derzeit auf der „Prioritätenliste“ der Weltraumagentur auf Platz vier und wird von den Weltraumforschern fortan streng beobachtet.

Asteroid „2019 SU3“ - die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags liegt bei 1:152

Die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags auf unserem Planeten liegt nach den Berechnungen bei 1:152. Anders ausgedrückt: Bei 0,65 Prozent. Laut der Prognose wird sich der Asteroid der Erde auf bis zu 120.000 Kilometern nähern. Zum Vergleich: Die Distanz zwischen Erde und Mond beträgt nur 384.400 Kilometer. Ob der Asteroid seine Bahn fortsetzt und knapp an uns vorbeifliegt, ist noch unklar.

Ebenfalls unklar ist, ob es Leben auf dem Mars gibt. Ein NASA-Forscher ist sich dessen sicher und zählt Hinweise auf.

Fast 900 Asteroiden sind auf der Risikoliste der ESA - „2019 SU3“ nur einer davon

Ein möglicher Einschlag hätte verheerende Folgen für die Erde, auch wenn es sich dabei nicht um eine globale Katastrophe handeln würde. Doch würde der Asteroid immense regionale Zerstörungen hinterlassen.

Der Asteroid hat einen Durchmesser von 14 Metern. Eine ähnliche Größe, nämlich 20 Meter, hatte 2013 der Asteroid, der in der Nähe der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk einschlug. Eine Druckwelle erfasste die ganze Region, 1500 Menschen wurden verletzt, Tausende Gebäude beschädigt.

„2019 SU3“ ist nur einer fast 900 Asteroiden auf der Risikoliste der ESA. Dazu gehört auch der sogenannte Asteroid „Gott des Chaos“, der nach einer ägyptischen Gottheit benannt wurde. Er wird sogar mit bloßem Auge erkennbar sein, wenn er sich der Erde nähert. NASA-Experten sind in Alarmbereitschaft.

