Kein Terrorakt: Auto fährt in London Fußgänger an - elf Verletzte

Auto fährt Fußgänger in London an

Ein Auto ist am Samstag in London übereinstimmenden Berichten zufolge nahe dem Natural History Museum auf einen Bürgersteig gefahren und hat Fußgänger erfasst.

London - Der Vorfall weckt böse Erinnerungen: Ein Auto erfasst mehrere Fußgänger in London. Ein Mann wird festgenommen. Die Hintergründe sind aber noch völlig unklar. Ein Auto hat in London mehrere Menschen auf einem Bürgersteig erfasst. Mehrere Passanten seien verletzt worden, teilte die Metropolitan Police am Samstag über Twitter mit. Ein Mann sei festgenommen worden. Laut „The Sun“ wurden aus Sicherheitsvorkehrungen einige U-Bahn-Stationen vorübergehend gesperrt.

Es war kein Terrorakt

Die Metropolitan Police bestätigte jetzt über Twitter, dass es kein Terrorakt war, sondern ein Verkehrsunfall.

The incidentin #ExhibitionRoad #SouthKensington earlierisnot beingtreatedasa terror-relatedincident. Itisa roadtrafficcollision. — MetropolitanPolice (@metpoliceuk) 7. Oktober 2017

Rettungskräfte: Elf Verletzte vor Naturhistorischem Museum in London

Bei dem Vorfall vor dem Naturhistorischen Museum in London sind elf Menschen verletzt worden. Das teilten Rettungskräfte am Samstag mit.

We attended an incident at Cromwell Road, South Kensington this afternoon. Our statement is below. pic.twitter.com/yBdANOXuZH — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 7. Oktober 2017

Polizisten und Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Vorfall hatte sich in der Exhibition Road ereignet, wo weltbekannte Museen liegen, etwa das Victoria and Albert Museum, ein wichtiger Anlaufpunkt von Touristen. Kurz nach dem Unfall nahm ein User dieses Video auf: Es zeigt, wie einige Männer den Autofahrer überwältigt haben.

Inmediaciones de Natural History Museum #Londres Hombre reducido en el suelo antes de que llegue policía, no sabemos q pasa. @OndaCero_es pic.twitter.com/4tAQhwEpf5 — RR NEWS (@RosaRodaNews) 7. Oktober 2017

Ein anderes Video zeigt das Großaufgebot der britischen Polizei:

A closer view of the accident in London. Car ploughs into crowd outside Natural History Museum - many people injured. @BBCBreaking pic.twitter.com/W8kPsTQAzv — Afra Wang (@afrazhaowang) 7. Oktober 2017

BBC-Reporterin: Auto fuhr quer über die Straße

Das Auto, das in London mehrere Menschen erfasst hat, ist nach Angaben einer BBC-Reporterin zuvor quer über die Straße gefahren. Sie habe das Natural History Museum verlassen, als es in der Nähe zu dem Vorfall an der bei Touristen beliebten Straße gekommen sei, schilderte die Journalistin am Samstagnachmittag. Es habe ausgesehen, als sei das Auto gegen große Steine am Straßenrand gefahren. Sie habe auch eine Gruppe von Menschen gesehen, die um ein oder zwei Personen auf dem Gehweg herum gestanden habe.

Viele Polizisten seien vor Ort, darüber flögen Hubschrauber, und sie sehe einen Krankenwagen, in dem auf jeden Fall jemand behandelt werde. Es sei aber nicht klar, wie schwer derjenige verletzt sei, berichtete die Reporterin.

Weiterer Augenzeuge berichtet

BBC zitierte auf seiner Website einen weiteren Augenzeuge: Connor Honeyman erzählte von einem schrecklichen, dröhnenden Geräusch. Viele Menschen hätten geschrien und seien weggerannt. Alle seien in das Museum gelaufen, und die Sicherheitsleute hätten den Haupteingang dann geschlossen. „Es war ein großes Durcheinander, bevor die Polizei kam.“

BBC: Drei große Museen in London evakuiert

Nach dem Vorfall mit einem Auto, das mehrere Fußgänger erfasst hatte, sind in London nach Informationen der BBC drei große Museen evakuiert worden. Dabei handle es sich um das Natural History Museum, das Science Museum und das Victoria and Albert Museum an der Exhibition Road. Die Gegend ist bei Touristen sehr beliebt. Die Hintergründe des Vorfalls waren nach Polizeiangaben zunächst völlig unklar.

Londons Bürgermeister: Stehe in engem Kontakt mit Polizei

Londons Bürgermeister Sadiq Khan steht nach dem Vorfall im Londoner Stadtviertel South Kensington in engem Kontakt zu den Verantwortlichen der Polizei. Die Details würden noch nach und nach bekannt, teilte Khan via Twitter mit. Er habe mit dem stellvertretenden Chef der Metropolitan Police, Mark Rowley, gesprochen und sei auch weiterhin mit ihm in Kontakt. Die Polizei rufe die Bevölkerung dazu auf, die Gegend rund um den Ort des Unfalls während der Ermittlungen zu meiden.

dpa