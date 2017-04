Charleston-Attentäter erneut verurteilt

Charleston - Er ist bereits zum Tode verurteilt, dennoch hat das Gericht des Bundesstaates South Carolina den Attentäter von Charleston zu neun Mal lebenslanger Haft verurteilt.

Weiterer Schuldspruch gegen den rassistisch motivierten Attentäter von Charleston: Der wegen der Ermordung von neun Schwarzen in einer Kirche in Charleston bereits zum Tode verurteilte Dylann Roof hat sich am Montag vor einem Gericht des Bundesstaats South Carolina schuldig bekannt. Der Richter verurteilte ihn zu neun Mal lebenslanger Haft.

Der 22-Jährige war bereits im Januar von einem Bundesgericht zum Tode verurteilt worden. Mordprozesse werden in den USA in der Regel vor den Gerichten des jeweiligen Bundesstaats verhandelt, doch in besonders schwerwiegenden Fällen können die Verfahren auch auf Bundesebene geführt werden.

Roof, ein bekennende Anhänger des Ku Klux Klans, hatte sich im Juni 2015 in einer Kirche in Charleston unter die Teilnehmer einer Bibelstunde gemischt und den Pastor und acht Gemeindemitglieder getötet. Er zeigt bis heute keine Reue.

Das Attentat am 17. Juni 2015 in der Emanuel African Methodist Episcopal Church, einer der ältesten Schwarzen-Kirchen des Landes, war der schlimmste rassistische Gewaltakt in der jüngeren Geschichte des Landes.

AFP