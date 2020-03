Mehr als 1000 Tote durch Coronavirus in Großbritannien

Im Vereinigten Königreich breitet sich das Coronavirus weiter aus. Inzwischen zählen die Behörden offiziell mehr als 1000 Tote.

Das Vereinigte Königreich (UK) kämpft verzweifelt gegen das Coronavirus Sars CoV-2*

kämpft verzweifelt gegen das Coronavirus Sars CoV-2* Mehr als 1000 Menschen sind schon an einer Infektion mit dem Virus gestorben

Premierminister ist infiziert, Abgeordnete in Selbstisolation

<<<Ticker aktualisieren>>>

+++ 28.03., 16.27 Uhr: Die Zahl der an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorbenen Menschen in Großbritannien ist auf über 1000 gestiegen. Das teilte die Regierung des Vereinigten Königreichs mit, Stand der Meldung war Freitagabend.

Am Vortag lag die Zahl der Toten durch die vom Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöste Krankheit noch bei 759. In den Tagen zuvor war die Zahl der Infizierten bereits stark angestiegen. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität sind in Großbritannien 14.754 Menschen am Coronavirus erkrankt.

Sorge um erkrankten Regierungsmitgliedern in Großbritannien

+++ 28.03., 12.00 Uhr: Die britische Regierung hat im Kampf gegen das Coronavirus lange auf eine andere Strategie gesetzt als andere Länder. Herdenimmunität war das Schlagwort, von Kontaktverboten und Ausgangssperren wollte Premier Boris Johnson zunächst nichts wissen. Doch nachdem nun auch Johnson selbst sowie Gesundheitsminister Matt Hancock erkrankt sind, wächst die Kritik am Umgang der britischen Regierung mit dem Coronavirus-Ausbruch. John Ashton, ein ehemaliger Regionaldirektor des Nationalen Gesundheitsdiensts NHS, warf der Regierung Trägheit vor. Das gelte sowohl für die Maßnahmen im Land als auch für deren persönliches Verhalten, beide seien „zu langsam“ gewesen.

Am Montag (23.03.) hatte der Premierminister eine Ausgangssperre verhängt und die Briten dazu aufgerufen, nur noch das Haus zu verlassen, wenn unbedingt notwendig. Doch noch am Mittwoch (25.03.) stellte sich Johnson im beengten Parlament den Fragen von Abgeordneten. „Ich war überrascht, dass die Fragestunde abgehalten wurde - es war eindeutig unnötig“, sagte Ashton dem „Guardian“.

Die „Financial Times“ zitierte ein Kabinettsmitglied mit dem Vorwurf, einige Minister seien „sehr zögerlich“ gewesen, die eigenen Ratschläge zur sozialen Distanz in die Praxis umzusetzen. Ein anderes Regierungsmitglied beschwerte sich der Zeitung zufolge, der Nationale Sicherheitsrat Cobra habe noch bis vor wenigen Tagen „zusammengepfercht“ in einem abhörsicheren Sitzungsraum getagt.

In London geht nun die Sorge um, dass die Entscheidungsfähigkeit der Regierung beeinträchtigt sein könnte, sollten noch weitere Kabinettsmitglieder infiziert sein. Vorsorgliche Tests soll es aber zunächst nicht geben. „Alle folgen den Ratschlägen der Gesundheitsbehörde“, sagte ein Downing-Street-Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Demnach solle man sich in Selbstisolation begeben, sobald Symptome aufträten.

Zahl der Todesfälle in Großbritannien steigt um 181 auf 759

+++ 15.20 Uhr: In Großbritannien wurden die aktuellen Zahlen veröffentlicht. Bis zum 27. März um 9 Uhr wurden in Großbritannien insgesamt 113.777 Personen getestet: 99.198 negativ, 14.579 positiv. Stand 26. März 17 Uhr sind 759 der in Großbritannien infizierten Personen verstorben. Das ist ein Anstieg von 181 Todesfällen gegenüber dem Vortag.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:



As of 9am 27 March, a total of 113,777 have been tested:



99,198 negative.

14,579 positive.



As of 5pm on 26 March, of those hospitalised in the UK, 759 have sadly died. pic.twitter.com/MBuOB994N4 — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) March 27, 2020

Queen Elizabeth II sah Johnson zuletzt am 11. März

+++ 14.30 Uhr: Immerhin, die Queen scheint noch wohlauf zu sein. Wie der Palast mitteilt, hat Königin Elizabeth II. (93) den mit dem Coronavirus infizierten britischen Premierminister Boris Johnson zuletzt vor mehr als zwei Wochen persönlich getroffen. Das teilte der Buckingham-Palast am Freitag in London mit. Sie sei weiterhin bei guter Gesundheit.

„Die Queen hat den Premierminister zuletzt am 11. März gesehen und und befolgt die entsprechenden Ratschläge hinsichtlich ihres Wohlergehens“, hieß es in der Mitteilung. Elizabeth II. und Prinz Philip (98) hatten sich bereits vergangene Woche zu einem vorgezogenen Osteraufenthalt auf Schloss Windsor zurückgezogen.

Unterdessen droht in Deutschland der Notstand. Hunderttausende unterstützen eine Petition von Pflegekräften in der Coronakrise.

Auch der Gesundheitsminister positiv getestet

+++ 14.05 Uhr: Und schon wieder ist ein Vertreter der britischen Regierung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Premierminister Boris Johnson ist nun auch Gesundheitsminister Matt Hancock positiv getestet worden. Auch er befindet sich mit milden Symptome in Selbstisolation.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij — Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020

+++ 13.30 Uhr: In Großbritannien stellt sich nun die Frage, mit wem der positiv auf das Coronavirus getestete Premierminister Boris Johnson zuletzt Kontakt hatte. Denn spätestens jetzt steht der gesamte Stadtteil Westminster im Brennpunkt der Corona-Erkrankungen. Schon am 11. März war die Staatsekreträrin Nadine Dorries positiv getestet worden, viele Abgeordnete und Beamte aus Whitehall haben sich mittlerweile selbst isoliert.

Dazu gehört seit heute auch Angela Rayner, die Bildungssprecherin der oppositionellen Labour-Partei, die als Kandidatin für den Posten der nächsten stellvertretenden Vorsitzende der Partei gilt. Auf Twitter teilte sie mit, dass sie sich über Nacht unwohl gefühlt habe und ihr Zustand allmählich schlechter geworden sei.

Boris Johnson positiv

+++ 12.22 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson ist positiv auf das Coronavirus Sars CoV-2 getestet worden. Johnson habe leichte Symptome und werde sich in der Downing Street selbst isolieren, hieß es in einer Erklärung. „Er wurde auf persönlichen Rat des obersten medizinischen Beraters Chris Whitty auf Coronavirus getestet.“

Boris Johnson selbst meldete sich mit einem Video auf Twitter zu Wort. Dort sprach er davon, er habe in den vergangenen 24 Stunden leichte Symptome entwickelt und sei daraufhin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er werde sich nun selbst isolieren und per Videokonferenz weiter die Regierungsarbeit im Kampf gegen das Virus leiten. „Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und natürlich bei unseren hervorragenden NHS-Mitarbeitern.“ Außenminister Dominic Raab würde im Notfall die Amtsgeschäfte von Johnson übernehmen.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Hunde sollen Coronavirus erschnüffeln

+++ 27.03., 09.15 Uhr: Großbritannien geht im Kampf gegen das Coronavirus neue Wege. Nun sollen nämlich Hunde dafür trainiert werden, mit ihrem extrem ausgeprägten Geruchssinn möglicherweise Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus zu erschnüffeln.

Die Wohlfahrtsorganisation Medical Detection Dogs (etwa: Hunde in der medizinischen Diagnose) ging für dieses Projekt eine Partnerschaft mit Wissenschaftlern ein, wie sie heute (27.03.) mitteilte. Den Plänen zufolge sollen die Nasen der Vierbeiner innerhalb von sechs Wochen derart für den von der Lungenkrankheit Covid-19 ausgehenden Geruch sensibilisiert werden, dass sie zur Diagnose eingesetzt werden können.

„Grundsätzlich sind wir uns sicher, dass Hunde Covid-19 entdecken könnten“, erklärte die Vorsitzende von Medical Detection Dogs, Claire Guest. Derzeit würden noch Methoden geprüft, wie der von Corona-Patienten ausgehende Geruch eingefangen werden könne, um ihn den Hundenasen zu präsentieren.

Hunde werden bereits zur Entdeckung anderer Krankheiten wie Krebs oder Diabetes eingesetzt. Medical Detection Dogs hat schon diverse derartige Trainingsprogramme für die Vierbeiner ausgeführt.

+ In Großbritannien sollen jetzt Hunde der Wohlfahrtsorganisation Medical Detection Dogs im Kampf gegen das Coronavirus eingesetzt werden. (Archivbild) © AFP

Coronakrise: Großbritannien will Selbstständige unterstützen

+++ 19.17 Uhr: Der britische Finanzminister Rishi Sunak hat angekündigt, Selbstständige, die durch das Coronavirus in ihrer Existenz bedroht sind, zu unterstützen. Wie schon bei Angestellten wolle der Staat für 80 Prozent des Einkommens aufkommen.

Bis zu 2500 Pfund (rund 2750 Euro) sollen Selbstständige monatlich erhalten. Voraussetzung ist eine maximaler Gewinn von jährlich 50.000 Pfund. Rund 95 Prozent aller Selbstständigen sollen so abgesichert werden. Allerdings: „Wir können nicht jeden einzelnen Job und jedes einzelne Unternehmen schützen“, erklärte Sunak. Manche würden durch das Raster fallen.

Noch zu wenige Cotonavirurs-Test in Großbritannien

+++ 14.55 Uhr: Großbritannien tut sich bislang schwer, seine Testkapazitäten zu erhöhen. Insgesamt wurden dort bis Mittwoch rund 97 000 Menschen getestet. Damit liegt das Land weit hinter Deutschland, wo inzwischen etwa 410 000 Tests durchgeführt wurden. Premierminister Boris Johnson hatte angekündigt, die Kapazitäten von täglich 5000 auf 25 000 Tests steigern zu wollen. Doch bislang ist nicht klar, bis wann dieses Ziel erreicht werden kann. Am Mittwoch wurden offiziellen Angaben zufolge gerade einmal 6600 Tests durchgeführt.

Die britische Regierung teilte aber mit, sie habe sich 3,5 Millionen Sets für Antikörper-Tests gesichert, noch sei aber unklar, ob diese wie gewünscht funktionieren. Diese könnten sich aber als spielentscheidend erweisen, wenn es darum gehe, Krankenhausmitarbeiter nach einer Infektion wieder in den Einsatz zu schicken. Mit Antikörper-Tests kann eine bereits überwundene Infektion nachgewiesen werden.

Coronavirus-Pandemie: UK-Krankenhäuser vor dem Kollaps

+++ 12.05 Uhr: Großbritanniens staatlicher Gesundheitsdienst NHS beklagt eine zunehmende Überlastung der Londoner Krankenhäuser wegen der Coronavirus-Pandemie. Die Kliniken der britischen Hauptstadt seien mit einem „ständigen Tsunami“ schwer erkrankter Corona-Patienten konfrontiert, sagte der hochrangige NHS-Vertreter Chris Hopson am Donnerstag.

Nachdem die Krankenhäuser in den vergangenen Wochen ihre Kapazitäten für die intensivmedizinische Behandlung von Patienten „massiv“ ausgebaut hätten, gebe es nun eine „Explosion“ der Zahl schwerkranker Patienten. Die Lage werde zusätzlich dadurch verschärft, dass viele Krankenhausmitarbeiter derzeit selbst krank seien und deshalb fehlten. Der Krankenstand beim Klinikpersonal liege bei „30 Prozent, 40 Prozent und an manchen Orten sogar 50 Prozent“, sagte Hopson. Dieses Ausmaß sei „beispiellos“.

Nach Angaben vom Mittwoch wurden im Vereinigten Königreich bislang 9529 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen, 463 Infizierte starben. Vorige Woche kündigte die Regierung die Einrichtung eines provisorischen Krankenhauses mit 4000 Betten in einem Londoner Konferenzzentrum an.

Bürgermeister von London ist machtlos

+++10.40 Uhr: Sadiq Khan, der Bürgermeister von London, wurde in den letzten Tagen von den Ministern dafür kritisiert, dass er in seiner Stadt nicht mehr Dienste der U-Bahn anbietet. Dies führte dazu, dass einige Wagen überfüllt waren, was das Risiko einer Übertragung von Coronaviren erhöhe. Heute Morgen hat Khan darauf hingewiesen, dass er nicht mehr Kapazitäten anbieten kann, weil jeder Dritte der Bediensteten in Isolation ist oder krank sei.

⚠️ One in three @TfL staff are off sick or self-isolating: we cannot run more services



⚠️ Employers: staff must work from home wherever possible to help protect our key workers who need to travel



⚠️ If you have to go to work, please don’t travel at rush hour #COVID19 pic.twitter.com/67SmQ7q3kp — Sadiq Khan (@SadiqKhan) March 26, 2020

Gleichzeitig forderte er die Bevölkerung dazu auf, die Hauptverkehrszeiten möglichst zu meiden.

Keine Vorzugsbehandlung für Prinz Charles

Update 26.03.2020, 08.55 Uhr: Die britische Regierung hat darauf hingewiesen, dass Prinz Charles keine Vorzugsbehandlung erhielt, als er noch vor vielen NHS-Arbeitern einen Coronavirus-Test erhielt.

Im Gespräch mit Sky News sagte Gesundheitsminister Edward Argar, der Prinz habe keine Sonderbehandlung erfahren, als er positiv auf das Virus getestet wurde .

Auf die Frage, warum der Prinz einen Test erhalten habe, während viele Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde noch immer darauf warten, sagte Argar: „Mein Verständnis ist, dass seine Symptome und sein Zustand die Kriterien für einen Test erfüllten.“

Corona-Notstandsgesetz verabschiedet

+++ 19.54 Uhr: Das britische Parlament in London hat ein Corona-Notstandsgesetz verabschiedet. Das Gesetz bevollmächtigt die Regierung und Behörden unter anderem, die Ausgangsbeschränkungen und Schließungen von Geschäften notfalls mit Zwangsmaßnahmen durchzusetzen.

Außerdem könne durch das Gesetz leichter auf private Daten der Bürger zugegriffen werden. Die Behörden erhalten auch das Recht, Corona-Infizierte und Verdachtsfälle zwangsweise in Quarantäne zu schicken. Das Unterhaus hat sich wegen der Coronavirus-Pandemie bereits am Mittwoch (25.03.2020) vorzeitig in die Osterpause verbaschiedet.

400.000 Briten wollen dem NHS helfen

Zudem teilte Großbritanniens Premierminister Boris Johnson am Mittwoch vor Journalisten mit, dass sich mehr als 400.000 Freiwillige gemeldet haben, um den staatlichen Gesundheitsdienst NHS in der Coronakrise zu unterstützen.

Sie waren einem entsprechenden Aufruf der Regierung vom Vortag gefolgt. Außerdem hätten sich 12.000 ehemalige NHS-Mitarbeiter bereiterklärt, vorübergehend wieder ihren Beruf aufzunehmen.

21-Jährige stirbt ohne Vorerkrankung an Covid-19

+++ 14.20 Uhr:Wie „Sky News“ berichtet, ist eine 21-jährige Frau ohne diagnostizierten Vorerkrankung nach der Ansteckung mit Sars-CoV-2 an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Man geht davon aus, dass sie die jüngste Person ist, die nach der Ansteckung mit Coronavirus in Großbritannien stirbt.

Coronavirus: Briton, 21, 'with no existing health conditions' dies after contracting COVID-19 https://t.co/FUEQbtS08J — Sky News (@SkyNews) March 25, 2020

Paare sollen ihre „Gefühle prüfen“

+++ 14.10 Uhr:Die britische Regierung hat Paare mit getrennten Haushalten aufgefordert, ihre Beziehung wegen der Ausgangsbeschränkungen durch die Coronavirus-Epidemie auf Belastbarkeit zu testen. Die Paare sollten sich entscheiden, ob sie gemeinsam einen Haushalt bilden, oder Abstand voneinander halten wollten, sagte Jenny Harries, die stellvertretende Gesundheitsbeauftragte der britischen Regierung am Mittwoch vor Journalisten.

Verhindert werden solle aber, dass Personen zwischen verschiedenen Haushalten hin- und her wechseln. „Prüfen Sie die Stärke ihrer Gefühle sorgfältig und bleiben Sie in einem Haushalt, entweder zusammen oder getrennt, aber bleiben Sie dabei (...)“, so Harries.

Corona bei Prinz Charles: Gleiches Recht für alle?

+++ 12.40 Uhr: Auf Twitter sind einige Kommentatoren nicht erfreut über die Möglichkeit, dass Prinz Charles eventuell eine Sonderbehandlung erhält, die anderen Menschen mit Coronavirus-Symptomen nicht zur Verfügung steht. James Cook von der BBC schreibt: „Die Aussage, dass Prinz Charles vom NHS in Aberdeenshire ‚die für Tests erforderlichen Kriterien erfüllt hat‘, ist verwunderlich. Auf der Website von NHS Scotland heißt es, dass Tests auf Covid-19 im Allgemeinen nur durchgeführt werden, ‚wenn man an einer schweren Krankheit leidet, für die eine Krankenhauseinweisung erforderlich ist“.

The statement that Prince Charles “met the criteria required for testing” by the NHS in Aberdeenshire is puzzling. The NHS Scotland website states that, generally, testing for Covid-19 will only be carried out “if you have a serious illness that requires admission to hospital.” pic.twitter.com/KLnu61rya7 — James Cook (@BBCJamesCook) March 25, 2020

Prinz Charles positiv getestet

+++ 12.10 Uhr: Wie das britische Königshaus vermeldet, ist Charles, Prinz von Wales, positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Der Thronfolger „zeige milde Symptome, sei aber aber ansonsten bei guter Gesundheit", teilte ein Sprecher des ältesten Sohnes der Königin mit.

Herzogin Camilla ebenfalls getestet

Seine Frau, Herzogin Camilla (72), sei ebenfalls getestet worden, bei ihr wurde aber den Angaben zufolge keine Infektion festgestellt. Das Paar sei nun in häuslicher Isolation auf Schloss Balmoral in Schottland. Wo sich der Prince of Wales das Virus eingefangen haben könnte, war zunächst unklar. Charles habe in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Terminen wahrgenommen. Er arbeite nun von zuhause aus, hieß es in der Mitteilung.

Ob auch Königin Elizabeth II. (93) und ihr Mann, Prinz Philip (98), getestet wurden, war zunächst unklar. Die beiden hatten sich bereits in der vergangenen Woche nach Schloss Windsor, westlich von London, zurückgezogen. Sie gelten wegen ihres hohen Alters als besonders gefährdet.

+++ 11.20 Uhr: Nach der Ankündigung der Regierung, das ExCel-Centre in London in ein Notfallkrankenhaus umzuwandeln, werden jetzt auch große Konferenzhallen in anderen britischen Städten diesem Beispiel folgen.

In Birmingham sagten die Betreiber des „NEC“, in dem Anfang dieses Monats noch eine Hundeausstellung stattfand, dass sie „bereit“ und „gut ausgestattet“ seien, wenn die Halle als geeigneter Ort für ein provisorisches Krankenhaus angesehen würde.

Unterhaus geht früher in Osterpause

+++ 10.45 Uhr: Der „Lockdown“ trifft jetzt auch das britische Parlament. Die Abgeordneten beginnen die Osterpause eine Woche früher als geplant. Jacob Rees-Mogg, der Vorsitzende des Unterhauses, hat einen entsprechenden Antrag eingereicht.

Die Pause soll jedoch erst beginnen, wenn das Coronavirus-Gesetz verabschiedet wurde. Die Entscheidung, vorzeitig in die Pause zu gehen, ist keine große Überraschung - aber ein weiteres Zeichen dafür, wie der Ausbruch des Coronavirus alle Aspekte des normalen Lebens in Großbritannien verändert hat.

Coronakrise in Großbritannien - Lockdown beispiellos

Update vom Mittwoch, 25.03.2020, 10.29 Uhr: Die britische Tageszeitung „The Independent“ nennt den von Premierminister Boris Johnson verfügten teilweise Lockdown beispiellos, selbst verglichen mit Kriegszeiten. Doch meldet die Zeitung auch Zweifel an, ob die Maßnahmen tatsächlich ausreichen. Es sei unklar, ob die Verfügung eine „furchtbare Krise in den Krankenhäusern“ verhindern könne.

Die in den vergangenen Wochen schrittweise verkündeten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit werden zwar einen günstigen Effekt haben und den Druck auf das staatliche Gesundheitswesen verringern, dennoch könnte Großbritannien schwer unter Covid-19 leiden. „Hätten wir schon vor einem Monat eine Ausgangssperre verhängt, wären wir heute besser in der Lage, mit dem Höhepunkt der Epidemie fertig zu werden. Aus diesem Grund wird es nötig sein, den Lockdown in den kommenden Tagen zu intensivieren“, schreibt das Blatt.

Corona-Pandemie im Vereinigten Königreich (UK): Mehr als 8000 Menschen mit Corona infiziert

Update, Dienstag, 24. März, 19.50 Uhr: Die Zahl der Corona-Toten in Großbritannien stieg bis zum Abend um 87 auf jetzt 422. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt inzwischen bei mehr als 8000.

Die tatsächliche Zahl dürfte sogar noch erheblich höher sein. Im Vereinigten Königreich (UK) wurden nämlich bislang nur rund 82.000 Menschen getestet, weit weniger als beispielsweise in Deutschland. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock beteuerte, die Regierung sei im Begriff, Millionen von Test-Sets zu kaufen.

Menschen in London ignorieren die Warnungen vor Corona: Bürgermeister Khan fassungslos

Erstmeldung, Dienstag, 24. März, 14.26 Uhr: London - Sadiq Khan war fassungslos. „Wir müssen mit allen nicht notwendigen Fahrten aufhören“, teilte der Bürgermeister von London mit. „Diese Regeln zu ignorieren, bedeutet mehr Menschenleben zu verlieren.“ Mehr Arbeitgeber müssten den Mitarbeitern während der Corona-Krise anbieten, zu Hause zu arbeiten.

Grund für seine Aufregung waren Bilder aus den U-Bahnen der britischen Hauptstadt. Denn auch am Dienstag (24.03.) waren in London viele Bahnen noch immer völlig überfüllt, in vielen Abteilen standen die Fahrgäste gedrängt nebeneinander - und das, obwohl die Regierung im Kampf gegen das Coronavirus Sars CoV-2 gerade erst schärfere Ausgangsbeschränkungen erlassen hatte.

Corona im UK: Menschen ignorieren Empfehlungen der Regierung

Eine Krankenschwester hatte denn auch kein Interesse, sich auf ihrem Weg in die Klinik in die U-Bahn zu setzen. Sie gehe vorsichtshalber lieber 40 Minuten zu Fuß, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie wolle nicht sich und die Patienten gefährden.

Das ist eine Stimme der Vernunft, die sonst im Vereinigten Königreich (UK) überraschend häufig noch fehlt. So ignorierten die meisten Briten am Wochenende die Empfehlungen der Regierung einfach. In den Parks von London tankten die Menschen bei schönstem Frühlingswetter mal so richtig Sonne, und auch im Snowdonia-Gebirge in Wales, in den schottischen Highlands und in Cornwall im Südwesten von England tummelten sich viele Ausflügler.

Kampf gegen Corona-Pandemie im Vereinigten Königreich: Briten irritiert durch neue Ausgangsbeschränkungen

Doch offenbar sind die neuesten Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht klar formuliert. Premierminister Boris Johnson* hatte seine Landsleute am Montag (23.03.) in einer Rede an die Nation angewiesen, die eigenen vier Wände nur noch so wenig wie möglich zu verlassen. Versammlungen von mehr als zwei Personen seien verboten. Das Haus dürfe nur für den Einkauf wesentlicher Dinge wie Lebensmittel und Medikamente, für den Weg zur Arbeit und einmal am Tag für Sport verlassen werden. Läden, die nicht zur Grundversorgung dienen, mussten sofort schließen.

Polizeichefs berichteten nun am Dienstag (24.03.), dass sie eine Flut von Nachfragen bekämen, die sie nicht beantworten könnten. Der Chef der Oppositionspartei Labour, Jeremy Corbyn, forderte eine Klarstellung, welche Arbeitsstätten denn nun genau geschlossen werden müssen. Zuvor hatte sich ein Unternehmen für Sportartikel vergeblich gegen die Schließung mit der Begründung gewehrt, seine Ausrüstungen seien entscheidend für den Kampf gegen den neuartigen Erreger.

Corona im Vereinigten Königreich (UK): Lage spitzt sich zu

Dabei spitzt sich die Situation im Vereinigten Königreich (UK) seit Tagen immer mehr zu. Vor allem Boris Johnson steht in der Kritik, viel zu spät auf die Coronavirus- Pandemie reagiert zu haben. Das Zögern könnte sich als fatal herausstellen, warnen Wissenschaftler. Schon jetzt sind auf der Insel mehr als 335 Menschen an der Infektion gestorben, die Kurve der Fallzahlen entwickelt sich ganz ähnlich wie die in Italien - mit einem Unterschied von zwei Wochen.

Bending the curve: the earlier the better. The @FT graph also displays the enlightening recap of when lockdown to limit #COVID19 was put in place in different countries:



- China: at 30 deaths

- France: at 175

- Spain: at 200

- UK: at 335

- Italy: at 800

- US: no lockdown pic.twitter.com/Rwl1ZEw6Gz — Davide Capodanno (@DFCapodanno) March 24, 2020

In der Tat hat Johnson zunächst sehr zögerlich auf die Corona-Pandemie reagiert. Der Premier setzte auf Anraten seiner Berater zu Beginn auf eine gänzlich andere Strategie als die meisten anderen Länder. Da das Coronavirus nicht aufzuhalten sei, sollten drastische Maßnahmen so lange wie möglich hinausgezögert werden. Am sinnvollsten sei es, wenn sich ein Teil der Bevölkerung anstecke und danach immunisiert sei. Mit dieser„Herdenimmunität“ wollte das Vereinigte Königreich (UK) eine zweite Ansteckungswelle im Herbst vermeiden. Die Weltgesundheitsbehörde WHO war kein Freund dieser Strategie, auch zahlreiche Wissenschaftler warfen Johnson vor, eine irrige Linie zu verfolgen.

Corona-Pandemie im Vereinigten Königreich (UK): Gesundheitsdienst vor dem Kollaps

Inzwischen ist Johnson umgeschwenkt. Doch das Vereinigte Königreich (UK) kämpft auch mit dem Problem, dass der nationale Gesundheitsdienst NHS auf die Coronavirus-Krise denkbar schlecht vorbereitet* ist. Schon bei Grippewellen steht das aus Steuermitteln finanzierte System ständig am Rande des Zusammenbruchs, doch nun könnte es angesichts der Corona-Krise zum Kollaps kommen.

Nun machen sich die jahrelangen Sparmaßnahmen negativ bemerkbar. So standen im Vereinigten Königreich (UK) vor dem Ausbruch der Krise auf Intensivstationen lediglich 6,6 Betten pro 100.000 Einwohner zur Verfügung. Es fehlt an Personal und Material, Schutzmasken und Beatmungsgeräte sind Mangelware.

Von Christian Stör

*fr.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa