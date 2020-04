Corona: Italiener fürchten nächste Virus-Welle - und zeigen dennoch bemerkenswerte Geste

Coronavirus: Italien hat seine Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verlängert. Doch eine zweite Virus-Welle wird nicht ausgeschlossen. Die aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Update von 15.30 Uhr: Italiens Bürger beweisen auch in Zeiten der Krise zum wiederholten Male Solidarität. Seit einigen Wochen dürfen Italiener aufgrund äußerst strenger Beschränkungen seit dem 10. März ihre Wohnungen kaum verlassen - trotzdem schaffen sie es, den Ärmsten unter ihnen zu helfen. Immer mehr Menschen in italienischen Städten hängen derzeit kleine Körbe mit Grundnahrungsmitteln wie Nudeln, Keksen oder anderen Waren aus ihren Fenstern.

Corona in Italien: Solidarische Geste für Arme in vielen Städten

Die Geste wird in vielen Teilen des Landes gesichtet, im armen Süden als auch im wohlhabenderen Norden, wie in Mailand. Menschen in ganz Italien versuchen anderen, denen die Mittel ausgehen, mit den Körben in der Not zu helfen. Im Zentrum der Hauptstadt Rom hatten Kinder an einen der hängenden „Corona-Körbe“, einen bunten Zettel mit der Aufschrift: „Wenn du etwas brauchst ... Greif zu!“ geheftet. Neben der Aufschrift malten sie ein Herz mit dem Positiv-Motto dieser Krise: #Andratuttobene! - zu Deutsch: Alles wird gut.

Die allgemeine Ausgangssperre wurde auch in Italien verlängert. Man darf nur mit besonderen Gründen aus dem Haus, etwa zum Einkaufen, zum Arzt oder wenn man nicht daheim arbeiten kann. Aufgrund der Schließung von Geschäften und Fabriken haben Millionen Menschen nicht ausreichend Arbeit und Einkommen, weshalb Obdachlose und andere Arme besonders an der Situation leiden.

Corona in Italien: Weitere „schwierige Monate“ kommen auf das Land zu

Erstmeldung 6. April:

Rom - Das Coronavirus* ist momentan Staatsfeind Nummer eins in Italien. Im Zuge des Virus verstarben bisher mehr als 15.800 Personen, zudem verzeichnet das Land seit Ausbruch der Pandemie über 128.000 Infektionen. Doch die Lage scheint sich nicht stark bessern zu wollen, wie in anderen Ländern wie Nachbarland Österreich.

Gesundheitsminister Roberto Speranza sah sich gezwungen, die momentan geltenden Einschränkungen des alltäglichen Lebens zu verlängern. Dazu sagte er, „Wenn wir nicht rigoros sind, riskieren wir, dass alle Anstrengungen, die wir unternommen haben, umsonst waren“. Er stellte die Bevölkerung außerdem auf weitere „schwierige Monate“ ein. Die Regierung müsse nun Bedingungen schaffen, um mit dem Coronavirus* leben zu können, zumindest bis zur Entwicklung eines Impfstoffes, wird Speranza von der Zeitung La Repubblica zitiert.

Die Ausgangssperre im Land, die die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung massiv einschränkt, wird noch bis zum 13. April andauern. Doch die Verlängerung über die vorgesehene Frist hinaus wird aufgrund der Zahlen immer wahrscheinlicher. Wann die seit knapp einem Monat geltenden Verordnungen wieder aufgehoben würden, könne man bislang noch nicht abschätzen, einige Maßnahmen müsse man wohl beibehalten. Doch es ist Land in Sicht: Am Samstag wurde der geringste tägliche Anstieg der Todesfälle seit zwei Wochen gemessen, auch die Zahl der Patienten auf Intensivstationen ist rückläufig.

Italiens Gesundheitsminister warnt: „Neue Welle des Virus“ nicht auszuschließen

Gesundheitsminister Speranza gab einen Vermerk mit fünf Prinzipien heraus, die das weitere Vorgehen der Regierung in der „zweiten Phase“ des Notstands erläutert. Demnach müsse die soziale Distanz aufrechterhalten werden, zudem solle es mehr individuellen Schutz wie durch Gesichtsmasken* geben.

Besonders das Gesundheitssystem soll weiterhin gestärkt werden, um eine sinnvolle Behandlung aller Covid-19-Fälle zu managen. Auf der Liste steht ebenfalls die Nachbesserung der „Kontaktverfolgung“, eventuell auch durch eine App. Zur Unterstützung des in den letzten Wochen arg überforderten Gesundheitssystems soll ein Netzwerk von Krankenhäusern installiert werden, das sich ausschließlich mit Corona-Patienten befasst. Speranza weiß, dass die Lage realistisch einzuordnen ist. „Solange kein Impfstoff verteilt wird, können wir eine neue Welle des Virus nicht ausschließen“, so der Minister.

