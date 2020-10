Corona in Deutschland: Über 4000 Neuinfektionen - neuer Rekordwert binnen eines Tages

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter an. In einem Schlachthof kam es erneut zu einem Massenausbruch. Die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages ist sprunghaft angestiegen.

Das Coronavirus* bestimmt weiter das Leben in Deutschland.

In einem Schlachthof in Niedersachsen kam es zu einem Massenausbruch.

Hier bieten wir Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen in Deutschland*.

in Deutschland*. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 8. Oktober, 6:18 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist sprunghaft auf mehr als 4000 binnen eines Tages angestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten 4058 neue Corona-Infektionen innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mitteilte. Das sind über 1200 mehr als am Mittwoch, als mit 2828 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert seit April gemeldet worden war. Ein höherer als der nun gemeldete Wert war zuletzt in der ersten Aprilwoche erreicht worden.

Corona in Deutschland: Positive Tests sprunghaft angestiegen - 16 neue Todesfälle

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach Angaben des RKI mindestens 310 144 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 8.10., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9578. Das sind 16 mehr als am Vortag. Rund 269 600 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Die Rate der positiven Tests stieg stark an und lag in der 40. Kalenderwoche (28.9.- 2.10.) bei 1,64 Prozent. In der Woche zuvor waren es 1,22 und davor 1,16 Prozent gewesen.

Update vom 7. Oktober, 20.14 Uhr: Der R-Wert in Deutschland bleibt weiter über der kritischen Marke von 1, sinkt aber von 1,15 auf 1,10. Im aktuellen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts vom Mittwoch heißt es: „Nach einer vorübergehenden Stabilisierung der Fallzahlen auf einem erhöhten Niveau ist aktuell ein weiterer Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Daher ist es weiterhin notwendig, dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert.“

Corona in Deutschland: Nächster Landkreis überschreitet kritische Marke - Esslingen über 50

Update vom 7. Oktober, 18.16 Uhr: Der Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg hat die Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Laut den lokalen Gesundheitsbehörden liegt der Wert momentan bei 52,3. Damit gehen nun schärfere Maßnahmen zum Infektionsschutz einher. Wie diese konkret aussehen, ist noch nicht klar.

Derweil zeigt eine Studie, wie viele Corona-Fälle durch die Maskenpflicht verhindert werden können.

Corona in Deutschland: Merkel-Sprecher sieht bedenkliche Entwicklung - neuer Massenausbruch in Schlachtbetrieb

Erstmeldung vom 7. Oktober, 15.42 Uhr: Berlin/München - Die Bundesregierung warnt vor einem Verlust der Nachverfolgbarkeit bei der Ausbreitung des Coronavirus*. „Wir haben sprunghaft ansteigende Zahlen, insbesondere in einigen deutschen Großstädten, auch in der Hauptstadt“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Fälle seien nicht mehr einem einzelnen Ausbruchsgeschehen zuzuordnen. Das lasse befürchten, „dass es zu einer weiteren diffusen Verbreitung des Virus kommen kann“, sagte Seibert.

Die Gesundheitsämter müssten weiterhin in der Lage bleiben, Infektionsketten zu verfolgen und zügig zu unterbrechen. „Und mit steigenden Zahlen ist einfach zu befürchten, dass Gesundheitsämter an den Rand oder über den Rand ihrer Fähigkeiten hinaus kommen“, sagte Seibert. „Die Pandemie werden wir nur eindämmen können, wenn wir die Infektionsketten erkennen und durchbrechen.“

Corona in Deutschland: Stuttgart verschärft Auflagen für Feiern

Aufgrund steigender Infektionszahlen verschärft die Stadt Stuttgart ihre Corona-Auflagen. Von Freitag an und für die kommenden zwei Wochen sind Feiern in privaten Räumen nur noch erlaubt, wenn weniger als 25 Menschen zusammenkommen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. In der Öffentlichkeit oder in angemieteten Räumen liegt die Grenze bei 50 Teilnehmern.

In ganz Deutschland ließen sich Corona-Ausbrüche vermehrt auf Feiern und Partys zurückführen

In ganz Deutschland ließen sich Corona-Ausbrüche vermehrt auf Feiern und Partys zurückführen, sagte der Leiter des Gesundheitsamts, Stefan Ehehalt. „Überall dort, wo Menschen auf engem Raum zusammenkommen, laut reden, sich locker austauschen, verbreiten sich Viren. Wenn wir Infektionen nachverfolgen und Ketten durchbrechen wollen, müssen wir den Hebel hier ansetzen“, sagte er.

Corona in Deutschland: Größere Zahl von Infektionen in großem Schlachthof in Niedersachsen

Erneut hat es in einem großen Schlachthof in Niedersachsen eine größere Zahl von Corona-Infektionen* gegeben. In dem Betrieb in Emstek im Landkreis Cloppenburg seien bei Tests unter Mitarbeitern in den vergangenen Tagen insgesamt 63 Fälle bekannt geworden, teilte Landrat Johann Wimberg (CDU) am Mittwoch mit. Der Schwerpunkt der Infektionen sei im Bereich der Grobzerlegung festgestellt worden. Mitarbeiter im Bereich der Schlachtung seien hingegen kaum betroffen. Der Betrieb in dem zum Vion-Konzern gehörende Schlachthof solle zunächst eingeschränkt, aber nicht komplett heruntergefahren werden.

Ob das öffentliche und private Leben wegen der Neuinfektionen flächendeckend im Landkreis eingeschränkt werden muss, stehe noch nicht fest, sagte Wimberg. „Ad hoc sehen wir das nicht.“ Das Infektionsgeschehen sei bislang auf den Bereich des Schlachthofes eingrenzbar. Er rechne aber damit, dass die Zahl von Neuinfektionen wieder die kritische Marke von 50 Fällen auf 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen überschreiten werde.

