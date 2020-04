Das Coronavirus stellt ganz Europa vor große Herausforderungen. Besonders in Spanien und Frankreich ist die Lage verheerend. Alle News im Überblick.

Europa ist schwer von dem Coronavirus* getroffen.

ist schwer von dem Coronavirus* getroffen. Tag für Tag infizieren sich Menschen und sterben an Covid-19 .

. Indes kritisiert Frankreich unter anderem Deutschland hinsichtlich mangelnder Solidarität.

Update, 20.15 Uhr: In Frankreich sind mittlerweile mehr als 20.000 Menschen in Folge der Coronavirus-Pandemie gestorben. Es handle sich um einen „symbolischen und schmerzhaften Meilenstein“, sagte Gesundheitsdirektor Jerôme Salomon nun. Es seien mehr Todesopfer als bei der Hitzewelle 2003 - damals starben mehr als 19.000 Menschen. Die Zahl der Menschen, die auf der Intensivstation behandelt werden, sinke aber weiter, so Salomon. Die Eindämmung im Land schreite fort.

Insgesamt gebe es in Frankreich seit Anfang März 12.513 Todesfälle in Krankenhäusern und 7752 Todesfälle in Pflegeheimen. Seit Sonntag (19. April) wurden 547 neue Todesfälle gemeldet. „Wir müssen unsere Mobilisierung fortsetzen“, warnte Salomon. Die Pandemie sei nach wie vor sehr aktiv. Die Zahl der Todesopfer steige von Tag zu Tag.

Corona: Griechisches Flüchtlingshotel unter Quarantäne - Schwangere Frau positiv auf Covid-19 getestet

Update vom 20. April, 13.27 Uhr: Ein Hotel mit etwa 470 Flüchtlingen ist auf der griechischen Halbinsel Peloponnes wegen des Coronavirus unter Quarantäne gestellt worden. Das teilte das Migrationsministerium in Athen am Montag mit. In dem Hotel war eine schwangere Frau aus Somalia positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Nun sollen auch alle Flüchtlinge und das Personal getestet werden.

Nördlich von Athen wurden in den vergangenen Wochen bereits zwei Flüchtlingscamps unter Quarantäne gestellt. Angaben des Migrationsministeriums zufolge leben in griechischen Lagern insgesamt etwa 100.000 Menschen. Davon harren rund 39.000 auf Inseln im Osten der Ägäis aus. Bislang wurde dort aber kein Covid-19-Fall diagnostiziert. In allen Lagern gelten schon seit Wochen Ausgangsbeschränkungen. Außerdem wurden Container mit Isolierstationen eingerichtet.

Coronavirus: Kanarische Inseln erwägen Lockerung der Ausgangssperre

Auf den Kanarischen Inseln könnte unterdesen die für ganz Spanien geltende strikte Ausgangssperre nach Auffassung der Regionalregierung schon bald gelockert werden. Regionalpräsident Ángel Víctor Torres betonte am Montag im Sender Cadena Ser allerdings, dass dabei die Entwicklung der Corona-Zahlen auf jeder einzelnen der acht Inseln berücksichtigt werden müsse. Seit Tagen seien auf einigen Inseln keine neuen Fälle gemeldet worden. Zudem gebe es auf der kleinsten Insel La Graciosa mit 700 Einwohnern bislang keine einzige Infektion.

Auf den Kanaren mit ihren rund zwei Millionen Einwohnern wurden insgesamt etwa 2000 Corona-Infektionen bestätigt - davon mehr als 1300 auf Teneriffa. Laut Torres ist die abgeschottete geografische Lage vor der Nordwestküste Afrikas und die Schließung der Grenzen samt strikter Beschränkungen im Flugverkehr den Inseln zugute gekommen.

Update vom 20. April, 12.14 Uhr: EU-Kommissar Paolo Gentiloni rechnet damit, dass der Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Corona-Krise mindestens eine Billion Euro kosten wird. Diese Kosten werden seiner Einschätzung nach zusätzlich zu dem bereits vereinbarten Paket mit Soforthilfen von gut 500 Milliarden Euro auf die EU zukommen. Das sagte Gentiloni in einem am Montag veröffentlichten Interview des Spiegels.

Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte zuletzt ebenfalls von einem Marshall-Plan in Billionenhöhe gesprochen. Der Eurorettungsschirm ESM geht von mindestens weiteren 500 Milliarden Euro aus.

Coronavirus: EU-Kommissar Gentiloni fordert baldigen Wiederaufbau nach der Krise

Nach Vorstellungen der Kommission soll das Geld im Rahmen des siebenjährigen Haushaltsrahmens zum Teil über Anleihen aufgebracht werden. Diese würde die Kommission ausgeben und für die EU-Staaten bürgen. Dazu sagte Gentiloni: „Es geht um drei Punkte: Wir brauchen für den Wiederaufbau, erstens, ein gemeinsames Instrument, das, zweitens, ausreichend groß ist und, drittens, schnell zur Verfügung steht.“ Aus seiner Sicht könne das mehrjährige EU-Rahmenbudget der Weg sein, diese Ziele zu erreichen.

Gentiloni betonte weiter, dass der Wiederaufbau nicht ein oder zwei Jahre warten könne, sondern bereits „im Frühjahr, im Sommer“ beginnen solle. Jedoch sind die EU-Staaten über den EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 ebenso zerstritten wie über eine mögliche gemeinsame Verschuldung in Form von sogenannten Corona-Bonds. Die EU sieht ihr Anleihe-Modell im Rahmen des Haushalts als möglichen Kompromiss, da die gemeinsame Haftung der EU-Staaten begrenzt wäre. Das Thema steht auf der Tagesordnung eines weiteren Videogipfels der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag.

Coronavirus: Bayern plant weitere Patienten aus Frankreich und Italien aufzunehmen

Update vom 20. April, 10.55 Uhr: Der Freistaat Bayern will nun erneut schwer erkrankte Corona-Patienten aus Frankreich und Italien aufnehmen. Das stellte Ministerpräsident Markus Söder am Montag in seiner zweiten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Münchner Landtag in Aussicht. Dafür sollen demnach weitere 20 Betten bereitgestellt werden. In den vergangenen Wochen hatte der Freistaat bereits Italiener und Franzosen zur medizinischen Betreuung nach Bayern geholt. Dort stehen den Kliniken derzeit noch viele Intensivkapazitäten für Covid-19-Patienten zur Verfügung.

Unterdessen pocht Italiens Regierungschef Giuseppe Conte drei Tage vor dem für Donnerstag geplanten EU-Videogipfel weiter auf sogenannte Corona-Bonds. Der Süddeutschen Zeitung sagte Conte, dass es jetzt die „ganze Feuerkraft der Europäischen Union“ brauche und zwar über die „Ausgabe von gemeinsamen Anleihen“.

Spanisches Krankenhaus-Personal zollte einem Taxifahrer mit einer rührender Geste ihren Respekt.

Coronavirus in Europa: Tschechien will Grenzen ein Jahr geschlossen halten

Update vom 20. April, 6.26 Uhr: Wegen der Coronavirus-Pandemie hat der tschechische Präsident Milos Zeman seinen Bürgern empfohlen, diesen Sommer die Schönheiten ihres eigenen Landes zu entdecken. Für Auslandsreisen sollten die Staatsgrenzen hingegen ein ganzes Jahr geschlossen bleiben, „damit keine neue Infektionswelle dadurch hervorgerufen wird, dass Reisende in Länder fahren, in denen die Epidemie noch nicht zu Ende ist“, sagte das tschechische Staatsoberhaupt am Sonntag in einem Radiointerview.

Zuvor hatten Reisebüros und andere Tourismusunternehmen gefordert, im Sommer zumindest Reisen in die bei Tschechen besonders beliebten Ziele Slowakei und Kroatien zu erlauben. Dort gebe es nur wenige Corona-Infektionen. Mitte März hatte Tschechien zur Eindämmung des Coronavirus ein weitgehendes Ein- und Ausreiseverbot verhängt. Ausnahmen vom Ausreiseverbot gelten derzeit für Pendler, Lkw-Fahrer und in unabdingbaren Fällen wie beispielsweise für medizinische Behandlungen.

Übrigens: Wie Sie sich eine Mundschutz-Maske selbst nähen können, lesen Sie ebenfalls bei Merkur.de*.

Coronavirus in Frankreich: Ab Montag Besuchsrecht in Alten- und Pflegeheimen

Update vom 19. April, 19.22 Uhr: Im Rahmen der Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen sollen in Frankreich Besuche in Alten- und Pflegeheimen wieder erlaubt werden. Ab Montag gebe es wieder ein Besuchsrecht, allerdings mit Einschränkungen, teilte der französische Gesundheitsminister Olivier Véran am bei einer Pressekonferenz mit Premierminister Édouard Philippe mit. Es dürften nicht mehr als zwei Angehörige gleichzeitig einen Bewohner in einer Senioren- oder sozialen Pflegeeinrichtung besuchen. Außerdem sei körperlicher Kontakt weiterhin verboten, erklärte Véran.

Die in der Grande Nation geltenden strengen Ausgangsbeschränkungen sollen noch bis zum 11. Mai dauern. Ab dann sollen Schulen und Kindergärten schrittweise wieder öffnen, die Hochschulen aber nicht vor dem Sommer. Wie genau die Schulöffnungen erfolgen sollen, ist nach Angaben Philippes noch nicht entschieden. Dass zuerst die Schulen in weniger betroffenen Gebieten öffnen, sei eine Option.

„Unser Leben ab dem 11. Mai wird nicht das Leben von davor sein“, betonte Premierminister Philippe. Die Gesundheitskrise halte weiter an. Die Franzosen könnten „nicht sofort“ zum zuvor gewohnten Alltagsleben zurückkehren. Es sei wahrscheinlich, dass das Tragen einer Schutzmaske in den öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend werden könnte, erklärte Philippe.

Coronavirus in Europa: Mehr als eine Millionen Infektionen nachgewiesen

Update vom 19. April, 16.44 Uhr: Mittlerweile sind in Europa mehr als eine Million Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Bis Sonntagmittag erfasste das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) dort insgesamt 1.018.221 Covid-19-Fälle, wie aus Zahlen auf der Webseite der EU-Agentur hervorging. Mit Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien kommen mittlerweile fünf europäische Länder auf sechsstellige Infektionszahlen. Covid-19-Todesfälle gab es europaweit demnach bislang 98.852, davon die meisten in Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Belgien.

Für den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) - das sind die Staaten der EU sowie Norwegen, Island und Liechtenstein - einschließlich Großbritannien kam das in Solna bei Stockholm ansässige Zentrum auf 926.333 gemeldete Infektionen sowie 96.779 Todesfälle. Zahlen aus Ländern wie die Schweiz, Russland und verschiedenen kleineren europäischen Staaten werden hierbei aber nicht eingerechnet.

Corona-Warnungen ignoriert: Brisanter Bericht erhebt schwere Anschuldigungen gegen Johnson

Update vom 19. April, 13.54 Uhr: Boris Johnson erholt sich offenbar bestens von seiner Covid19-Erkrankung. Der britische Premierminister, der kürzlich noch auf der Intensivstation eines Londoner Hospitals gelegen hatte, schaltet sich inzwischen schon wieder in die Regierungspolitik seines Landes ein.

Johnson habe mit Außenminister Dominic Raab, der ihn teilweise vertritt, und weiteren Mitarbeitern am vergangenen Freitag ein dreistündiges Gespräch per Videocall gehabt, berichtete die Zeitung Sunday Telegraph. Bereits zuvor habe er mehrmals von seinem Landsitz Chequers aus Anweisungen gegeben.

Dass sich Johnson wieder so schnell in die Regierungsgeschäfte einmischt, soll mit zunehmender Kritik an der Regierung bei der Bekämpfung der Pandemie zu tun haben. Nach einem Bericht der Sunday Times - mit der Überschrift: „38 Tage, in denen Großbritannien in eine Katastrophe schlafwandelte“ - war zu Beginn des Ausbruchs wochenlang der Ernst der Lage in Großbritannien nicht erkannt worden. Man habe sich stattdessen zu sehr auf den Brexit konzentriert.

Johnson habe von Ende Januar bis Anfang März an keiner einzigen der fünf Sitzungen des nationalen Krisenrats COBRA teilgenommen, schreibt die Sunday Times unter anderem. „Du kannst nicht im Krieg sein, wenn der Premierminister nicht da ist“, wird dabei ein hochrangiger Johnson-Berater zitiert.

Im ganzen Februar seine die Warnungen bezüglich einer möglichen Coronavirus-Pandemie in Großbritannien auf „taube Ohren“ gestoßen. Dabei haben man vor allem verpasst, geeignete Schutzausrüstung für das Gesundheitspersonal auf der Insel zu besorgen. Es kam sogar noch schlimmer: Auf Bitten der Chinesen haben man 279.000 Schutz-Artikel als Spende nach Peking geschickt.

Nach seinem Brexit-Triumph am 31. Januar hatte sich Johnson zunächst eine zwölftägige Erholungspause gegönnt und war erst am 26. Februar in den Regierungssitz zurückgekehrt. Erst am 2. März nahm Johnson bei einem Treffen des Corona-Krisenstabs teil.

„Die Enthüllungen über Johnsons Auszeit sind schädlich und könnten eine tickende Zeitbombe für seine Popularität sein“, sagte Prof. Iain Begg von der „London School of Economics“ in der Bild.

Großbritannien ist inzwischen eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas. Nach Regierungsangaben erhöhte sich die Zahl der im Krankenhaus an den Folgen einer Corona-Infektion Gestorbenen am Samstag auf mehr als 15.400.

Coronavirus in Europa: 2 Millionen kostenlose Masken für die Bürger in Paris

Update vom 19. April, 11.34 Uhr: In Paris sollen zum Schutz gegen den Coronavirus etwa zwei Millionen Masken kostenlos an die Bevölkerung verteilt werden. Bis Ende dieses Monats sollten zunächst rund eine halbe Million wiederverwendbarer Masken verfügbar sein, kündigte Bürgermeisterin Anne Hidalgo in der Sonntagszeitung Journal du Dimanche an. Bis Mitte Mai sollen dann alle Bewohner der französischen Hauptstadt mit einer eigenen Maske ausgestattet werden. Die Kosten bezifferte Hidalgo auf drei Millionen Euro.

Die Masken werden in Apotheken erhältlich sein. Zunächst werden sie vor allem an Menschen verteilt, die besonderen Schutz vor Sars-CoV-2 benötigen, wie die Bürgermeisterin erklärte. Zugleich sprach sich Hidalgo für eine Maskenpflicht in der Métro, in Bussen und in Vorortzügen aus. Eine entsprechende Vorgabe gibt es in Frankreich bislang nicht.

Corona-Krise in Europa: Ein Land versucht einzigartiges Armband-Experiment - ganze Welt soll profitieren

+ Das Coronavirus stellt ganz Europa vor große Herausforderungen. © dpa / Andreea Alexandru Update vom 19. April, 11.12 Uhr: In ganz Europa grassiert das Coronavirus und hält ganze Länder in Atem. Aber es gibt auch Staaten, die weniger heftig betroffen sind. So zum Beispiel Liechtenstein, wo aktuell lediglich 81 Fälle bekannt sind. Auch wenn nur 38.000 Menschen im kleinen Fürstentum leben, ist das ein verschwindend geringer Prozentsatz.

Dennoch hat man in Liechtenstein Angst, die Spur des Virus zu verlieren und von einer wesentlich stärkeren zweite Welle überrollt zu werden. Daher plant man dort ein einzigartiges Corona-Experiment. 2000 Bürger nehmen dabei an einer sogenannten sogenannte COVI-GAPP-Studie teil. Ziel: Mögliche Warnzeichen einer Coronainfektion sollen frühzeitig erkannt werden, wodurch die potentiell Infizierten isoliert und getestet werden können.

Die Daten sollen von einem sensorischen Armband gemessen werden. Die Probanden tragen dieses am besten Nachts, da Bewegungen die Genauigkeit der Werte beeinflussen können. Es werden Hauttemperatur, Puls, Atmung sowie Blutfluss gemessen. Dabei können Anzeichen wie erhöhte Temperatur, Atemnot und Husten erkannt werden. Letztlich soll das Armband mit den Daten dank eines Algorithmus auf eine Infektion schließen lassen, also quasi das Virus bereits erkennen, bevor es der Patient selbst merkt.

„Aus wissenschaftlicher Sicht ist es von entscheidender Bedeutung, so schnell wie möglich ein besseres Verständnis des neuen Coronavirus zu erlangen“, sagt Studienleiter Lorenz Risch. „Nur so sind wir in der Lage, die richtigen klinischen und gesundheitspolitischen Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit der von Covid-19 betroffenen Personen zu verbessern und den internationalen Gesundheitsnotstand wirksam einzudämmen. Eine zuverlässige Früherkennung von Covid-19 hilft im Wettlauf gegen eine weitere Ausbreitung.“

Datenschutzrechtlich sei man zudem auch auf der sicheren Seite. Am Ende soll von der Forschung in Liechtenstein auch der Rest der Welt profitieren. „So wie Liechtenstein von der Forschung im Ausland profitieren kann, so sollen auch andere Länder von den Ergebnissen der wissenschaftlichen Covid-19-Studie profitieren können“, sagt Risch.

Coronavirus: Herdenimmunität in Stockholm im Mai erreicht? Russland verzeichnet enormen Infizierten-Anstieg

Update vom 18. April, 12.55 Uhr: In Moskau wurden die streng von der Polizei überwachten Ausgangssperren bis zum 1. Mai ausgeweitet. Die größte europäische Stadt plante die Ausgehverbote ursprünglich nur bis zum Sonntag, doch der Anstieg der Zahlen in Russland bewirkte nun eine Verlängerung der Beschränkungen.

Coronavirus in Europa: Spanien zählt mehr als 20.000 Tote - Niederlande hart getroffen

+ Europa ist hart von der Coronavirus-Krise getroffen. © AFP / PATRICK HERTZOG Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin sprach am Samstag ein Machtwort, und kündigte auch die Schließung des Großteils der Betriebe bis zum 1. Mai an. Wer in der russischen Hauptstadt beispielsweise zur Arbeit oder zu einer medizinischen Untersuchung muss, ist unter Androhung von Strafen dazu verpflichtet, einen Passierschein bei der Stadt zu beantragen und auch mit sich zu führen. Die Beschränkungen sind streng, Spaziergänge oder sportliche Betätigung im Freien sind untersagt, hunderte Geldstrafen wurden schon verhängt.

Jedoch ist es erlaubt, Gassi zu gehen und zum Einkaufen oder Müllcontainer zu laufen. Diese Art der Selbstisolation soll nun verhindern, dass sich das Virus im flächenmäßig größten Land der Welt weiter ausbreitet und somit das medizinische System in Russland zusammenbrechen lässt. Die steigenden Zahlen sind bereits ein Alarm-Zeichen. Am Samstag stieg die Zahl um 4758 Neuinfektionen - der bisher größte Zuwachs. Nun beläuft sich die Zahl der Infektionen auf 36.793, 313 Todesfälle wurden bisher registriert.

Derzeit läuft der von Russlands Präsident Wladimir Putin angeordnete arbeitsfreie Monat, bei dem die Arbeitnehmer eine volle Lohnfortzahlung bekommen sollen. Trotzdem arbeiten viele Unternehmen weiter - Sobjanin verordnete einige Zwangsschließungen.

Coronavirus in Europa: Spanien zählt mehr als 20.000 Tote - Niederlande hart getroffen

Update vom 18. April, 10.15 Uhr: Das wirtschaftlich angeschlagene Spanien ist schwer von der Corona-Krise getroffen und drängt nun auf die Aufnahme gemeinsamer europäischer Schulden in Zeiten der Krise. Die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie könnten auf diese Weise bewältigt werden. Außenministerin Arancha Gonzales Laya meinte gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, niemand verlange, „dass Deutschland die Schulden Spaniens oder Italiens übernimmt“. Weiter meinte Gonzales Laya, „wir brauchen Führung, besonders aus Deutschland, aber auch von den anderen EU-Mitgliedern.“

Sie räumte zudem ein, dass Spanien - wie andere Länder auch - das Coronavirus unterschätzt habe. Der Grund für die Überlastung des Gesundheitssystems in Spanien seien laut der Außenministerin die Kürzungen nach der Finanzkrise 2008.

Coronavirus in Europa: Spanien zählt mehr als 20.000 Tote - Niederlande hart getroffen

Update vom 18. April, 9.30 Uhr: In Europa gibt es derzeit mehrere Krisenherde aufgrund der vielen Coronavirus-Infektionen. Spanien ist das am schwersten betroffene Land mit 190.839 infizierten Personen, eine schockierende Zahl von 20.002 verstarb bereits an den Folgen des Coronavirus, die zweithöchste Todesziffer Europas. Jedoch ist die Zahl der Geheilten mit 74.797 relativ hoch.

Frankreich ist ebenfalls schwer in der Gesundheitskrise. 149.130 Infektionen wurden bisher im Nachbarland Deutschlands festgestellt, davon verstarben bereits 18.703 Patienten, 35.009 Personen gelten in Frankreich als geheilt.

Ein weiterer Schmelztiegel in Corona-Zeiten ist die Niederlande. Das flächenmäßig kleine Land zählt bereits 30.619 Infektionen und 3.471 Tote.

In Italien denkt man unterdessen über die Lockerung der Corona-Maßnahmen nach.

Update vom 18. April, 9.09 Uhr: Schweden geht in der Corona-Krise weitestgehend einen Sonderweg. Es gelten etwa wesentlich lockerere Ausgangsbeschränkungen. Dafür gab es bereits deutliche Kritik. Die schwedische Regierung hält die Vorgehensweise aber weiter für richtig.

Die schwedische Gesundheitsbehörde sieht einen Trend, wonach die Zahl der Menschen, die im Land an den Folgen des Coronavirus sterben, zurückgeht. Am Freitag wurden 67 neue Todesfälle bekannt - merklich weniger als in den Tagen zuvor.

Coronavirus in Europa: Schweden geht Sonderweg - Herdenimmunität im Mai?

+ In Schweden gelten andere Maßnahmen als in anderen Teilen Europas. © dpa / Maxim Thore „Wir sehen einen Abwärtstrend. Es gibt immer noch eine große Anzahl von Verstorbenen pro Tag, aber wir sehen keinen Anstieg, sondern eine Verlangsamung“, sagte Karin Tegmark Wisell von der Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten am Freitag.

Staatsepidemiologe Anders Tegnell sagte am Donnerstag in einer Debatte im norwegischen Fernsehen, mathematischen Modellen zufolge sei es möglich, dass in Stockholm bereits im Mai Anzeichen für eine Herdenimmunität zu sehen sein könnten.

In Schweden waren bis Freitag 1400 Menschen an der Virusinfektion gestorben, sehr viel mehr als in den anderen nordischen Ländern. Nach Einschätzung des Staatsepidemiologen Anders Tegnell liegt das vermutlich daran, dass in Schweden viele ältere Menschen in Altersheimen erkrankten und starben.

Schwedens Außenministerin Ann Linde sagte am Freitag, es sei ein Mythos, dass in Schweden alles normal weitergehe. „Es gibt keinen vollständigen Lockdown in Schweden. Aber viele Teile der schwedischen Gesellschaft sind eingestellt“, so Linde. In dem Land sind etwa Versammlungen mit bis zu 50 Menschen weiter erlaubt. Auch die Restaurants sind geöffnet, müssen aber sicherstellen, dass die Gäste zwei Meter Abstand voneinander halten können.

Coronavirus: Spanien will bei Touristen nach Herkunft entscheiden - deutscher EU-Mitarbeiter aus Quarantäne geflohen

Update vom 17. April, 20.40 Uhr: Die spanische Regierung hat die Tourismusbranche, das Gastgewerbe sowie den Kultur- und den Fernverkehrssektor des Landes vor „enormen Problemen“ aufgrund der Corona-Krise gewarnt. In diesen Wirtschaftsbereichen könne erst gegen Jahresende mit einer Reaktivierung gerechnet werden, sagte Arbeitsministerin Yolanda Díaz am Freitag in einem Fernseh-Interview. Für den Produktionssektor erwarte man schon im Sommer eine Erholung.

Besonders große Sorgen bereitet der Tourismussektor. Die Finanzministerin und Sprecherin der linken Koalitionsregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez, María Jesús Montero, untermauerte die Worte ihrer Kabinettskollegin: „Unser Land wird die touristischen Aktivitäten so lange nicht wieder aufnehmen, bis es eine Garantie für außerordentlich sichere Bedingungen gibt, sowohl für die Menschen, die in unserem Land leben, als auch für unsere Besucher“, sagte sie am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Bei der Frage, wann und wie man die Grenzen des Landes für ausländische Touristen werde öffnen können, werde unter anderem wohl auch die Herkunft der Besucher eine Rolle spielen, betonte Montero. Noch habe man dafür aber keine konkreten Pläne.

Coronavirus: Deutscher EU-Mitarbeiter aus Quarantänestation geflohen - Macron teilt gegen Deutschland aus

Update vom 17.April, 18.40 Uhr: Ein deutscher Mitarbeiter der EU-Delegation in Bosnien-Herzegowina ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus aus der Quarantänestation eines Spitals in Sarajevo geflohen. Der Mann sei eine knappe Stunde danach von Polizisten im Stadtzentrum aufgegriffen worden, sagte Kantonsinnenminister Ismir Jusko am Freitag auf einer Pressekonferenz in Sarajevo.

Als er im Krankenwagen zurück ins Spital gebracht werden sollte, versuchte er beim Halt an einer Ampel einen weiteren Fluchtversuch, wie der Lokalpolitiker sagte. Inzwischen halte sich der Deutsche im Stützpunkt der EU-Schutztruppe Eufor in Butmir bei Sarajevo auf. Er habe ersucht, nach Deutschland gebracht zu werden. Der Vorfall hatte sich bereits am Donnerstag ereignet.

Coronavirus: EU-Delegationschef Johann Sattler besorgt

Die EU-Delegation in Sarajevo bestätigte am Donnerstagabend über Twitter, dass ein Corona-infizierter Mitarbeiter ohne Rücksprache mit dem medizinischen Personal die Klinik für Lungenerkrankungen im Vorort Hrastovi verlassen hat. Der EU-Delegationschef Johann Sattler fügte in einer weiteren Twitter-Botschaft hinzu: „Ich bin über den Vorfall zutiefst beunruhigt.“

Es handle sich um ein „verdienstvolles und verantwortungsvolles Mitglied unseres Teams“. Die Delegation arbeite mit den bosnischen Behörden zusammen, um die nötigen Schritte zu veranlassen. Angaben zur Staatsbürgerschaft oder Funktion des Mannes machte er nicht.

Coronavirus: „Moment der Wahrheit“ für Europa? - Macron teilt gegen Deutschland aus

Erstmeldung vom 17. April: Paris - Europa ist schwer von der Corona*-Krise getroffen. Das Virus stellt die Länder vor eine gewaltige Herausforderung. Besonders in Italien kämpft medizinisches Personal Tag für Tag am Limit, das Gesundheitssystem ist überlastet. In Spanien, Frankreich und Großbritannien ist die aktuelle Lage ebenfalls kritisch. Tausende Menschen starben an Covid-19*, tagtäglich werden Neuinfektionen registriert.

Während sich die Lage weiter zuspitzt und auch wirtschaftlich schwere Folgen nach sich zieht, kritisiert Frankreich unter anderem auch Deutschland. Indes führte das erste deutsche Bundesland eine Mundschutzpflicht ein.

Coronavirus-Krise: Europa vor „Moment der Wahrheit“

Das politische Europa befindet sich nach Ansicht von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron angesichts der Corona-Pandemie* an einem "Moment der Wahrheit". Es werde sich nun entscheiden, "ob die Europäische Union ein politisches Projekt oder nur ein Wirtschaftsprojekt ist. Ich denke, es ist ein politisches Projekt", sagte Macron am Donnerstag der britischen Zeitung "Financial Times". Es stünden "menschliche Faktoren" wie Solidarität im Vordergrund, an denen sich auch die Wirtschaft orientieren müsse.

+ Emmanuel Macron spricht hinsichtlich der Corona-Krise von einem „Moment der Wahrheit“. © AFP / YOAN VALAT

Macron warnte, ein Mangel an Solidarität könne Populisten zur Macht verhelfen. Diese könnten Entscheidungen für ihre Zwecke nutzen. "Sie werden sagen: Diese Menschen schützen die Bevölkerung nicht in der Krise, sie werden sie auch nicht danach schützen, sie sind nicht solidarisch mit Ihnen", erklärte er.

Coronavirus in Europa: Macrons Seitenhieb gegen Deutschland

Macron plädierte auch bei den in der Corona-Krise* anfallenden Kosten für europäische Solidarität. Dies richtete sich offenbar an Deutschland und die Niederlande, die sich gegen gemeinsame Anleihen, sogenannte Euro- oder Corona-Bonds, stemmen.

"Sie sind für Europa, wenn es darum geht, die von ihnen produzierten Waren zu Ihnen zu exportieren. Sie sind für Europa, wenn es bedeutet, dass Ihre Arbeitskraft vorbeikommt und die Autoteile produziert, die wir nicht mehr zu Hause herstellen. Aber sie sind nicht für Europa, wenn es darum geht, die Last zu teilen."

Unterdessen werden dieLabor-Vorwürfe gegen China lauter. Ein ZDF-Bericht äußerte einen schweren Verdacht. Die allerdings weist China zurück. Eine 101-Jährige ist in Deutschland aus einer Seniorenresidenz geflohen, um ihrer Tochter zum Geburtstag zu gratulieren - dabei nutzte sie die Polizei als Fahrdienst.

