Corona in Italien: 720 Tote in 24 Stunden - doch eine Nachricht sorgt für Hoffnung

Italien kämpft seit Wochen hart gegen das Corona-Virus. Das Land hat jetzt die strengen Ausgangsbeschränkungen verlängert. Die aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Italien war besonders früh von der Coronavirus*-Pandemie betroffen.

war besonders früh von der betroffen. Die Zahl der Todesopfer und Covid-19 infizierten steigt trotz drastischer Maßnahmen.

infizierten steigt trotz drastischer Maßnahmen. Um die Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus Sars CoV-2 zu bremsen, hat Italien die Ausgangsverbote verlängert.

zu bremsen, hat die Ausgangsverbote verlängert. Hier finden Sie unseren Wegweiser zur Corona-Berichterstattung* sowie grundlegenden Fakten zum Coronavirus. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte.

Corona in Italien: Es gibt sie noch, die schönen Dinge

Update vom 2. April, 11.05 Uhr: Die schrecklichen Nachrichten aus Italien scheinen kein Ende zu nehmen. Trotz der schwierigen Lage passieren auch schöne Dinge. Es sind kleine Gesten, die einen ans Herz gehen. Es geht auch um ein bisschen Normalität in diesen Zeiten, beispielsweise den Geburtstag von Bruno zu feiern. Ein Facebook-Video aus einem italienischen Feldlazarett zeigt die Überraschungs-Party unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Ärzte und Pflegepersonal in kompletter Schutzmontur tragen feierlich einen Geburtstagskuchen zu Bruno, einem Patienten und wünschen „Tanti Auguri“ - Alles Gute zum Geburtstag.

Italien kämpft mit aller Kraft gegen das Coronavirus. Was die Bevölkerung seit Wochen durchmacht, ist wohl für Außenstehende unvorstellbar. Es gibt viele unbeantwortete Fragen. Zweifel kommen auf. Eine herzliche Botschaft twitterte Nasa-Astronautin Jessica Meir von der Internationale Raumstation ISS.

„Turin, Mailand, Verona, Padua, Venedig, Genua, Bologna, Florence - wir können sehen, dass deine Seele stark ist und immer noch hell leuchtet“, twittert Meir. Dazu postete sie ein Foto, das den Italiener Mut machen soll.

Corona in Italien: Entspannt sich die Lage?

Update vom 1. April, 19.47 Uhr: Italien hat mehr als 720 Tote innerhalb eines Tages im Zuge der Corona-Pandemie vermeldet - allerdings bleibt der Anstieg der Zahl der aktuell Infizierten stabil. Bis Mittwoch stieg die Zahl der derzeit erfassten Positiven um 2937 auf 80 572, teilte der Zivilschutz mit. Das war ein Anstieg um weniger als vier Prozent. Eingerechnet der Toten und Geheilten lag die Summe der erkannten Infektionen bei insgesamt 110.574. Es kamen 727 Tote hinzu, insgesamt sind es nun 13.155. Der Druck auf die Kliniken scheint aber abzunehmen. Bei den Menschen auf der Intensivstation kamen nur 12 hinzu.

Corona in Italien: Mafia wittert ihre Chance, warnt Experte

Erstmeldung vom 1. April:

Rom - In Italien gilt wegen der Corona-Pandemie seit dem 9. März eine Ausgangssperre. Schulen und Universitäten sind zu. Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 zu bekämpfen, hat die Regierung alle Läden und Geschäfte geschlossen. Fabriken und Betriebe, die als nicht-lebensnotwendig eingestuft worden sind, mussten in einem zweiten Schritt schließen. Ein ganzes Land unter Quarantäne.

Jetzt hat Italien die geltenden Ausgangsbeschränkungen bis zum 13. April verlängert. Eigentlich galten die harten Beschränkungen anfangs bis zum 3. April. Die entsprechende Entscheidung habe das Kabinett nach Rücksprache mit den wissenschaftlichen Beratern getroffen, sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza am Mittwoch (1. April) im Senat in Rom.

Corona-Krise in Italien - Wirken die Ausgangsbeschränkungen?

Die Corona-Krise hat Italien besonders getroffen. Die Zahl der Menschen, die in Italien* positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet wurden, liegt über 105.000. Mehr als 12.000 Menschen sind an der Lungenkrankheit Covid-19 oder an ihren Folgen bereits gestorben (Stand: 1. April). Die Trauer um die Todesopfer ist groß. Zumal über 60 Ärzte und Pflegekräfte an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus starben.

In Italien sind jedoch 15.729 Covid-19-Patienten sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums (Stand: 31. März, 18 Uhr) genesen.

In den vergangenen Tagen zeichnete sich ein Hoffnungsschimmer ab: Die Zahl der Neuinfizierten stieg nicht mehr so stark, wie in den Wochen zuvor. Laut Experten, sollte diese Entwicklung nun über eine längere Phase anhalten.

60 Millionen Italiener dürfen also weiter ihre Häuser und Wohnungen nicht mehr verlassen. Bislang hat die Bevölkerung die harten Maßnahmen ohne große Proteste im Großen und Ganzen akzeptiert. Allerdings waren zuletzt auch Stimmen aus der Politik, Medien und Wirtschaft zu hören, die nach den Plänen der Politik nach dem Ende der Beschränkungen fragten.

Corona-Krise: Italiens Mafia wittert ihre Chance

Die Corona-Pandemie hat die italienische Wirtschaft in den Abgrund gestürzt, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Viele Firmen werden demnach die Krise nicht überleben. Das organisierte Verbrechen jedoch reibt sich die Hände. „Die italienische Mafia kann Bedrohungen in Chancen verwandeln“, sagt Giuseppe Governale, Leiter der Anti-Mafia-Behörde (DIA) gegenüber AFP. Die Mafia „plant schon sorgfältig für die Zeit, in der die Wirtschaft wieder aufgebaut wird“, sagt auch Ermittler Governale. „Da wird eine Menge Geld im Umlauf sein.“ Seine Behörde arbeite bereits an einem Plan, um die Infiltration der Mafia zu verhindern.

+ Coronavirus in Italien: Ein Arbeiter in einem Schutzanzug reinigt den Boden auf der Piazza des Duomo vor dem Dom in Mailand. © dpa / Daniele Mascolo

Corona in Italien: Infektionsrate im Vergleich zu Deutschland

Forscher gehen davon aus, dass in Italien die Infektionsrate mit dem neuartigen Coronavirus im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bei rund 10 Prozent läge. Das hätten Schätzungen des Imperial College in London ergeben. Die Wissenschaftler stützen sich in ihrer Analyse nur auf die Zahl der gemeldeten Todesfälle durch die Lungenkrankheit Covid-19. Die Zahl der bestätigten Infektionen gilt als weniger aussagekräftig, weil es von Land zu Land große Unterschiede in der Zahl und Art der Tests gibt. Deutschland hat demnach eine deutlich geringere Infektionsrate als andere europäische Länder. Die Forscher gehen aufgrund statistischer Berechnungen davon aus, dass in Deutschland am 28. März weniger als ein Prozent der Bevölkerung mit dem neuartigen Erreger infiziert war.

UPDATE: #Coronavirus Europe (11 countries)

➡️1.88% to 11.43% of population infected with #COVID19 up to 28th March

➡️Interventions have already impacted control of the epidemic

➡️Interventions have saved between 21,000 & 120,000 lives

Report https://t.co/xX0aKeQoM6 pic.twitter.com/WQ2kDuWFVq — J-IDEA (@Imperial_JIDEA) March 30, 2020

Neben Italien ist Spanien von der Corona-Pandemie* besonders betroffen. Laut den Gesundheitsbehörden scheint sich die Lage in den Krankenhäusern etwas zu entspannen.

In Deutschland wurde die bereits geltenden Kontaktsperren* jetzt bis über Ostern verlängert. Bund und Länder hatten vor eineinhalb Wochen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ein umfassendes Kontaktverbot beschlossen.

ml/dpa/afp

Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.