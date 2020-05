Coronavirus in Italien: Absurder Streit um Regeln am Strand und im Meer 

Sommerurlaub am Strand? In Italien könnte das vielleicht möglich sein, doch viele finden die Vorschriften absurd.

Die Zahl der Corona-Toten in Italien sinkt. Das Land bereitet sich auf einen Neustart vor. Doch die drastischen wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie sind ersichtlich. Der News-Ticker.





Update vom 14. Mai, 7.47 Uhr: Sommerurlaub am Strand? Ministerpräsident Giuseppe Conte hat seinen eigenen Landsleuten zwar Hoffnung gemacht. Doch ob und wann Touristen aus dem Ausland wieder nach Italien dürfen, ist unklar. Südtirol ist jedenfalls schon mal vorgeprescht und öffnet Ende Mai wieder Hotels - und buhlt um deutsche Touristen. Derweil verliert sich das Land in teils absurd anmutende Diskussionen über Abstandsregeln am Strand, im Meer und für Kinder beim Buddeln im Sand.

Strandbadbetreiber laufen Sturm gegen Vorschläge, dass Sonnenschirmreihen bis zu fünf Meter voneinander entfernt stehen müssen oder Sonnenliegen nach jedem Wechsel desinfiziert werden sollen. Zutritt soll es nur mit Buchungen vorab geben. Derzeit ist das aber noch Zukunftsmusik: Selbst die Italiener dürfen derzeit noch nicht von einer Region in die andere verreisen.

Corona-Krise in Italien: Conte stellt Milliarden Hilfspaket vor

Update vom 13. Mai, 21.56 Uhr: Mit einem neuen Hilfspaket in Höhe von rund 55 Milliarden Euro will Italiens Regierung der notleidenden Wirtschaft und den Bürgern aus der Corona-Krise helfen. Das entsprechende Programm stellte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Mittwoch in Rom vor.

„Wir haben Tag und Nacht daran gearbeitet“, sagte er. Geplant sind Stützungsmaßnahmen für Wirtschaftszweige wie Tourismus, Landwirtschaft, Bau und Kultur. Dazu kommt Geld für Arbeitslose und Familien. So soll es Zuschüsse für Babysitter gebe, da Schulen und Kitas weiter geschlossen sind.

Auch das Gesundheitssystem und die Schulen sollen mit Milliardenspritzen gestärkt werden. Außerdem will die Regierung Programme für mittlere und kleine Unternehmen auflegen.

Coronavirus in Italien: Re-Start der Serie A steht wohl fest

Update vom 13. Mai, 18.41 Uhr: Die Zahl der Toten in Italien ist im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Waren es am Dienstag noch 172 Corona-Tote, so verstarben am Mittwoch 185 an einer Covid-19-Erkrankung. Aber die Zahl der Neuinfizierten fiel am Mittwoch gegenüber dem Dienstag (1.402) auf unter 1.000 (888).

Update vom 13. Mai, 18.22 Uhr: Kehrt in Italien schon bald auch wieder so etwas wie Normalität ein? Zumindest dürfte diese Meldung für die fußballverrückten Tifosi Balsam auf deren geschundenen Seelen sein.

Die italienische Fußball-Liga schlägt nach einem Medienbericht die Wiederaufnahme der Spiele der Serie A am 13. Juni vor. Wie die Sportzeitung Gazzetta dello Sport schrieb, entschied sich eine Mehrheit der Clubs bei einer Videokonferenz am Mittwoch für diesen Termin.

Man wolle die wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison bis zum 2. August beenden, um Raum für die Champions League und die Europa League zu schaffen. Allerdings gibt es noch keine Zustimmung der Regierung in Rom.

Sportminister Vincenzo Spadafora hatte vielmehr am Montag gesagt, er müsse noch mindestens eine Woche und neue Ergebnisse zu den Infektionszahlen abwarten, um über Daten für den Spielstart zu entscheiden.

Coronavirus in Italien: Grenzen im Norden vorerst dicht - Plan für Schul-Öffnung steht

+ Turin: Polizisten räumen wegen der Corona-Pandemie einen öffentlichen Platz. © dpa / Marco Alpozzi Update vom 13. Mai, 15.48 Uhr: Italiens Regierung will in der Corona-Krise die Beschäftigung von Tausenden Migranten legalisieren, die aktuell schwarz im Land arbeiten. Die Vereinbarung sei „ein Sieg für die Würde und den Respekt vieler Menschen“, die in sehr schwierigen Umständen lebten, sagte Agrarministerin Teresa Bellanova dem staatlichen Rundfunksender „RAI“. Die Vereinbarung solle für Erntehelfer, Hausangestellte und Pflegekräfte gelten und diese vor Ausbeutung schützen. Sie sei außerdem notwendig, weil dem Land wegen der Corona-Krise viele Saisonarbeiter etwa aus Rumänien oder Bulgarien fehlten.

Coronavirus in Italien: Grenzen im Norden vorerst dicht - Plan für Schul-Öffnung steht

Update vom 13. Mai, 14.58 Uhr: In Italien steht ein Plan für die Wiedereröffnung der Schulen. Dieser Schritt ist für September geplant, also für den Beginn des neuen Schuljahres. Das berichtet „ntv“ unter Bezugnahme auf Bildungsministerin Lucia Azzolina. Demzufolge sei ein früherer Start aufgrund der gegenwärtigen Situation zu unsicher.

Update vom 13. Mai, 13.42 Uhr: Von österreichischer Seite wird die Grenze nach Italien nicht so bald wieder geöffnet werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte in Wien: „Derzeit gibt es keine Basis dafür, über eine Grenzöffnung zu Italien nachzudenken.“ Der ÖVP-Chef verwies auf die immer noch hohen Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus im südlichen Nachbarland.

Corona-Krise in Italien: Urlaubsziele wie Florenz leiden besonders unter Lockdown

Update vom 13. Mai, 8.53 Uhr: Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden in ganz Italien immer deutlicher. Besonders betroffen ist unter anderem das beliebte Urlaubsziel Florenz. Normalerweise ist der Ort von Touristen überflutet, nun klafft ein Riesenloch im Stadthaushalt: Der Bürgermeister hat nun wegen der ausbleibenden Urlauber Alarm geschlagen.

„Vor einem Jahr werden wir nicht zur Normalität zurückkehren. Wir sind in so großen Schwierigkeiten, dass wir entschieden haben, am 18. Mai die städtischen Museen nicht zu öffnen, angefangen beim Palazzo Vecchio“, sagte Dario Nardella gegenüber der Zeitung Corriere della Sera. Der Grund: Es würde etwa 1,5 Millionen Euro kosten, die Museen der italienischen Stadt nun bis Ende Juni zu öffnen. „Geld, das wir nicht haben“, sagte Nardella.

Update vom 12. Mai, 21.55 Uhr: Italien bekommt die Coronavirus-Pandemie nach schwierigen Wochen und Monaten immer mehr in den Griff.

Corona-Krise in Italien: Venetien und Emilia-Romagna wollen Strände öffnen

Jetzt geht es darum, die Wirtschaft in dem Mittelmeerland wieder anzukurbeln - nicht zuletzt durch den Tourismus. Zum Beispiel an der Adria-Küste.

Viele Regionen wollen ihre Strände nach langem Stillstand so schnell wie möglich wieder öffnen. Beim Sonnen und Baden soll jedoch bis auf Weiteres in der Corona-Krise soziale Distanz gelten.

+ Riccione: Der überfüllte Strand der italienischen Badeorte Riccione und Rimini an der Adria. © dpa / Matthias Sch rader

So will die Emilia-Romagna ab kommenden Montag (18. Mai) neben Bars, Restaurants und Friseuren auch den Zugang zum Meer wieder öffnen, wie die Region an diesem Dienstag mitteilte.

Eine zu lange Blockade der Wirtschaft hätte „schwerwiegende soziale Auswirkungen“, meinte der Tourismusbeauftragte Andrea Corsini. Die Emilia-Romagna ist Heimat bekannter Adria-Badeorte wie Rimini.

Auch Venetien will ab Montag „alles, was möglich ist, öffnen“, erklärte Regionalpräsident Luca Zaia. Und auch Ligurien will das Strandverbot rund um Genua aufheben.

Corona-Krise in Italien: Größtes Konjunkturprogramm in der Geschichte des Landes

Erstmeldung vom 12. Mai - München/Rom - Diese Zahl hat es in sich. Die Corona-Krise hat die Staatsschulden Italiens rasant anwachsen lassen. Wie die Schweizer NZZ berichtet, plagen das Land Verbindlichkeiten von über 2500 Milliarden Euro (!). Schon vor der Coronavirus-Pandemie* war das EU-Mitglied hoch verschuldet.

So beliefen sich die Verpflichtungen dem Bericht zufolge Ende 2019 auf 2410 Milliarden Euro. Das entspricht laut NZZ einem Viertel der Schulden in der gesamten Euro-Zone.

Anfang April hatte Regierungschef Giuseppe Conte ein Konjunkturpaket über 400 Milliarden Euro angekündigt, es handle sich um das größte Staatsprogramm in der Geschichte des Landes, erklärte der Ministerpräsident damals.

Corona-Krise in Italien: Eindämmung der Coronavirus-Pandemie geht weiter

Bereits Ende April weitete die drittgrößte Volkswirtschaft des europäischen Kontinentes ihre Finanzhilfen wegen der Corona-Krise* zum Beispiel für Selbständige um weitere 40 Milliarden Euro aus. Schon jetzt ist klar: Italien wird weiteres Geld brauchen. Doch zum Beispiel die deutsche Bundesregierung lehnt sogenannte Corona-Bonds, also gemeinschaftliche Schulden, bislang ab.

+ Turin: Polizisten räumen wegen der Corona-Pandemie einen öffentlichen Platz. © dpa / Marco Alpozzi

Bei den Gläubigern auf den internationalen Finanzmärkten gilt Italien wegen seiner hohen Verbindlichkeiten als nicht gerade kreditwürdig. Währenddessen gehen die Mühen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie und der heimtückischen Lungenkrankheit Covid-19 weiter.

Corona-Krise in Italien: Schrei nach Lockerungen wird lauter

So haben in Turin Polizisten in Schutzkleidung einen öffentlichen Platz geräumt, auf dem sich mehr als 40 Obdachlose niedergelassen hatten. Am 12. Mai rückten um 6 Uhr morgens die Polizei-Transporter in einer Aufsehen erregenden Aktion an.

Der Schrei nach weiteren und schnelleren Lockerungen wird derweil zwischen Bari und Rom, zwischen Mailand und Cagliari immer lauter. In den kommenden Wochen sollen die Regionen darüber entscheiden dürfen, wie rasch und ausgiebig sie zur Normalität zurückkehren. Schließlich naht der Sommer, und damit die Tourismus-Hochsaison am Mittelmeer - auch in Zeiten von Corona*.

