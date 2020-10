Corona in Österreich: Treffen zwischen Söder und Kurz - Umfrage bringt Kanzler in Not

Laut einer Umfrage macht sich in Österreich eine Corona-Müdigkeit breit. Dabei steckt die Alpenrepublik inmitten der zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie. Der News-Ticker.

von laut einer Umfrage ab - die Hauptstadt stellt sich bei einer entscheidenden Maßnahme quer. Verfolgen Sie alle Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Europa hier im News-Ticker.

Update vom 9. Oktober, 7.52 Uhr: Nicht nur innenpolitisch können in Österreich Spannungen verzeichnet werden, sondern auch in der Außenpolitik. Gerade die deutschen Reisewarnungen für Teile Österreichs wegen steigender Corona-Zahlen und die damit verbundenen Auswirkungen auf touristische Unternehmen machen Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Sorgen.

Österreich grenzt mit vielen Skigebieten an Bayern - und gerade die sind von den Reisewarnungen besonders betroffen. Wie geht es nun weiter mit der Wintersaison? „Ganze Ortschaften leben von Ischgl“, berichtete ein Tiroler Fotograf gegenüber der Tagesschau. Das weitere Vorgehen auf beiden Seiten, Österreich und Bayern, soll nun in einem persönlichen Arbeitsgespräch zwischen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Kanzler Kurz besprochen werden.

Corona-Chaos in Österreich: Umfrage bringt Kanzler Kurz in Not - Bürger wollen Politik nicht mehr mittragen

Update vom 8. Oktober, 22.50 Uhr: Österreichs Innenminister Karl Nehammer ist als Mann der klaren Worte bekannt. So hat der ÖVP-Politiker jetzt Wien scharf kritisiert und die Hauptstadt in der Coronavirus-Pandemie als „wenig kooperationsbereit“ bezeichnet.

„Wir hoffen, dass die Stadt Wien zumindest nach der Wahl unsere Hilfe annimmt und die parteipolitischen Manöver aus der Corona-Krise rausgehalten werden. Wahltaktische Gründe haben in der Krisenbewältigung keinen Platz. Es ist fünf nach zwölf“, erklärte Nehammer der Kronen Zeitung: „Es ist eine sehr ernste Lage derzeit bundesweit und insbesondere in der Stadt Wien. Wir haben immer Hilfe angeboten - einerseits durch Unterstützung beim Contact Tracing, andererseits durch Hilfe bei der Kontrolle von Quarantäne-Maßnahmen.“

Die Wiener Vertreter hatten am Donnerstag nicht an der Sitzung des staatlichen Krisenstabes der Bundesregierung und der Bundesländer teilgenommen, was von vielen Seiten Empörung hervorrief.

Coronavirus-Pandemie in Österreich: Kanzler Sebastian Kurz gerät unter Druck

Erstmeldung vom 8. Oktober: München/Wien - Schöner Schlamassel für Kanzler Sebastian Kurz: Österreich folgt der Corona-Politik* seines Regierungschefs nur noch widerwillig. Und das inmitten der zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie*.

Das geht zumindest aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup hervor. Demnach sind nur noch 53 Prozent der Menschen in Österreich der Meinung, dass die Regierung Kurz mit der Corona-Krise richtig umgeht. Ende März seien noch 91 Prozent dieser Meinung gewesen, schreibt die Kronen Zeitung.

„Wir sehen quer durch alle Daten, es gibt eine Verunsicherung, eine Müdigkeit, eine Ratlosigkeit“, sagte die Leiterin des Gallup-Instituts, Andrea Fronaschütz, laut krone.at bei der Vorstellung der Resultate an diesem Donnerstag (8. Oktober). Ist Österreich Corona-müde? Und das ausgerechnet, während die Neuinfektionen mit dem Erreger SARS-CoV-2* deutlich steigen?

Coronavirus-Pandemie in Österreich: Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt ungebremst

Mit 1209 neu registrierten Corona-Fällen binnen 24 Stunden hatte es an diesem Donnerstag einen neuerlichen Rekordwert gegeben. Zuvor lag der Schnitt in der vergangenen Woche bei 910 Neuinfektionen mit dem heimtückischen Coronavirus.

Zeitgleich schaltete die österreichische Corona-Ampel* in zehn neuen Bezirken auf Orange, und damit auf die zweithöchste Warnstufe. In drei Regionen wurde laut krone.at die gelbe Warnstufe sogar übersprungen.

In der #Corona-Krise hat @Stadt_Wien von Anbeginn gemeinsam mit allen Bundesländern und der Bundesregierung zusammengearbeitet.



Wir waren immer davon überzeugt, dass wir nur gemeinsam unser Land durch diese schwere Krise führen können. 1 — Michael Ludwig (@BgmLudwig) October 8, 2020

Coronavirus-Pandemie in Österreich: Wien steigt aus nationalem Covid-19-Krisenstab aus

Coronavirus-Pandemie in Österreich: Wien steigt aus nationalem Covid-19-Krisenstab aus

Und es droht weiteres Ungemach: So ist offenbar ausgerechnet Wien aus dem staatlichen Coronavirus-Krisenstab des Innenministeriums ausgestiegen. Das berichtet oe24.at. Dabei ist die Hauptstadt der Corona-Hotspot schlechthin der Alpenrepublik. Bürgermeister Michael Ludwig dementierte die Meldung am Abend bei Twitter - dennoch herrscht Irritation. (pm)