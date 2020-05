Urlaub machen trotz Coronavirus: An einigen Stränden sammelten sich an Pfingsten bereits Touristen (Symbolbild).

Urlaub machen trotz Coronavirus: Wo wird das in diesem Sommer möglich sein? Die ersten Länder empfangen wieder Touristen - doch nicht alle sind damit glücklich.

Scheveningen - Die Niederlande sind bereit für die Öffnung nach den Corona-Maßnahmen - Hotels haben sich bereits für den Ansturm an Pfingsturlaubern gerüstet. In Scheveningen, einem Stadtbezirk von Den Haag, liegen an den Stränden bereits zahlreiche Urlauber.

Sommerurlaub trotz Corona-Krise: Deutsche drängen an sich an Strände in Holland

Wie die Bild berichtet, äußern sich einige Hotelbesitzer dort jedoch besorgt: Wie soll das Geschäft trotz spezieller Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus* laufen? „Heute ist der erste Tag seit Wochen, an dem wir wieder ein Frühstücksbüfett anbieten. Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir die Corona-Regeln umsetzen können. Deshalb frühstücken unsere Gäste in Schichten“, berichtet ein Hotelbesitzer dem Blatt.

Interessant am dortigen Ansturm in der Corona-Krise* ist, dass der Großteil der Urlauber aus Deutschland kommt. „Normalerweise kommen 50 Prozent der Gäste aus Holland und 35 aus Deutschland. Jetzt haben wir allerdings gerade 85 Prozent Gäste aus Deutschland“, erklärt der Hotelbetreiber in der Bild weiter. Trotz der besonderen Auflagen sind die meisten Hotelbetreiber jedoch froh, dass der Betrieb wieder hochgefahren werden konnte. Am Montag (1. Juni) darf ab 12 Uhr in Holland zudem wieder die Außengastronomie öffnen.

Urlauber-Ansturm an Pfingsten: Deutsche drängen an Hollands Strände - nicht alle sind davon begeistert

Dass jedoch nicht alle Holländer begeistert über die Rückkehr der Urlauber - beziehungsweise der Deutschen - sind, wird an einem Brief deutlich, den die Bürgermeister in Scheveningen am Freitag (29. Mai) veröffentlicht haben. Darin bitten Sie Touristen, noch zu Hause zu bleiben. „Wir vermissen Sie. Aber bitte kommen Sie nicht, wenn es nicht nötig ist“, heißt es laut Bild in dem Schreiben.

Die Bürgermeister wollen mit dieser Bitte größere Menschenansammlungen verhindern - sie könnten einen größeren Coronavirus*-Ausbruch begünstigen.

Urlaub in der Corona-Krise: Welche Länder empfangen Urlaubsgäste aus Deutschland?

Währenddessen bereiten sich weitere Länder auf Grenzöffnungen und mögliche Urlaubsgäste aus Deutschland vor. Trotz Sorge vor dem Coronavirus* wollen mehrere Länder den Tourismus wieder hochfahren. Aus Spanien kam nun allerdings eine Hiobsbotschaft für viele Urlauber.

Viele Deutsche planen angesichts der Corona-Pandemie allerdings auch um und wollen eine schöne Zeit im eigenen Land verbringen. Doch wo lassen sich zu Pfingsten schön Ferien machen? Eine Übersicht zeigt Urlaubsziele in Deutschland*.

nema

Urlaub machen trotz Coronavirus: So finden Sie jetzt noch ein Hotelzimmer

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.