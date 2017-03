Deutscher schlägert auf Bali - mit tödlichen Folgen

Jakarta - Alles andere als Benehmen hat ein Deutscher (21) auf Bali gezeigt. Er prügelte so heftig auf einen Indonesier ein, dass dem 49-Jährigen nicht mehr geholfen werden konnte.

Wegen einer Kneipenschlägerei mit tödlichen Folgen auf der indonesischen Urlauberinsel Bali ist ein 21 Jahre alter Deutscher festgenommen worden. Der Tourist aus Gütersloh hatte sich nach Polizeiangaben vom Donnerstag im Ferienort Kuta mit einem Einheimischen geprügelt. Der 49-Jährige starb mehrere Tage später an seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei hatte sich der Streit bereits am Dienstag vergangener Woche in einer Kneipe namens „Paddy's Pub“ zugetragen. Die beiden Männer konnten zunächst voneinander getrennt werden. Auf der Straße setzten sie ihre Prügelei dann aber fort. Dabei soll der Westfale seinen Kontrahenten geschlagen haben, bis dieser bewusstlos auf dem Boden liegenblieb. Der Indonesier starb dann am Samstag im Krankenhaus.

