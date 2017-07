Diese Probleme kennen nur Frauen, die mal schwanger waren

Schwangere Frauen haben im Alltag mit so einigen Herausforderungen zu kämpfen.

München - Schwangere haben es wahrlich nicht leicht. Mit dem immer größer werdenden Bauch, wachsen auch die Probleme: Schlaflose Nächte, Heißhunger und Übelkeit im Wechsel - die Liste ist lang.

Schwangere kennen das Dilemma nur zu gut: Mit jedem Monat, in dem der Bauch größer wird, werden die Unannehmlichkeiten mehr. Plötzlich wird es zur sportlichen Herausforderung, sich die Schuhe zu binden. In der Nacht wälzt man sich von einer Seite auf die andere und sehnt sich danach, endlich wieder auf dem Bauch schlafen zu dürfen. Heißhungerattacken rauben einem beinahe den letzten Nerv. Hatte man doch sonst nie eine Vorliebe für Salami oder Sushi, so verspürt man als Schwangere ausgerechnet auf jene verbotenen Köstlichkeiten oft unerträgliche Gelüste. Frauen scheinen ihren eigenen Körper nicht mehr zu kennen. Dazu kommen Vergesslichkeit, Stimmungsschwankungen, Übelkeit und Hitzewallungen - die Liste ist schier endlos.

Ein YouTube-Video, das die täglichen Herausforderungen, die eine Schwangerschaft mit sich bringt, zeigt, sorgt derzeit für Lacher im Netz - nicht nur bei Frauen.

