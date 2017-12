Elf Kinder bei Sturz von Schulbalkon verletzt

Elf Kinder sind in einer vietnamesischen Grundschule beim Sturz von einem Balkon im zweiten Stock verletzt worden.

Hanoi - Die Viertklässler hatten sich am Montag laut einem Bericht des Onlinemediums „Tuoi Tre“ an ein Geländer gelehnt - dieses war offensichtlich baufällig und brach weg.

Drei Kinder mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus der Hauptstadt Hanoi gebracht werden. Die anderen acht kamen mit weniger schlimmen Verletzungen davon. Dem Bericht zufolge sind weitere Balkone der betroffenen Van-Mon-Grundschule in der Provinz Bac Nin in schlechtem Zustand.

