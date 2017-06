Ein Mann hat die Bestattung seines Goldfischs gefilmt. Doch als er sich von seinem Haustier verabschiedet, macht ihm eine Ente einen Strich durch die Rechnung.

Wenn ein Haustier stirbt, ist das für die meisten Menschen ein emotionaler und trauriger Moment. Nicht immer sind sie auf den Tod ihres Lieblings vorbereitet. Facebook-Nutzer Arran Uszoy etwa entdeckte plötzlich, dass sein Goldfisch Dave mit dem Bauch nach oben in seinem Glas schwamm. Das berichtet das Online-Portal dudecomedy.com. Und als Uzsoy seinem Fisch die letzte Ehre erweisen und ihn bestatten möchte, geht das gehörig schief. Das tote Tier wird prompt gefressen.

Goldfisch Dave stirbt im völlig verdreckten Fischglas

+ Diese Bestattung geht gehörig schief: Eine Ente schnappt sich den toten Goldfisch Dave. © Screenshot Facebook Arran Uzsoy

+ Völlig vernachlässigt: Während Arran Uzsoy tagelang gefeiert hat, ist Goldfisch Dave gestorben. © Screenshot Facebook Arran Uzsoy Doch alles nach der Reihe. Laut dudecomedy.com postete Arran Uszoy ein Foto seines toten Haustiers auf dem Portal Flipagram. Bilder zeigen, dass das sich das Wasser im Fischglas bereits milchig trüb gefärbt hatte und völlig verdreckt war. Undefinierbare Bröckchen schwimmen herum.

Facebook-User bestattet Dave – dann kommt der Schock

In der Bildunterschrift gibt er traurig zu: „4 day benders and pets are not a good mixs“. Was so viel bedeutet wie: Viertägige Saufgelage und Haustiere sind keine gute Kombination. In seinem tagelangen Rausch hatte Uszoy wohl schlichtweg vergessen, sich um Goldfisch Dave zu kümmern. Er entschließt sich, ihm die letzte Ehre zu erweisen, indem er ihn in einem Fluss bestattet.

In einem Video hält er fest, wie er den Fisch in seinem Glas zum Wasser trägt. Der Film, der auf zahlreichen Websites geteilt wurde, wurde bereits millionenfach angesehen. Wer das Video auf Arran Uzsoys Facebook-Seite anklickt, hört im Hintergrund Whitney Houstons Lied „I will always love you“. Er gießt das Wasser im Glas samt Dave in den Fluss – und plötzlich sieht eine hungrige Ente ihre Chance.

Plötzlich wird Goldfisch Dave von einer Ente gefressen

Sie schnappt sich den toten Dave und schlingt ihn hinunter während sie davonschwimmt. Arran Uzsoy ist fassungslos und geschockt. Er schreit, ist am Boden zerstört. Vermutlich hätte er den toten Goldfisch lieber begraben sollen...

rm

