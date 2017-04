US-Seuchenschutz alarmiert: Tier im Bio-Salat

Florida - Böse Überraschung nach dem Salatkauf: Ein Tier wurde in der Packung vorgefunden, der Seuchenschutz musste kommen. Der Händler hat eine Rückrufaktion gestartet.

Zuviel Natur in der Bionahrung: In einer Packung mit organischem Salat haben Kunden eines Supermarkts im US-Bundesstaat Florida eine tote Fledermaus vorgefunden. Die US-Gesundheitsbehörde CDC untersuchte die Überreste des Tieres, um auszuschließen, dass sich die beiden Kunden mit der Tollwut angesteckt haben könnten. Den Salat hatten sie in einem Walmart-Geschäft gekauft, wie die CDC am Montag mitteilte. Der Lieferant Fresh Express ließ einen Teil seiner Salate mit der Bezeichnung "Frühlingsmischung" aus den Walmart-Läden im Südosten der USA zurückholen.

afp

