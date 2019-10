Junge Frau (24) aus Karussell geschleudert - tot

Ein schrecklicher Unfall hat sich auf einem Volksfest in Frankreich ereignet. Eine 24-Jährige kam ums Leben, eine weitere junge Frau wurde schwer verletzt.

Firminy - Die 24 und 20 Jahre alten Frauen wurden nach Angaben des Rettungsdienstes am späten Montagabend während einer Karussell-Fahrt in etwa zehn Meter Höhe mit ihren "fliegenden Stühlen" auf den Boden geschleudert. Die Ältere starb noch am Unglücksort, die Jüngere schwebte am Dienstag in Lebensgefahr. Die Tragödie hat sich am Montagabend auf einem Jahrmarkt in Zentralfrankreich ereignet.

Tödliches Unglück bei Karussell-Fahrt - Ursache noch unklar

Warum sich der Doppelsitz von seinem Karussell-Arm löste, war zunächst unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, die Besitzer und Betreiber des Karussells und eines benachbarten Fahrgeschäfts wurden vorsorglich in Gewahrsam genommen. Zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Loire-Ort Firminy gab es immer wieder starke Windböen.

Laut Medienberichten waren die beiden jungen Frauen in das Karussell Sky Flyer eingestiegen, das bis zu einer 30 Meter hoch in der Luft dreht. Die Gondel des Fahrgeschäfts befand sich demnach gerade in der Aufwärtsphase, als der Arm einer Schaukel nachgab.

A droite, le manège où les victimes étaient assises sur une balançoire ... A gauche, une autre attraction endommagée. Il pourrait s'agir d'une collision mais l'enquête ne fait que commencer #firminy @LCI pic.twitter.com/olXy0e6E8p — Yannis Matisse (@Ya_Matisse) October 15, 2019

"La Vogue des Noix" mit seinen rund 250 Attraktionen zählt zu den größten Jahrmärkten in Frankreich. Er zieht jeden Oktober rund 100.000 Besucher an.

