Durch ein Glasdach: 17-Jährige stürzt zwölf Meter tief und stirbt

Trotz Reanimationsversuchen

Am Hauptbahnhof in Zürich ist es zu einem schweren Unfall mit Todesfolge gekommen. Eine 17-Jährige stürzte rund zwölf Meter in die Tiefe, nachdem sie durch ein Glasdach gekracht war.