Gefangener muss hinter Gittern „Bambi“ schauen - aus einem Grund

Ein Gericht im Bezirk Lawrence im US-Staat Missouri hat einen Wilderer für die unerlaubte Jagd von huderten Rehen zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Doch das war noch nicht alles.

Washington - Als besondere Strafe müsse der Mann jetzt hinter Gittern jeden Monat „mindestens einmal“ den Disney-Filmklassiker „Bambi“ gucken, berichteten die Medien von dem Urteil vom Montag (Ortszeit). Der 29-jährige hatte zusammen mit seinem Vater und beiden Brüdern gegen „eine Riesenliste“ von Jagdgesetzen verstoßen und in den vergangenen drei Jahren hunderte von Rehen und Hirschen gewildert. Nach den Schüssen auf die Hirsche schnitten sie den Tieren die Köpfe ab und ließen die Kadaver liegen.

In dem Disney-Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1942 geht es um das kleine Reh Bambi, dessen Mutter von Jägern erschossen wurde, das anschließend vom Vater großgezogen und von seinen tierischen Freunden Klopfer und Blume durchs Leben begleitet wird. Randy Doman, Leiter der Naturschutzbehörde in Missouri, zeigte sich beeindruckt von der vom Richter verhängten Zusatzstrafe. Damit wolle der Richter die Taten des Verurteilten in einen größeren Zusammenhang stellen.

dpa