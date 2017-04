Gleitschirmflieger prallt gegen Hauswand

Innsbruck - Bruchlandung mit Folgen: Beim Flug mit einem Gleitschirm ist ein Deutscher in Österreich an eine Hauswand geprallt und abgestürzt.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag in Fulpmes im Stubaital rund 25 Kilometer südlich von Innsbruck. Der Gleitschirm des Dortmunders habe sich zunächst im Dachbereich des Hauses verfangen. Kurz darauf sei er fast vier Meter in die Tiefe gestürzt. Der 46-jährige sei womöglich beim Landeversuch auf einer Wiese in einem bebauten Gebiet von einer Windböe erfasst worden, berichtete die Tiroler Polizei am Sonntag.

Der Mann sei schwer verletzt mit dem Hubschrauber in eine Klinik nach Innsbruck gebracht worden.

