Gran Canaria: Riesiger Waldbrand wütet auf der Urlaubsinsel - Lage außer Kontrolle

Ein heftiges Feuer wütet auf Gran Canaria. Auf der spanischen Urlaubsinsel kämpfen 600 Helfer gegen die Flammen in den Bergen - nun hat sich die Situation drastisch verschärft.

Ein Waldbrand wütet auf der spanischen Urlaubsinsel Gran Canaria

Das Feuer ist am Samstag (17. August 2019) ausgebrochen

8000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen

Las Palmas - Der Waldbrand auf Gran Canaria ist nach Behördenangaben außer Kontrolle geraten. 3400 Hektar Fläche stehen in Flammen. Immer mehr Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden.

Der Waldbrand auf Gran Canaria (Spanien) verlangt von den Einsatzkräften einiges ab. Derzeit ist es extrem heiß und die niedrige Luftfeuchtigkeit machten es sehr schwer das „extrem aggressive“ Feuer zu kontrollieren, wie Präsident der Kanarischen Inseln, Ángel Víctor Torres gegenüber der Nachrichtenagentur dpa sagte.

Gran Canaria - Waldbrand breitet sich weiter aus

Das Feuer ist am Samstagabend nahe des Ortes Valleseco in den Bergen ausgebrochen. Der Waldbrand hat sich laut Medienberichten mittlerweile auf 1500 Hektar ausgebreitet. Nach Angaben des spanischen Fernsehens wurden mittlerweile sogar 8000 Menschen aus Dutzenden Ortschaften in dem Gebiet südwestlich der Hauptstadt Las Palmas in Sicherheit gebracht.

Für diese drastischen Maßnahmen habe Torres laut dpa einen Grund, er wolle keine Opfer riskieren: „Wir wollen, dass dies ohne Verluste endet.“

Mehr als 600 Helfer, zwei Flugzeuge und neun Hubschrauber würden eingesetzt, um den Brand zu löschen. Die Feuerwehr hält die Bevölkerung via Twitter über die Evakuierungsmaßnahmen auf dem Laufenden. Gleichzeitig ermahnen die Behörden, keine Scherze über die Situation zu machen.

Wie die spanische Zeitung elmundo.es berichtet, hat das Feuer bereits den Tamadaba-Naturpark erfasst. In dem Naturpark befindet sich einer der best erhaltenden natürlichen Kiefernwälder Gran Canarias. Bekannt ist der Naturpark auch durch Erosion entstandene kuriose Felsformationen wie etwa der bekannte „Dedo de Dios“ (Finger Gottes).

Heftiger Waldbrand auf Gran Canaria - War es Brandstiftung?

Die Behörden gingen von Brandstiftung aus, berichten Medien. Die Ortschaften Tejeda und Artenara südwestlich der Hauptstadt Las Palmas waren schon vor einer Woche wegen eines starken Feuers evakuiert worden. Auch mehrere Straßen der Insel mussten wegen des Feuers und des Rauchs gesperrt werden. Damals hieß es, dass ein 55-Jähriger den Brand bei Schweißarbeiten ausgelöst habe. In der Region verbrannten bereits rund 1500 Hektar.