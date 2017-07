Italien kämpft gegen Waldbrände und Wassernotstand

40 Grad, kaum Regen

+ © dpa Löschflugzeuge in Italien sind im Dauereinsatz. Hitzewelle und Trockenheit machen dem Land zu schaffen. © dpa

In Italien hat es in einigen Regionen seit Monaten nicht mehr geregnet. An manchen Orten wird das Trinkwasser knapp. Nun kämpfen die Italiener gegen Waldbrände und Buschfeuer.