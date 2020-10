Hurrikan „Delta“ trifft auf die USA: Umherfliegende Trümmerteile - mehr als 200.000 Haushalte ohne Strom

Hurrikan „Delta“ hat die Küste des US-Bundesstaats Louisiana erreicht. Die Behörden warnten vor heftigen Winden und lebensgefährlichen Sturmfluten.

Hurrikan „Delta“ hat die Küste der USA erreicht.

hat die Küste der erreicht. Der Hurrikan* brachte heftige Regenfälle mit sich, die Behörden warnten vor Sturmfluten .

mit sich, die Behörden warnten vor . Mehr als 200.000 Haushalte blieben ohne Strom.

Update vom 10. Oktober, 9.17 Uhr: Der Hurrikan „Delta“ ist am Freitagabend (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von gut 150 Kilometern pro Stunde auf die Küste des US-Bundesstaates Louisiana in der Nähe des Orts Creole getroffen. Der Sturm brachte heftige Regenfälle mit sich, die Behörden warnten vor Sturmfluten. Mehr als 200.000 Haushalte blieben nach Berichten von US-Fernsehsendern ohne Strom. Der Hurrikan schwächte sich über dem Golf von Mexiko zuvor von Stufe drei auf Stufe zwei ab. Meteorologen rechneten damit, dass er auf seinem Weg durch Louisiana schnell an Kraft verlieren werde.

This is exactly what we were afraid of happening. Debris from Hurricane #Laura being flung around by Hurricane #Delta's winds. pic.twitter.com/57lGPnNAhH — Hurricane Delta Updates (@WxAtlantic) October 10, 2020

In der Nacht zum Samstag gab es jedoch noch keine Entwarnung. Die Behörden warnten davor, dass der Wind zum Teil immer noch herumliegende Trümmerteile des vorherigen Hurrikans „Laura“ durch die Gegend wirbeln könnte. Dieser Hurrikan des Stufe vier war erst vor sechs Wochen nur wenige Kilometer entfernt durchgezogen.

Hurrikan „Delta“ trifft auf Küste des US-Bundesstaats Louisiana

Die damaligen Schäden sind an vielen Häusern noch nicht behoben worden. Auf Fernsehbildern war zu sehen, dass zahlreiche Gebäude blaue Planen statt feste Dächer haben. Wie Gouverneur John Bel Edwards am Freitag berichtete, wohnen seitdem noch immer rund 10.000 Menschen in Hotels. Angesichts der Corona-Krise sollen Notunterkünfte bei Evakuierungen nur kurz genutzt werden. Danach würden die Menschen schnell auf weitere Hotelzimmer verteilt werden, sagte Edwards.

Hurricane #Delta is bringing significant flooding across portions of the central Gulf Coast into the Lower Mississippi Valley. Be safe!



⚠️ Stay off the roads during a heavy rain. Do not walk/drive through floodwaters. If you come across a flooded road, Turn Around, Don't Drown! pic.twitter.com/o3e4AcXjtW — FEMA (@fema) October 9, 2020

Mit einer Geschwindigkeit von gut 20 Kilometern pro Stunde bewegt sich „Delta“ relativ schnell. Die Behörden rechneten mit zum Teil bis zu drei Meter hohen Sturmfluten. Hurrikan „Delta“ ist bereits der vierte Sturm, der die Küste von Louisiana in diesem Jahr trifft.

Hurrikan „Delta“ steuert auf Louisiana zu - Sicherheitsmaßnahmen werden getroffen

Update vom 9. Oktober, 21.53 Uhr: Mit rund 195 Kilometern pro Stunde und noch stärkeren Böen hat sich der Hurrikan Delta auf die Golfküste der USA zubewegt. Während sich die Küste noch auf das Schlimmste gefasst macht, bereiten Soldaten Feldbetten vor.

Das betroffene Louisiana erholt sich noch von den Folgen des Sturms Laura im August - und muss jetzt schon wieder bangen. Es wird erwartet, dass sich der Sturm über dem Land schnell abschwächt und dann weiter in Richtung Mississippi und Alabama ziehen.

Hurrikan „Delta“ steuert auf die USA zu: Er gewinnt nach Mexiko wieder an Stärke

Update vom 9. Oktober, 9.47 Uhr: Hurrikan „Delta“ steuert auf die USA zu. Zuerst hatte der Sturm Mexikos Yucatán-Halbinsel verwüstet, dort aber glücklicherweise keine Todesopfer oder größere Schäden verursacht. „Delta“ hat allerdings auf seinem Weg Richtung USA wieder an Stärke gewonnen.

Route des Hurrikans Delta: Stärke laut NHC Karibisches Meer (Caymen Inseln) Stufe vier Mexiko (Yucatán-Halbinsel) Abfall von Stufe drei auf eins USA (Louisiana) Anstieg auf Stufe drei

Lebensbedrohliche Sturmfluten an der Küste der USA erwartet: Menschen flüchten vor Hurrikan „Delta“

Er sei nun ein Hurrikan der Kategorie drei. Dies teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) in den USA mit. Weiterhin wurde vor Windgeschwindigkeiten von um die 185 Kilometer pro Stunde und stärkeren Böen gewarnt. An Teilen der US-Golfküste muss, nach Angaben des NHC, mit lebensbedrohlichen Sturmfluten gerechnet werden.

There is a moderate risk of flash flooding across portions of western Louisiana, especially Friday and Friday night, in association with Hurricane #Delta. @NWSWPC is forecasting 6-10" of rain, with isolated totals of 15" for these areas. https://t.co/duExlAtXUn pic.twitter.com/JpcEHSYaDo — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2020

Am Freitag, dem 9. Oktober, soll der Hurrikan gegen Nachmittag oder Abend (Ortszeit) im Südwesten des Bundesstaates Louisiana aufs Festland treffen. Nach Ankündigung der lebensbedrohlichen Sturmfluten wenden sich die Menschen bereits an Evakuierungszentren vor Ort.

Im August 2020 war die Region bereits von Hurrikan „Laura“ schwer getroffen worden. Die US-Meteorologen hatten auch dort vor großen Wellen, extremem Wind und Sturzfluten gewarnt.

Hurrikan „Delta“: Mexiko zieht erste Bilanz - Sturm steuert auf die USA zu

Update vom 8. Oktober, 12.04 Uhr: Der Hurrikan „Delta“ ist am Mittwoch (7. Oktober) über Mexikos Yucatán-Halbinsel hinweggezogen und steuert nun auf die USA zu. Mittlerweile schwächte sich der Sturm zu einem Hurrikan der Kategorie eins ab. Nach Angaben des Nationalen Hurrikanzentrums der USA wird er aber voraussichtlich wieder an Kraft gewinnen, wenn er am Donnerstag über den Golf von Mexiko zieht. Laut Vorhersage erreicht „Delta“ die US-Küste im Norden des Golfs am Freitag.

Der Nordosten der mexikanischen Halbinsel Yucatán konnte nach dem Hurrikan eine vergleichsweise glimpfliche Bilanz ziehen. Bäume und Strommasten stürzten um, vereinzelt kam es auch zu Überschwemmungen. Nach Angaben der Gouverneure der betroffenen Bundesstaaten gab es allerdings keine größeren Schäden, auch Todesopfer mussten nicht vermeldet werden. Zu den betroffenen Gebieten zählten beliebte Touristenorte wie Cancún und Tulum. Rund 40.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

+ Die Polizei räumt in Mexiko Äste und Trümmer von einer Straße. Hurrikan „Delta“ traf die Südostküste des Landes mit großer Wucht. © picture alliance/Andres Kudacki/AP/dpa

Hurrikan „Delta“ trifft auf mexikanische Halbinsel Yucatán

Update vom 7. Oktober, 14.08 Uhr: Der Hurrikan „Delta“ hat am Mittwochmorgen Ortszeit die mexikanische Halbinsel Yucatán erreicht. Er traf rund 35 Kilometer südlich des Urlaubsorts Cancún auf Land, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA mitteilte. Es wurde vor starken Winden und lebensbedrohlichen Sturmfluten gewarnt. Verzichtbare Aktivitäten wurden eingestellt und besonders bedrohte Gegenden evakuiert. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador kündigte den Einsatz von 5.000 Soldaten zum Katastrophenschutz an.

Am Dienstag war „Delta“ als Hurrikan der zweithöchsten Stufe vier über dem karibischen Meer an den Cayman-Inseln vorbeigezogen. Laut Hurrikan-Zentrum schwächte er sich mittlerweile auf die Kategorie zwei ab. Die Spitzengeschwindigkeiten der Winde erreichten bis zu 175 Kilometern pro Stunde, teilte das Hurrikan-Zentrum weiter mit.

Hurrikan „Delta“ steuert auf Nord-Amerika zu

Erstmeldung: Mexiko-Stadt - Mexikos Yucatán-Halbinsel wappnet sich für den stärksten Sturm dort seit 15 Jahren. Hurrikan «Delta» trifft am Mittwoch auf die Halbinsel und wohl auch die Stadt Cancún.

Der tropische Wirbelsturm zog am Dienstag über dem Karibischen Meer als Hurrikan der Stufe 4 von 5 an den Cayman-Inseln vorbei. Er erreichte eine anhaltende Windgeschwindigkeit von bis zu 230 Stundenkilometern - ab 252 Kilometern pro Stunde wäre von einem Wirbelsturm der höchsten Stufe die Rede. Es wurde erwartet, dass «Deltas» Zentrum in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) in Yucatán auf Land treffen und sich später weiter Richtung USA bewegen würde.

Das Nationale Hurrikanzentrum der USA warnte vor lebensbedrohlichen Sturmfluten und «potenziell katastrophalen» Bedingungen durch den «extrem gefährlichen» Sturm an der Nordostküste Yucatáns. Es würden Wellen von bis zu zehn Metern Höhe sowie Stromausfälle erwartet, sagte der Gouverneur des Bundesstaates Quintana Roo, Carlos Joaquín. Besonders bedrohte Gegenden wurden evakuiert und verzichtbare Aktivitäten eingestellt, auch im Nachbarstaat Yucatán. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador kündigte den Einsatz von 5000 Soldaten zum Katastrophenschutz an.

Hurrikan: Die fünf Kategorien* - Windgeschwindigkeiten

Kategorie Wind (km/h) Zentral-Luftdruck Anstieg Wasserspiegel Tropische Depression 46-62 Tropischer Sturm 63-118 Kategorie 1 (schwach) 119-153 > 980 hPa 1,7 - 2,5 m Kategorie 2 (mäßig) 154-177 965-979 hPa 1,7 - 2,5 m Kategorie 3 (stark) 178-208 945-964 hPa 2,6 - 3,7 m Kategorie 4 (sehr stark) 209-251 920-944 hPa 3,8 - 5,4 m Kategorie 5 (verwüstend) > 251 < 920 hPa > 5,5 m

*Saffir-Simpson-Hurrikanskala, Quelle: Deutscher Wetterdienst

Hurrikan Delta - Für 40.000 Touristen stehen 170 Notunterkünfte bereit

Im betroffenen Gebiet liegen beliebte Urlaubsorte, darunter die Städte Cancún und Tulum. Nach Medienberichten, die sich auf Behördenangaben stützen, hielten sich in Quintana Roo trotz der Corona-Pandemie rund 40.000 Touristen auf. Allein in Cancún standen laut Bürgermeisterin Mara Lezama 170 Notunterkünfte bereit. Der Flughafen der Stadt sollte am späten Dienstagabend (Ortszeit) vorerst den Betrieb einstellen.

Hurricane #Delta Advisory 10A: Hurricane Delta Aiming For the Northeast Yucatan Coast With A Life-Threatening Storm Surge and Strong Winds. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 7, 2020

„Delta“ stärkster Sturm seit 15 Jahren

«Delta» ist nach Angaben von Gouverneur Joaquín der stärkste Sturm in der Gegend seit 2005, als «Wilma» große Teile der weißen Sandstrände von Cancún wegspülte. Um sie wiederherzustellen, wurden für rund 20 Millionen US-Dollar 2,7 Millionen Kubikmeter Sand herbeigeschafft.

Auch für Kuba und die Cayman-Inseln wurde für die kommenden Tage starker Regen vorhergesagt. Der Wirbelsturm bewegte sich mit knapp 30 Stundenkilometern in nordwestliche Richtung. Nach Angaben des Hurrikanzentrums war damit zu rechnen, dass er sich über Land etwas abschwächt. Wenn «Delta» den südlichen Golf von Mexiko erreiche, werde er aber voraussichtlich erneut an Kraft gewinnen. Am Freitag dürfte er sich dem nördlichen Golf - und damit der US-Küste - nähern.

Darum heißt der Hurrikan „Delta“

Die Hurrikan-Saison im Atlantik, die von Juni bis November dauert, fällt dieses Jahr besonders heftig aus. Die 21 Namen, die für die Stürme vorgesehen waren, sind bereits aufgebraucht, so dass nun auf das griechische Alphabet zurückgegriffen wird - das passierte zuletzt ebenfalls im Jahr 2005. Die zunehmende Intensität tropischer Wirbelstürme, die für ihre Entstehung warmes Wasser brauchen, dürfte Experten zufolge eine Folge des Klimawandels sein. (dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

Rubriklistenbild: © picture alliance/Gerald Herbert/AP/dpa