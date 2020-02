Flugzeug bricht nach Landung in Istanbul auseinander – Lage unklar 

Auf dem Istanbuler Flughafen ist ein Flugzeug laut Medienberichten nach der Landung bei starkem Regen schwer verunglückt. Ob es Opfer gibt, ist völlig unklar.

Flugzeugunfall in Istanbul

in Istanbul Flughafen Sabiha Gökcen gesperrt

Keine Todesopfer

Update vom Mittwoch, 05.02.20, 17.19 Uhr: Nach neusten Informationen soll es bei dem Flugzeugabsturz keine Todesopfer gegeben haben. Alle Passagiere wurden aus dem Flugzeug evakuiert, Verletzte in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wie EHA News auf Twitter berichtet.

Die Airline war auf Nachfrage dieser Redaktion nicht zu erreichen. An Bord der Maschine sollen 171 Passagiere und 6 Crewmitglieder gewesen sein. Weiterhin ist unklar, wie es zu dem Flugzeugunfall kommen konnte. Bisher gibt es noch keine Angaben, ob auch Deutsche im Flugzeug saßen.

Erstmeldung vom Mittwoch, 05.02.20, 16.56 Uhr: Istanbul – Auf dem Istanbuler Flughafen Sabiha Gökcen ist ein Flugzeug laut Medienberichten nach der Landung bei starkem Regen schwer verunglückt. Die Maschine der türkischen Fluggesellschaft Pegasus sei von der Landebahn abgekommen, auseinandergebrochen und in Brand geraten, berichteten Medien am Mittwoch. In einer Stellungnahme aus dem Verkehrsministerium hieß es, es habe keine Todesopfer gegeben. Demnach waren 177 Passagiere an Bord.

İzmir’den gelen yolcu uçağının pistten çıkıp savrulduğu ve üç parçaya ayrıldığı ifade ediliyor. Henüz yaralı ya da can kaybı olup olmadığı bilinmiyor. pic.twitter.com/EReJWvjthm — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) February 5, 2020

Istanbul: Flugzeug bricht am Flughafen auseinander

Fotos bei Twitter zeigen die stark beschädigte Maschine. Der Bug und die Nase des Flugzeugs sind dort regelrecht abgebrochen. Zur Unglücksursache gibt es noch keine Angaben.

Der Flughafen sei nach dem Unfall für weitere Flüge zunächst geschlossen worden, berichteten Medien. Flüge würden zum großen, neuen Istanbul-Flughafen umgeleitet. Das Flugzeug kam nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP aus Izmir.

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.