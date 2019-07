Heftiges Unwetter fegt über Urlaubsregion in Italien - Sturm und Regen verwüsten Strände an Adria

Ein heftiges Unwetter ist über die Adriaküste in Italiens hinweg gezogen. Die Region ist gerade bei Urlaubern beliebt. Strände wurden dort teilweise verwüstet.

Update von 17.08 Uhr: Eine aktuelle Meldung zum Wetter an der Adriaküste veröffentlichte wetter.de. Demnach könnte der gesamte Adriaraum „von schweren Gewittern heimgesucht werden“. Außerdem besteht an der Adria sowie an der italienischen Riviera ein erhöhtes Gewitterrisiko. Möglich sind laut wetter.de dann auch Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Erstmeldung: Unwetter fegt über Urlaubsregion in Italien - Sturm und Regen verwüsten Strände

Rom - Sonnenschirme fliegen durch die Luft, Sonnenliegen sind zerstört: Ein heftiges Unwetter mit Hagel und Sturmböen ist mitten in der Urlaubssaison über Teile der italienischen Adriaküste hinweggezogen.

Unwetter in Italien: 18 Menschen verletzt in Pescara

Betroffen waren vor allem die Regionen Emilia-Romagna um Rimini, die Marken um die Stadt Ancona und die Abruzzen, wie der Wetterdienst 3BMeteo am Mittwoch erklärte. In der Stadt Pescara wurden 18 Menschen verletzt, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. In der Nähe von Ancona sei ein Mensch an einem Blitzschlag gestorben. Zu Ancona finden sich auf Twitter Bilder von umgestürzten Bäumen und großen Hagelkörnern. Ancona Today berichtet ebenfalls über Schäden, die ein Unwetter angerichtet hat. Dort wurden teilweise ganze Strandabschnitte verwüstet: Auf Bildern sind zerstörte Strandliegen und Sonnenschirme zu sehen, die durch Wind und Regen über den Strand gefegt wurden.

Una forte perturbazione ha colpito #Ancona e #Marche. La riviera del Conero ha subito danni. Queste sono Numana e Sirolo, con stabilimenti distrutti e strade off limits. Ci state chiamando in tanti. Continuiamo a darvi voce e raccontare quanto sta accadendo. #10Luglio #maltempo pic.twitter.com/yBn6h27SVo — Stefano Pagliarini (@PagliariniSte) 10. Juli 2019

Heftige Unwetter in Italien: Straße verwandelt sich in reißenden Fluss

Auf Videos ist zu sehen, wie sich über einem Strand in den Abruzzen dunkle Wolken zusammenbrauen und heftiger Wind peitscht. Menschen bringen sich in Sicherheit. Ansa berichtete in Pescara von Hagelkörnern „so groß wie Orangen“. Auch auf Twitter finden sich zahlreiche Bilder von Hagelkörner, die teilweise größer als eine Hand sind. Der Wetterdienst 3BMeteo twitterte zudem ein Video, auf dem eine Straße zu sehen ist, die sich in einen reißenden Fluss verwandelt hat und ein Auto wegspült. Dazu schreibt der Wetterdienst: „Straßen wie Flüsse in Pescara“. Pescara liegt an der Adria und ist bei Italien-Urlaubern beliebt - und vor allem für seine Strände bekannt.

Bilder von einem Strand in Numana bei Ancona zeigen, wie Strandbäder vollkommen zerstört sind. Bürgermeister Gianluigi Tombolini sprach auf Facebook von „gewaltigen Schäden“. Die Feuerwehr berichtete auf Twitter von Dutzenden Einsätzen, umgestürzten Bäumen und überschwemmten Straßen.

Wetter: Juli wird noch mal heiß

Die aktuellen Wetter-Ereignisse in Italien wecken Erinnerungen an das Unwetter, das im Herbst vergangenen Jahres über Teile Italiens fegte.

