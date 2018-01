Diese Veganerin treibt‘s auf die Spitze! Schauen Sie mal genau hin

Damit auf den ersten Blick wirklich jeder Bescheid weiß, hat sich eine junge Frau ein Wort auf die Stirn tätowieren lassen. Das Selfie macht jetzt im Netz die Runde.

Veganer oder auch umgangssprachlich Veggies genannnt, essen weder Fleisch, Fisch, Käse noch Eier. Damit das alle sofort wissen, hat sich Kate Bullen aus Preston (England) für ein besonderes Tattoo entschieden. Nun ziert das Wort „vegan“ in schnörkeligen schwarzen Lettern geschrieben ihre rechte Schläfe.

Damit dies auch die ganze Welt erfährt, hat die Britin auch Selfies von ihrem neuen Look in den sozialen Medien gepostet. So finden sich auf Twitter unter dem Namen Kate Alice Fotos von ihr.

Got a suicide awareness and vegan tattoo today, love em :’) pic.twitter.com/u3OTqA41Fz — Kate Alice ♀Ⓥ (@spunk_m0nkey) 25. Januar 2018

Die Reaktionen auf ihr Tattoo waren verhalten, bis ein Twitter-User ihren Tweet mit den Worten “Haltet die Welt an, ich bin raus” , teilte. Der Post ging plötzlich viral. Es folgten über 6.433 Retweets. Fast 23.000 Mal klickten die Nutzer „Gefällt mir“. Die Netzgemeinde kommentierte. Ein Lager fand diese Aktion einfach nur verrückt, die andere feierte die Britin. Natürlich zweifeln einige an der ganzen Story.

Stop the world I'm getting off pic.twitter.com/dw9avnZFKp — brad loram (@BradLoram) 25. Januar 2018

Jedenfalls hat Kate Alice kein Problem damit ihr Fleisch zu zeigen. Wer weiter in ihren Fotos stöbert, sollte sich auf sehr offenherzige Aufnahmen gefasst machen.

Falls Kate Alice sich von ihrem Tattoo wieder trennen möchte, sollte sie sich vielleicht diese Horror-Geschichte durchlesen und auf diese Methode verzichten.

Über einen ganz anderen Tattoo-Fall berichtet tz.de*. Ein Tätowierer hatte einen Liebesbeweis ganz schon verpfuscht.

ml

