Dieses Land bekommt geschlechtsneutrale Nationalhymne

Ein Land ändert seine Nationalhymne und der Premierminister spricht von einem „weiteren positiven Schritt in Richtung Geschlechtergleichheit“.

Ottawa - Kanada bekommt eine geschlechtsneutrale Nationalhymne. In einem Passus soll es statt „True patriot love in all thy sons command“ (Erwecke Vaterlandsliebe in all deinen Söhnen) künftig „in all of us command“ (in uns allen) heißen. Der Senat in Ottawa verabschiedete ein entsprechendes Gesetz am Mittwochabend (Ortszeit). Premierminister Justin Trudeau schrieb auf Twitter von einem „weiteren positiven Schritt in Richtung Geschlechtergleichheit“.

Mauril’s bill to make O Canada gender neutral passed third reading in the Senate tonight - another positive step towards gender equality. #inallofuscommand — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 1. Februar 2018

Die als „O Canada“ bekannte Hymne wurde 1908 vom Richter und Dichter Robert Stanley Weir komponiert. Die fragliche Passage hatte er nach dem Ersten Weltkrieg hinzugefügt, um an die gefallenen Soldaten zu erinnern.

„Ich bin sehr, sehr glücklich“, sagte Senatorin Frances Lankin, die den Vorstoß unterstützt hatte, dem Sender CBC zufolge. Obwohl die Änderung nur zwei Wörter betreffe, sei es ein gewaltiger Schritt.

dpa