Kasseler Neonazi Bernd Tödter baut in seinem Heimatort militanten Zirkel auf - Er versucht, Schüler zu rekrutieren

Lange war es ruhig um den Neonazi und verurteilten Totschläger Bernd Tödter. Ende Juni endete sein letzter Haftaufenthalt in Kassel - jetzt scharrt er wieder Gleichgesinnte um sich.

Nun meldet sich der 44-Jährige aus seiner Heimatstadt Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) zurück. Von Bad Segeberg aus versucht der mehrfach vorbestrafte Neonazi, einen deutschen Ableger der militanten, rassistischen US-Vereinigung „Aryan Circle“ (Arischer Zirkel) aufzubauen.

Das belegen Recherchen der antifaschistischen Plattform Exif sowie Tödters Aktivitäten in Sozialen Netzwerken. Zudem sind Polizei und Sicherheitsbehörden alarmiert, da die Gruppe bereits durch erste Straftaten aufgefallen ist.

Unter Angabe seiner Mobilnummer und E-Mail-Adresse wirbt Tödter auf Facebook bei einstigen Mitgliedern der heute verbotenen Gruppierung „Sturm 18“ um Unterstützung für die neue Kameradschaft. Tödter hatte gemeinsam mit Stanley Roeske „Sturm 18“ im Jahr 2002 in Kassel gegründet, wo er ein Jahr zuvor hingezogen war.

Neue Kameradschaft direkte Antwort auf das Sturm-18-Verbot

Die neue Kameradschaft ist offenbar eine direkte Antwort auf das seit 2015 bestehende Sturm-18-Verbot. So schrieb er auf Facebook bereits 16 Tage nach seiner Haftentlassung in einer Rundmail an seinen alten Bekanntenkreis: „Hallo Kamerad/in, wie du sicherlich mitbekommen haben wirst, wurde der Sturm 18 e.V. am 27.10.2015 vom hessischen Innenminister für verboten* erklärt. Das jedoch die dahinter stehenden Personen deshalb nicht gebrochen sind/wurden ist jedem klar. (...) Wie ein Phönix aus der Asche sind wir auferstanden und treiben unser (Un)wesen jetzt unter der Fahne des international tätigen Aryan Circle.“

Wer Interesse habe, solle eine SMS oder E-Mail schreiben. Dann würde man im ersten Schritt einer „Kontaktgruppe" hinzugefügt werden. Im zweiten Schritt würde eine Einladung zu „Liederabenden in Kassel" folgen.

Als Logo nutzt die Gruppe den Wotansknoten – ein germanisches Symbol, bestehend aus drei ineinander verschlungenen Dreiecken. Das Logo hat Tödter auf Shirts drucken lassen, in denen die Gruppe ihre Stärke demonstrieren will.

Gerade aus der Haft entlassen, scharrt Bernd Tödter wieder Gleichgesinnte um sich

„Herr Tödter begann sehr schnell nach seiner Haftentlassung, eine Gruppe von etwa 15 Gleichgesinnten um sich zu scharen“, sagt Sandra Mühlberger, Sprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg, im Gespräch mit unserer Zeitung. Die neue Gruppe sei im Stadtbild aufgefallen, weshalb die Polizei ihre Präsenz verstärkt habe. „Von der Gruppe wurden auch bereits Straftaten verübt, auf die ich aber aus Ermittlungsgründen nicht weiter eingehen kann“, so Mühlberger.

Die Polizeisprecherin bestätigte aber einen Fall in Sülfeld im Kreis Segeberg. Dort demonstrierten kürzlich rund 800 Menschen unter dem Motto „Sülfeld ist bunt – wir sind mehr“. Vorangegangen war der Kundgebung ein Übergriff der Neonazis vor Ort. Demnach sind Mitte Oktober eine Frau und ein Mann von einem 23-jährigen Mann aus der Neonaziszene attackiert worden, als sie Aufkleber mit der Aufschrift „Aryan Circle“ entfernen wollten. Zudem soll die Tödter-Truppe die Teilnehmer des Klimastreiks am 27. September in Bad Segeberg fotografiert haben, berichteten die „Lübecker Nachrichten“.

Tödter spricht gezielt Jugendliche auf Schulhöfen an

Gezielt spricht Tödter vor allem Jugendliche und junge Erwachsene auf Schulhöfen an. Das habe so weit geführt, dass er an der örtlichen Berufsschule Hausverbot bekommen hat und die Polizei dieses laut Mühlberger bereits „mehrfach durchsetzen musste“.

Die Schulleiter in Bad Segeberg sollen mittlerweile vom Bildungsministerium eine Anweisung erhalten haben, wie sie sich Tödter gegenüber verhalten sollen, wenn er auf dem Schulgelände auftaucht. Der gewaltbereite Skinhead solle nicht direkt angesprochen werden, die Schulen sollten lieber gleich die Polizei rufen.

Das Bildungsministerium in Schleswig-Holstein wollte eine direkte Warnung vor der Person Tödter nicht bestätigen. Es habe sich um eine allgemeine Information gehandelt, wie man sich verhalten solle, wenn Neonazis auf dem Schulhof auftauchten, so ein Ministeriumssprecher. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Aktivitäten Tödters im Blick, wie die Behörde auf Anfrage mitteilte. Weiter wollte sich ein Sprecher dazu nicht äußern.

Die rechtsextreme Karriere von Bernd Tödter begann Anfang der 90er-Jahre

Bernd Tödter hatte Ende der 90er-Jahre maßgeblichen Anteil am Aufbau der „Kameradschaft Nordmark“ in Bad Segeberg. Die Gruppe zettelte Schlägereien an und demolierte Autos. 1993 prügelte Tödter mit einem Mittäter einen Obdachlosen zu Tode und wurde dafür zu einer Haftstrafe verurteilt.

Zusätzlich betätigte sich Tödter als Musiker und Homepage-Betreiber der Seite sturm18.de. Er führte seit 2002 die „Kameradschaft NordHessen“ sowie den „Sturm 18 e.V.“ an. Im Februar 2000 fand die Polizei ein Waffenarsenal in seiner Wohnung: Übungs- und Manövermunition, Leuchtspurmunition, scharfe Gewehr- und Pistolenmunition, Schreckschuss-Waffen und ein panzerbrechendes Geschoss. Tödter griff 2006 eine kurdische Familie an und wurde dafür zu 18 Monaten Haft verurteilt.

Wegen Bedrohung und Beleidigung einer Frau, deren minderjährige Tochter unter den Einfluss Tödters geraten war, kam er im Herbst 2011 erneut wegen Beleidigung für zehn Monate ins Gefängnis. Nachdem er im Februar 2014 eine zweijährige Haftstrafe verbüßt hatte, kam er bereits im Juli 2014 erneut in Untersuchungshaft. Angeklagt wurde Tödter wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen.

Außerdem soll er zwei Frauen seiner Neonazigruppe beauftragt haben, eine 16-Jährige zu misshandeln. Im Mai 2016 wurde er zu zweieinhalb Jahren Haft* wegen Nötigung und schwerer Körperverletzung verurteilt. Gemeinsam mit drei Frauen und zwei Männern hatte er mehrere Personen schwer misshandelt, welche der Kameradschaft Sturm 18 nicht beitreten, beziehungsweise austreten wollten.

