Was ist das? Seltsames Objekt versetzt Menschen in Angst und Schrecken

Puno - Als die vier Feuerbälle Ende Januar über den Himmel und dann gen Erde rasten, wurde Anwohnern der peruanischen Stadt Puno am Titicaca-See mulmig im Bauch. Laut der Seite metro.co.uk befürchteten sie, mehrere Meteore würden in ihrer unmittelbaren Nähe einschlagen. Und tatsächlich gab es mehrere Einschläge. Doch was sie dann entdeckten, ließ sie erst mal staunen. Denn anstelle von Meteoriten fanden sie an den Einschlagsorten seltsame große, graue Kugeln.

Doch um was handelte es sich bei den mysteriösen Objekten? Darüber gab kurz darauf die peruanische Luftwaffe Aufschluss. Die nämlich erklärte, dass die Feuerbälle höchstwahrscheinlich durch den Wiedereintritt einer Rakete in die Erdatmosphäre entstanden und die Kugeln wohl die Tanks eines Satellits seien.

Meteorologe erklärt: „Das könnte hier passiert sein“

Der Meteorologe Alejandro Fonesco stützte diese Vermutung. Auch er glaubt, dass es sich bei den Kugeln um Weltraumschrott handelt. Er erklärte: „Wenn Trümmer in die Erdatmosphäre eintreten, entsteht starke Reibung, was dazu führt, dass sie in Brand geraten. Das könnte hier passiert sein.“

Wissenschaftler nahmen die Kugeln vor Ort genauer unter die Lupe. Sie vergewisserten sich laut dem Portal elcomercio.pe, dass die vier Objekte keine Flüssigkeit mehr enthielten und somit keine Gefahr mehr darstellten. Außerdem entdeckten sie russische Inschriften auf einer der Hüllen. Die Kugeln sollen nun im peruanischen Weltraum-Institut CONIDA näher untersucht werden - dann lässt sich ihre Herkunft vielleicht genauer bestimmen.

Am Sonntag rast ein Asteroid an der Erde vorbei

