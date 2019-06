Fünf Todesfälle innerhalb einer Woche - Krankenhauspatienten sterben nach Verzehr von Sandwiches

Keime in Krankenhäusern sind keine Seltenheit. In Großbritannien waren scheinbar fertig verpackte Sandwiches befallen (Symbolbild).

Vergangene Woche starben bereits drei Krankenhauspatienten, nachdem sie Fertig-Sandwiches und Salate gegessen hatten. Nun erlagen nochmal zwei Menschen den Bakterien.

London - In Großbritannien sind erneut zwei Krankenhaus-Patienten nach dem Verzehr von fertig verpackten Sandwiches und Salaten an einer Lebensmittelvergiftung gestorben. Damit steigt die Zahl der Opfer auf fünf, wie die britische Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte. Sie waren an Listeriose, einer seltenen bakteriellen Infektion, erkrankt. Vergangene Woche waren bereits drei Menschen daran gestorben.

Lebensmittelvergiftung in Großbritannien: Insgesamt neun Fälle

Insgesamt waren nach Behördenangaben neun Menschen an Listeriose erkrankt, bei allen handelte es sich um Krankenhaus-Patienten. Der Hersteller der Sandwiches beliefert dutzende Krankenhäuser im ganzen Land. Seine Produkte wurden inzwischen aus allen Kliniken entfernt. Das Unternehmen stellte die Produktion der Sandwiches vorläufig ein.

Listerien entwickeln sich vor allem in Milch- und Fertigprodukten und sind für Menschen mit schwachem Immunsystem und Schwangere besonders gefährlich.

afp