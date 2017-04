Flughafen Kathmandu: Leopard auf dem Rollfeld sorgt für Chaos

Ein Leopard in einem Hinterhof in Kathmandu.

Kathmandu - Wegen eines wilden Leoparden hat der Flughafen in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu für rund 15 Minuten geschlossen.

Wie Flughafensprecher Prem Nath Thakur der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, entdeckte ein Pilot das Tier am frühen Montagmorgen auf dem Rollfeld. Man versuche, das Tier zu fangen, das durch die Kanalisation geflohen sei, sagte er. 50 Menschen seien deshalb im Einsatz.

Leoparden leben in Nepal hauptsächlich in Naturschutzgebieten im Süden und im Norden des Landes. In den vergangenen Monaten häuften sich jedoch Zusammenstöße zwischen Menschen und Tieren, auch in der Hauptstadt Kathmandu. Experten gehen davon aus, dass schrumpfender Lebensraum für die Tiere und menschliche Siedlungen in der Nähe der Naturschutzgebiete dafür verantwortlich sind.

Anfang Februar fingen Beamte einen Leoparden in einem Vorort Kathmandus mit Hilfe von Betäubungspfeilen ein und brachten ihn in einen Zoo. Zwei Wochen später kletterte ein Leopard auf einen Baum in einem dicht besiedelten Stadtviertel in der Nähe des Flughafens, verließ die Gegend jedoch nach einer Nacht wieder.

dpa