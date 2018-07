Mitarbeiter von Einkaufscenter erhalten mysteriösen Brief und sind gerührt, als sie ihn öffnen

Manchmal schweigt das schlechte Gewissen jahrelang - und dann, ganz plötzlich, meldet es sich. Diese Erfahrung machten jetzt Mitarbeiter eines Einkaufscenters.

Liverpool - Es ist eine Geschichte, die zu rührselig ist, um wahr zu sein - und doch ist sie es: Mitarbeiter des Einkaufszentrums "Bella Vale Shopping Center" in England erhielten einen mysteriösen Brief von einem Unbekannten, wie britische Medien berichten.

Beim Öffnen trauten sie ihren Augen kaum. Denn: Darin habe sich eine rührende Botschaft befunden. „Ich habe 1975, als ich ein kleiner Junge war, in ihrem Einkaufszentrum zwei Tafeln Schokolade von Woolworth gestohlen. Ich entschuldige mich, ich wusste es nicht besser", war zu lesen. Beigelegt war ein 5-Pfund-Schein.

Einkaufscenter existiert nicht mehr

Was der Schokodieb nicht wusste: Woolworth gibt es nicht mehr. Die Mitarbeiter des Nachfolgecenters „Bella Vale Shopping Center“, die den Brief in Empfang genommen hatten, zeigten sich dennoch beeindruckt und posteten den Zettel auf Facebook mit dem Kommentar: „Wiederherstellung unseres Glaubens an die Menschheit, danke.“

Das Geld des Schokodiebs wurde den Angaben zufolge übrigens an ein Baby-Hospiz gespendet.

es

