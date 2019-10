Lotto-Wunder: Krebskranker kauft sich vor Chemotherapie Spielschein - und räumt ab

Im US-Bundesstaat North Carolina kauft sich ein krebskranker Mann auf den Weg zu seiner letzten Chemotherapie einen Lottoschein. Er kann nicht fassen, was er gewinnt.

North Carolina/USA - Ein krebskranker Mann aus Pink Hill im US-Bundesstaat North Carolina kann sein Glück kaum fassen. Ausgerechnet auf dem Weg zu seiner letzten Chemotherapie-Runde rubbelt er auf seinem Lottoschein einen Wahnsinnsgewinn frei.

Anfang des Jahres erfuhr Ronnie Foster, dass er an Darmkrebs leidet, im Februar unterzog er sich einer Operation. Im April startete er dann mit der Chemotherapie. Nach langen Monaten der Behandlung sah nun alles danach aus, als ob sein Krebs so gut wie verschwunden sei. Als ob das nicht schon genug Grund zu feiern wäre, setzte sich sein Glück noch fort. Denn auf dem Weg zum Krankenhaus kaufte er sich einen Lottoschein für nur einen Dollar - und gewann tatsächlich!

Krebskranker kauft Lottoschein - und macht Riesengewinn

Im Interview mit CBS News erzählte Ronnie Foster, dass es eine spontane Idee gewesen sei, sich überhaupt einen Lottoschein zu kaufen. Der ehemalige Angestellte des Verkehrsministeriums kaufte sich noch schnell vor seinem Termin beim Onkologen ein Rubbellos für einen Euro. Wie der CBS News berichtet, würde sich Ronnie Foster immer nur einen Lottoschein für einen oder zwei Dollar kaufen. Doch dieses Mal entschied er sich, zwei 5-Dollar-Lose zu kaufen, nachdem er bereits fünf Dollar gewonnen hatte. Mit dem zweiten 5-Dollar-Schein zog er dann das große Los - und gewann 200.000 Dollar.

Krebskranker kann Lottoglück kaum fassen

„Ich konnte es nicht glauben, bis ich es dem Angestellten an der Kasse gegeben habe, um es einzuscannen. Als es ‚Geh zum Lotterie-Hauptquartier‘ hieß, begann ich zu zittern. Ich konnte es nicht fassen“, sagte der glückliche Gewinner. Nach all den Qualen, die Ronnie Foster im Laufe des Jahres durchlebte, sei er sich nicht sicher, ob sein Gewinn ein Zeichen gewesen sei. Vielleicht sei er ja auch nur zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen.

Nach Abzug der Steuern konnte Ronnie Foster am vergangenen Freitag 141.501 Dollar mit nach Hause nehmen. Zwar habe er eine gute Versicherung, dennoch wolle er das Geld nehmen, um seine hohen Arztrechnungen begleichen zu können: „Das wird es viel einfacher machen!“

