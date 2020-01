Touristen festgenommen - ihnen wird besonders Ekliges vorgeworfen

In gesperrtem Sonnentempel

In der weltberühmten Inkastadt Machu Picchu ist eine Gruppe Touristen festgenommen worden. Ihnen wird zur Last gelegt, in einem gesperrten Tempel ihre Notdurft hinterlassen zu haben.